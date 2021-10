Devozioni Festival: concerti ed eventi gratuiti per festeggiare la Madonna della Neve

15 eventi gratuiti da non perdere tra eventi di teatro, Tableaux Vivants, laboratori artistici, percorsi turistico-culturali e concerti con artisti come Fiorenza Calogero, Enzo Gragnaniello, Marcello Colasurdo e tanti altri

Dal 20 al 24 ottobre 2021 si terrà la seconda edizione del Devozioni Festival, un evento gratuito ideato e diretto da Gigi Di Luca, ed organizzato dal Comune di Torre Annunziata con il contributo della Città Metropolitana di Napoli.

Una bella rassegna dedicata alla religiosità popolare che propone interessanti eventi gratuiti da non perdere in occasione dei festeggiamenti per la Madonna della Neve, santa patrona di Torre Annunziata.

“Devozioni Festival” è anche un progetto che mira alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio storico e della specificità di Torre Annunziata e si presenta con eventi itineranti che ci consentono di scoprire le bellezze nascoste della città.

Tanti importanti eventi per scoprire le bellezze della città

Anche in questa seconda edizione “Devozioni Festival” presenta un programma interessante tra concerti, eventi di teatro, laboratori artistici e percorsi turistico-culturali: tutti appuntamenti interessanti collegati da un’unica idea tematica, quella della devozione.

In particolare tra i 15 eventi gratuiti, tutti con prenotazione obbligatoria, vi segnaliamo:

I concerti come ci saranno quello di mercoledì 20 proprio nella Basilica della Madonna della Neve con Fiorenza Calogero , Marcello Vitale e Carmine Terracciano e poi un bellissimo live di Enzo Gragnaniello il girono 23 ottobre al Molo Crocelle e quello di chiusura del festival, domenica 24 con Mimmo Maglionico e Pietrarsa, con ospiti Fausta Vetere, Patrizio Trampetti e Marcello Colasurdo sempre al Molo Crocelle.

Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria su Eventbrite oppure sul luogo dell’evento fino ad esaurimento posti. Le prenotazioni per visite guidate e laboratori per bambini vanno fatte a info@labazzarra.com/ 3299126146

“Devozioni Festival” – Programma 2021

Mercoledì 20 ottobre – Ore 19.00 – Basilica Madonna della Neve e centro storico – Visita guidata a cura di Archeoclub

Mercoledì 20 ottobre – Ore 20.30 – Basilica Madonna della Neve – DonnaMadonna – Concerto con Fiorenza Calogero, Marcello Vitale, Carmine Terracciano

Giovedì 21 Ottobre – Ore 10.00 – Liceo Pitagora Benedetto Croce – I Testimoni della Devozione – Incontro riservato agli studenti sull’impegno e la passione verso l’uomo e la sua vita – Introduce: Benito Capossela; modera: Salvatore Perillo; intervengono: Sindaco Vincenzo Ascione, Assessore Pubblica Istruzione Anna Vitiello, Gigi Di Luca, Salvatore Melluso, Domenico Fatigati, Vincenzo Sbrizzi, Don Franco Esposito.

Giovedì 21 Ottobre Ore 18.30 – Visita guidata al museo dell’Identità a cura di Archeoclub

Giovedì 21 Ottobre Ore 20.00 – Chiesa del Carmine – Compagnia Ludovica Rambelli Teatro – La Conversione di un Cavallo, 23 Tableaux Vivants dall’opera di Michelangelo Merisi da Caravaggio

Giovedì 21 Ottobre Ore 21.30 – Villa Comunale – Compagnia dei Folli – “Fuoco” – Spettacolo con trampoli, fuochi ed effetti pirotecnici

Venerdì 22 ottobre Ore 16.00 – Palazzo Criscuolo – L’arte non metterla da parte – Laboratorio di percussioni etniche a cura di Francesco Manna

Venerdì 22 ottobre – Ore 20.30 – Chiesa Immacolata Concezione – Per Amor Suo – Spettacolo Teatrale compagnia Hirondelle

Sabato 23 ottobre – 0re 16.00 – Palazzo Criscuolo – L’arte non metterla da parte – Laboratorio di Guarrattelle a cura di Bruno Leone

Sabato 23 ottobre ore 18.00 – 19.00 – 20.00 – Stanze d’Identità Teatrale – Spettacolo teatrale itinerante nelle stanze del museo a cura di Gigi Di Luca – Con: Elisabetta D’Acunzo, Rodolfo Medina, Roberta Misticone, Lisa Imperatore, Alessandro D’Auria, Veronica Bottigliero, Rosalia Terrana, Tessy Akiado Igiba, Skaramacay Dance Company.

Sabato 23 ottobre – Ore 21.00 – Molo Crocelle – Concerto di Enzo Gragnaniello

Domenica 24 ottobre – Ore 10.00 – Visita guidata agli Scavi di Oplonti a cura di Archeoclub

Domenica 24 ottobre – Ore 10.30 – Palazzo Criscuolo – L’arte della Devozione – Estemporanea collettiva a cura dell’istituto De Chirico – Bodypainting Weronique Art

Domenica 24 ottobre – Ore 11 – Villa comunale – Nel mezzo del Teatrin di nostra Vita – Pulcinella nell’Inferno, Purgatorio e Paradiso delle guarattelle – di e con Bruno Leone, musiche dal vivo Gianluca Fusco

Domenica 24 ottobre – Ore 19.00 – Palazzo Criscuolo – Sottosopra – Di e con Gea Martire – Musiche originali eseguite da Valerio Virzo

Domenica 24 ottobre – Ore 21.00 – Molo Crocelle – Concerto di Mimmo Maglionico e Pietrarsa ospiti Fausta Vetere, Patrizio Trampetti, Marcello Colasurdo.

Tutti gli eventi sono gratuiti ma con prenotazione obbligatoria e fino ad esaurimento dei posti disponibili. E’ obbligatorio il Green Pass, bisogna indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento e rispettare le normative vigenti per l’emergenza

