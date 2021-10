Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 22 al 24 ottobre 2021

Alcune idee per gustare il buon cibo della nostra terra e passare delle giornate in allegria conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania. Ritornano in tutta sicurezza le sagre e le feste in Campania con Green Pass e altre precauzioni

Riprendono lentamente le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza con Green Pass e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend nel casertano e vicino Positano che sono sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi e prodotti particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Sagra della castagna e del fungo porcino a Galluccio (CE)

A Sipicciano di Galluccio, in provincia di Caserta, nei giorni di Sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021, la 22° edizione della Sagra della Castagna e del Fungo Porcino P.A.T. a cura della Pro Loco e dal Comune di Galluccio che si trova nella zona tra le falde di monte Camino e la zona vulcanica di Roccamonfina patria di ottime castagne di buoni funghi e di ottimo vino. Si inizia sabato 23 ottobre alle ore 18.00 con l’inaugurazione della manifestazione con brindisi di benvenuto con dei buoni spumanti doc di Galluccio. Poi dalle ore 19.00 apriranno gli stand dove si troveranno buoni prodotti locali a base di castagne e fungo porcino P.A.T. che saranno accompagnati dai buoni vini di Galluccio. La serata continua dalle ore 20.00 con la buona musica che accompagnerà la serata. Domenica 24 ottobre 2021 alle ore 10.00 con un’escursione alla ricerca di funghi e poi alle ore 12.00 riapriranno di nuovo gli stand gastronomici che proporranno prodotti locali a base di castagne e fungo porcino, sempre accompagnati dai buoni vini della zona di Galluccio e la giornata continua tra mostra e la sera musica. Maggiori informazioni

Positano tra storia e leggenda: Le cinque madonne a Montepertuso (SA)

Venerdì 22 ottobre 2021 a Positano, nella frazione di Montepertuso, una bella festa gratuita tra musica e teatro da non perdere con Positano tra storia e leggenda. Un evento che vuole creare una serie di percorsi culturali che sappiano essere eventi di intrattenimento di qualità e allo stesso tempo, momenti di valorizzazione dei beni culturali e del folklore. L’evento si terrà nelle cinque chiese principali del comune della Costiera Amalfitana: In giorni diversi per ogni location sarà realizzata una storia originale e specifica per raccontare in modo originale e innovativo il mito legato alla nascita della chiesa e a storie legate al folklore locale. Il Programma del 22 Ottobre 2021, ore 21.00 si svolge nella Chiesa della Madonna Delle Grazie a Montepertuso, frazione di Positano e si intitola “Alma E Miluna” scritto da Antonio Speranza con musiche di Simone Martino. Quella di Alma e Miluna è una racconto sulla bellezza e sulla natura, una favola moderna che ci narra di come le due, prime farfalle create da Dio e amate e amate e protette dalla Madonna Madre d’ogni essere vivente, arrivino sulla terra in un luogo costretto al buio da un’enorme montagna. Le due farfalle vivono un’avventura fra personaggi onirici come il faggio, capo del villaggio, e tanti oggetti misteriosi e magici. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria ai num 0898122535 – 3349118563 o segreteria.sindaco@comune.positano.sa.it L’accesso agli eventi in programma è consentito previa esibizione del Green pass

Vi segnaliamo anche altre feste e sagre che si terranno in Campania nel weekend

22, 23 e 24 ottobre 2021 – Dugenta (CE) – Sagra del Cinghiale – un appuntamento serale nei weekend, con la domenica anche a pranzo, per gustare tante specialità a base di cinghiale con buona musica e ottimo vino. Si troveranno le seguenti pietanze: Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. L’evento si tiene Venerdi’, Sabato e Domenica con Tegamino e Brocca in Omaggio!. Necessario il Green Pass per accedere all’area. Maggiori Informazioni

22,23 e 24 Ottobre – Fellitto (SA) – Sapori d’Autunno, festa del Fusillo Cilentano – Per le antiche strade del borgo di Fellitto, nel Cilento, la grande festa di “Sapori d’Autunno”, un percorso enogastronomico per riscoprire i buoni sapori tradizionali felittesi e cilentani. 3 giorni di festa con il fusillo di Felitto che ci verrà stavolta presentato con porcini e salsiccia paesana. Venerdì 22 gli stand saranno aperti di sera e poi si continua fino a domenica sera sempre con un percorso di bontà e delizie da gustare e da bere tra la storia dell’antica città cilentana. Non mancheranno, tra le vie del borgo, vino paesano, piatti tipici della tradizione cilentana, e musica popolare in particolare nelle serate di festa. Per gli stand alimentari ingresso è consentito con Green Pass. Maggiori informazioni, orari e menù

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata