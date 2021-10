Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dal 22 al 24 ottobre 2021

Eventi, cose da fare gratis e luoghi da visitare sempre gratuitamente in sicurezza nel weekend a Napoli e nelle vicinanze ma anche in altri splendidi luoghi della Campania

Anche in questo periodo a Napoli ci sono sempre tante cose da fare in tutta sicurezza, in particolare nel weekend. Su richiesta dei nostri lettori vi riproponiamo la guida alle cose gratuite da fare nel weekend che va dal 22 al 24 ottobre 2021, con le proposte gratuite più interessanti in particolare nel weekend a Napoli e in Campania. Abbiamo anche aggiunto eventi a pochi euro fino ad un max di 8€. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza e verificate sempre eventuali cambiamenti di orari e date.

Vi consigliamo di chiedere sempre conferma agli organizzatori perché alcuni eventi potrebbero essere rimodulati, negli orari, nello svolgimento e richiedere il Green Pass obbligatorio. Buon fine settimana a tutti.

Gli altri eventi del weekend dal 22 al 24 ottobre 2021

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI

Film gratuiti a Napoli per Artecinema

Fino al 22 ottobre 2021 a Napoli la 26ª edizione di Artecinema, il Festival internazionale di Film sull’Arte Contemporanea con tante proiezioni gratuite al Teatro Augusteo. Artecinema

La SpaccaNapoli, la maratona più bella del mondo nel centro storico di Napoli

Si terrà a Napoli domenica 24 ottobre 2021 la 38 edizione della Spaccanapoli la Maratona di 10 Km Quest’anno l’evento prevede una corsa competitiva (10k), una non competitiva (10k) e una camminata sportiva (5k). La SpaccaNapoli

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita Incontri di Archeologia

Ritorna Incontri di Archeologia, la rassegna gratuita del MANN di Napoli, dedicata al tema affascinante dell’Archeologia che, da sempre, coniuga divulgazione ed approfondimento, con un taglio accattivante destinato a tutti e non solo agli specialisti. Prossimo 21 ottobre “Incontri di Archeologia“

Le Scale in Moda di Partenope

Sabato 23 ottobre alle ore 18.00, alle scale di piazzetta Aldo Masullo via Cimarosa 20, Napoli una sfilata di moda particolare. “Le scale in moda di Partenope” con l’Associazione “Partenope Dona O.d.V” per sensibilizzare la cittadinanza sulla donazione degli organi, la legalità, il femminicidio e il rispetto dell’ambiente. Una sfilata di moda con abiti cuciti da un “gruppo di donne che non mollano mai” che hanno frequentato la scuola serale di Arte e Moda a Scampia. “Partenope Dona O.d.V

A Nisida le gare di vela dell’Europa Cup League, la Champions League della Vela

Si terrà per la prima volta a Napoli dal 21 al 24 ottobre 2021, nelle splendide acque al largo di Nisida un’importante manifestazione internazionale di Vela, l’Europa Cup ILCA (International Laser Class Association) che prevede la presenza di oltre 300 velisti. A Nisida le gare di vela

Al Grenoble, l’Istituto Francese di Napoli i corsi, gratuiti, di lingua napoletana

15 incontri-conferenze sulla lingua napoletana si terranno dal 13 ottobre 2021, ogni settimana, all’Istituto Francese Grenoble di via Crispi 86 a Napoli. In programma tanti incontri gratuiti per conoscere la lingua napoletana. Corsi di lingua napoletana

Devozioni Festival: concerti ed eventi gratuiti per festeggiare la Madonna della Neve

Dal 20 al 24 ottobre 2021 ben 15 eventi gratuiti da non perdere tra concerti, eventi di teatro, Tableaux Vivants, laboratori artistici, percorsi turistico-culturali con artisti come Fiorenza Calogero, Enzo Gragnaniello e tanti altri a Torre Annunziata. Devozioni Festival

