Estate a Corte: il grande cinema all’aperto ai Quartieri Spagnoli di Napoli

Quasi due mesi di proiezioni ma anche di incontri con attori, attrici, registi, critici e appassionati dei lungometraggi e dei documentari a Napoli nella grande struttura cinquecentesca di Foqus nei Quartieri Spagnoli

Con Estate a Corte torna a Napoli il grande cinema nei Quartieri Spagnoli con proiezioni serali dal 7 luglio al 24 agosto 2020, dalle ore 21 con porte aperte dalle 20. Estate a Corte si terrà presso la Corte dell’arte di Foqus in Via Portacarrese a Montecalvario 69 nei Quartieri Spagnoli nel grande Complesso cinquecentesco della Fondazione Foqus nel pieno rispetto delle normative vigenti per l’emergenza in corso.

Ogni sera tanto buon cinema con anteprime, film di qualità e d’essai all’aperto in una splendida Corte del Cinquecento, nel cuore di Napoli: non mancheranno anche incontri con attori, attrici, registi, critici e personaggi del mondo dello spettacolo.

La rassegna è organizzata da FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli, Movies Event e Bronx Film, con la direzione artistica di Pietro Pizzimento, Giuseppe Colella e Fabio Gargano.

L’apertura di Foqus è prevista alle ore 20:00 mentre le proiezioni inizieranno alle ore 21 e i biglietti costeranno 5€. La struttura è dotata di Bar Ristorante e Pizzeria, Servizi e Accesso per disabili e ci sarà il parcheggio interno gratuito per scooter. La prenotazione online è facoltativa a questo link.

Estate a Corte: programma proiezioni fino al 19 luglio

Martedì 7 luglio – Anteprima nazionale – IL LADRO DI CARDELLINI (Italia, 2020, 90’) di Carlo Luglio con Nando Paone, Pino Mauro, Ernesto Mahieux, Gigi De Luca, Viviana Cangiano, Lino Musella, Tonino Taiuti, Giovanni Ludeno, Yuliya Mayarchuk. Saranno presenti il regista Carlo Luglio, i produttori, gli attori: Nando Paone, Pino Mauro, Ernesto Mahieux, Yuliya Mayarchuk e il cast tecnico.

Giovedì 9 luglio – LA BELLE ÉPOQUE (Francia, 2019, 110’) di Nicolas Bedos con Daniel Auteuil, Fanny Ardant (César 2020), Doria Tillier, Guillaume Canet, Pierre Arditi, Denis Podalydès, Michaël Cohen, Jeanne Arènes, Bertrand Poncet, Bruno Raffaelli, Lizzie Brocheré, Thomas Scimeca. Fuori Concorso al 72° Festival di Cannes (2019), 3 Premi César 2020 (Sceneggiatura Originale), 8 nomination César 2020 (Film, Regia). Presentato alla 14.ma Festa del Cinema di Roma (2019)

Mercoledì 15 luglio – IL LADRO DI CARDELLINI (Italia, 2020, 90’) di Carlo Luglio

Giovedì 16 luglio – PARASITE (Gisaengchung)

Venerdì 17 luglio – I MISERABILI (Lés misérables ) (Francia, 2019, 102’) di Ladj Ly con Damien Bonnard, Jeanne Balibar, Alexis Manenti (César 2020), Djibril Zonga, Issa Perica, Al-Hassan Ly, Steve Tientcheu, Almamy Kanoute, Nizar Ben Fatma, Raymond Lopez, Luciano Lopez, Jaihson Lopez. Premio della Giuria al 72° Festival di Cannes (2019), Nomination Oscar 2020, Nomination Golden Globe 2020, 3 Premi César 2020 (Film), 8 Nomination Premi César 2020 (Opera Prima, Regia, Sceneggiatura Originale), 1 European Film Award 2019 (Film d’Esordio), 2 Nomination EFA 2019 (Film, Sceneggiatura).

Il programma completo verrà comunicato durante lo svolgimento della rassegna così come i nomi degli ospiti che parteciperanno di volta in volta.

Regole da rispettare per partecipare

Posti distanziati, si accede e si esce con la mascherina (è facoltativa indossarla durante la visione del film), all’ingresso vanno lasciati i propri dati d’identità e un numero di telefono. (Per velocizzare le operazioni si può scaricare il modulo sul sito di Foqus e consegnarlo già compilato).

Maggiori informazioni Info 081 19174938 – 328 4218405 – FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli