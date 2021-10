La SpaccaNapoli: la maratona più bella del mondo nel centro storico di Napoli

Ph Maratona.spaccanapoli.it

Ritorna in città il 24 ottobre 2021 la 38 edizione della Spaccanapoli la maratona di 10 km, tutta nel centro storico di Napoli: i 10 km tra i più belli al mondo. Previste anche una corsa non competitiva e una camminata sportiva per festeggiare tutti assieme il ritorno della maratona più bella del mondo

Si terrà a Napoli domenica 24 ottobre 2021 la 38 edizione della Spaccanapoli la Maratona di 10 Km organizzata da Uisp Napoli e ASD Stabiaequa Half Marathon, con il patrocinio di Comune di Napoli e Coni. Quest’anno la 38a Spaccanapoli prevede una corsa competitiva (10k), una non competitiva (10k) e una camminata sportiva (5k). Una grande festa per la Spaccanapoli 2021, che ritorna dopo la sosta obbligata dello scorso anno e che avrà il suo Quartier Generale in piazza Municipio, sede di partenza e arrivo della manifestazione, dove da sabato 23 ottobre sarà anche allestito il villaggio sportivo.

Spaccanapoli 2021: una corsa tra i luoghi più belli del centro storico di Napoli

La Spaccanapoli 2021 partirà da Piazza Municipio, da Palazzo San Giacomo, e si svilupperà lungo il Centro Storico Patrimonio Unesco. Si passerà infatti davanti al teatro San Carlo, raggiungendo Piazza Plebiscito, girando poi per Santa Lucia con sbocco sul mare di fronte al Vesuvio. Poi si risalirà verso Piazza Plebiscito andando verso Via medina e il Corso Umberto I con giro di boa appena prima di Piazza Garibaldi e per risalire verso via Duomo.

Si entrerà così nelle stradine del centro storico patrimonio dell’Unesco passando anche per piazza San Domenico Maggiore, San Biagio dei Librai e piazza del Gesù) per poi tornare per via Toledo e arrivare a piazza Municipio percorrendo di corsa i 10 km tra i più belli al mondo tra storia, colori, folklore e tradizione. Un percorso sportivo unico al mondo che solo la Spaccanapoli può offrire

Le iscrizioni saranno aperte fino a giovedì 21 ottobre 2021, info sul sito ufficiale della competizione, Sito web