Spettacoli gratuiti per bambini a Capodimonte nei weekend di ottobre

In tutti i weekend di Ottobre 2021 ci saranno spettacoli gratuiti per bambini a Capodimonte per conoscere la vera storia di una famosa fiaba il Piccolo Principe Spettacoli gratis a Capodimonte

Aperture gratuita dello storico Museo Anatomico dell’Università

Durante la settimana sarà visitabile gratuitamente, con Green Pass, lo straordinario Museo Anatomico dell’Università di Napoli che si trova nel centro storico Museo Anatomico dell’Università

A Ottobre 2021 i Mercatini agroalimentari di Coldiretti a Napoli

Anche nel mese di Ottobre 2021 ci saranno gli stand Gialli dei mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica nei weekend in alcune piazze di Napoli. Le date e le piazze

4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 18 al 23 ottobre

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 18 a sabato 23 ottobre 2021, cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere 4 eventi gratuiti a Napoli

A Edenlandia ingresso gratis e giostre a 2 o 3 euro

Ha riaperto lo storico parco giochi di Edenlandia con ingresso al parco gratuito e tante attrazioni aperte a prezzi veramente popolari che vanno dai 2 ai 3 euro. Orari e prezzi dei singoli giochi

Strane Coppie 2021: incontri gratuiti con scrittori e attori nel Monastero delle Trentatrè

Ritorna in presenza “Strane Coppie 2021” una serie di incontri con scrittori, saggisti, musicisti e attori organizzati da Lalineascritta il laboratorio di scrittura creativa fondato e diretto dalla scrittrice e giornalista Antonella Cilento. Prossimo 28 ottobre. Strane Coppie 2021

Nel Duomo di Napoli l’installazione “Dodici volti nel volto” di Christian Leperino

Una mostra di arte contemporanea per la prima volta nello straordinario Duomo di Napoli. Nella Cripta di San Gennaro del Duomo è stata sistemata l’installazione ‘Dodici volti nel volto’ dell’artista Christian Leperino, “Dodici volti nel volto”

1 euro – Convivio Armonico: concerti nelle chiese del centro storico di Napoli ad 1 euro

Ben 11 appuntamenti gratuiti per il progetto musicale di Convivio Armonico che ci propone anche quest’anno la grande musica del 700 napoletano nelle chiese più belle di Napoli. Prossimi 23 e 24 ottobre Convivio Armonico

2 euro – Aperture serali il venerdì al Museo di Capodimonte a Napoli

Al Museo e Real Bosco di Capodimonte sarà possibile visitare le mostre in corso e le grandi collezioni al prezzo ridotto di 2 euro dalle ore 19.30 Prossima 22 ottobre Aperture serali a Capodimonte

4 euro – Venezia a Napoli. In città i grandi film della Mostra del cinema di Venezia

Torna in presenza a Napoli dal 19 al 24 ottobre 2021 l’undicesima edizione di Venezia a Napoli. Il cinema esteso che presenta anche quest’anno in città una selezione dei migliori film della mostra del cinema di Venezia. Venezia a Napoli

5 euro – Pino Daniele Alive, La mostra nel complesso di Santa Caterina a Formiello a Napoli

Una bella mostra a soli 5 euro fino al 31 dicembre 2021 dal titolo “Pino Daniele Alive, La Mostra”, nello straordinario complesso di Santa Caterina a Formiello, Pino Daniele Alive

5 euro – Riapre al pubblico Città della Scienza a Napoli

Riapre al pubblico dal 14 settembre 2021, dal martedì alla domenica, 2021 Città della Scienza, il grande Scienze Center partenopeo che si trova sul mare di Bagnoli. Città della Scienza

6 euro (a tratta) – Pietrarsa Express 2021: riparte il treno storico da Napoli al Museo Ferroviario di Pietrarsa

Riprendono domenica 24 ottobre 2021 i particolari viaggi del treno storico Pietrarsa Express, che collega la Stazione Centrale di Napoli al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Viaggi a bordo di carrozze d’epoca Centoporte e Corbellini, trainate da locomotive elettriche E626. Pietrarsa Express 2021

7 euro – Open Air, il Teatro dei Piccoli nel parco dalla Mostra d’Oltremare

fino al 31 ottobre 2021 la rassegna “Open Air” al Teatro dei Piccoli, nei weekend nella Mostra d’Oltremare: teatro, concerti e laboratori per bambini e ragazzi Open Air, il Teatro dei Piccoli

EVENTI GRATUITI DA NON PERDERE VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

“Sapori d’Autunno”: torna la grande festa del buon fusillo cilentano a Fellitto

Si terrà dal 22 al 24 ottobre 2021 per le antiche strade del borgo di Fellitto, nel Cilento, la grande festa di “Sapori d’Autunno”, un bel percorso enogastronomico che ci permetterà di riscoprire i buoni sapori tradizionali felittesi e cilentani. “Sapori d’Autunno”

Devozioni Festival: concerti ed eventi gratuiti a Torre Annunziata

Visite guidate, passeggiate ed eventi gratuiti nella splendida zona di Massalubrense

Omaggio alla Bellezza è il programma di eventi estivi gratuiti che si terranno tra il 20 giugno e il 31 ottobre 2021 a Massalubrense per far conoscere i luoghi straordinari della zona come la Baia di Ieranto, Punta Campanella, il sentiero delle Sirenuse e tanto altro. Omaggio alla Bellezza

Sagra della castagna e del fungo porcino a Galluccio (CE)

Si terrà a Sipicciano di Galluccio Sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021, la 22° edizione della Sagra della Castagna e del Fungo Porcino P.A.T. Un bel luogo tra il monte Camino e la zona di Roccamonfina con castagne, funghi e ottimo vino. Sagra della castagna

Bella, sempre: visite guidate gratuite alla scoperta di Piano di Sorrento

Dal 4 settembre 2021 al 22 gennaio 2022 si terranno dei tour gratuiti alla scoperta del bellissimo territorio di Piano di Sorrento, sulla costiera sorrentina. Bella sempre

Parco Nazionale del Vesuvio: Apre al pubblico il sentiero n. 4 “Attraverso la Riserva Tirone”

Apertura da luglio fino al 23 ottobre 2021, e solo nei fine settimana per uno straordinario sentiero del Parco Nazionale del Vesuvio che attraversa le foreste della Riserva Tirone. L’accesso ai sentieri del parco è gratuito. Si paga solo la visita al gran Cono il sentiero n. 4

Le Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 22 al 24 ottobre 2021

Riprendono in sicurezza le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi per stare di nuovo assieme in sicurezza e con il buon cibo della nostra terra: Sagre e Feste in Campania

Visite al tramonto ed eventi nella Casina Vanvitelliana e agli altri parchi di Bacoli

Questa estate nei weekend si potrà visitare al tramonto la Casina Vanvitelliana del Fusaro e nella zona di Bacoli anche altri parchi dove si terranno vari eventi. Visite alla Casina e ai Parchi di Bacoli

Passeggiate lungo il Sentiero dei Limoni da Maiori a Minori tra i limoneti della Costiera Amalfitana

Il sentiero dei Limoni è un meraviglioso percorso che collega le cittadine di Minori e Maiori della magnifica Costiera Amalfitana. Prima della costruzione della Statale Amalfitana era l’unica strada che collegava Maiori e Minori via terra. Il Sentiero dei Limoni

4 o 7 euro – Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati.Ingresso 4 Macellum – 7 Piscina Mirabilis Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

4 euro – Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano

Inaugurato pochi giorni fa il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale composto da vari edifici per conoscere la biodiversità e la natura del vulcano Museo del Vesuvio

5 euro – Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

10 euro – Visite guidate nell’Oasi WWF del Bosco di San Silvestro

Sabato 23 ottobre 2021 nell’Oasi WWF del Bosco di San Silvestro a San Leucio una visita guidata ma anche tante altre attività nei weekend. Bosco di San Silvestro

