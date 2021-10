Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 18 al 23 ottobre 2021

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 18 a sabato 23 ottobre 2021, Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 18 a sabato 23 ottobre 2021 perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti o a pochi euro. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Spettacoli gratuiti per bambini nel Museo di Capodimonte

Nel Cortile Monumentale del Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli per tutti i sabati di Ottobre 2021 dalle ore 16.00 alle 18.00 si terranno dei simpatici spettacoli gratuiti per bambini organizzati dall’associazione MusiCapodimonte. Si potrà così assistere all’evento “Cagliuso, ovvero la storia vera di un Gatto con gli stivali“, uno spettacolo liberamente tratto da ‘Lu cunto de li cunti’ di Giambattista Basile che è gratuito e consigliato per i bambini dai 4 ai 12 anni. L’evento sarà a cura di MusiCapodimonte ed è gratuito con prenotazione obbligatoria. Prossimo sabato 23 ottobre Spettacoli per bambini a Capodimonte

Incontri di Archeologia Gratis al MANN il Museo Nazionale di Napoli

Ricomincia al MANN la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia”. Questa 27^ edizione presenta due o tre di incontri al mese gratuiti ma con prenotazione obbligatoria dedicati al tema affascinante dell’Archeologia coniugando divulgazione ed approfondimento, con un taglio accattivante destinato a tutti e non solo agli specialisti. Prossimo appuntamento giovedì 21 ottobre – Valeria Sampaolo – Storie di Gladiatori nella pittura pompeiana. La partecipazione a tutti gli Incontri è gratuita con prenotazione obbligatoria, telefonando ai Servizi Educativi del MANN (lunedì/venerdì: ore 9-15; tel: 0814422329). Gli eventi rispetteranno le vigenti normative per l’emergenza in atto e l’accesso sarà consentito al pubblico munito di Green Pass. Incontri di Archeologia

Convivio Armonico: concerti nelle chiese del centro storico di Napoli

Prezzo 1 euro – Tanti appuntamenti a 1 euro per il progetto musicale di Convivio Armonico che ci propone anche quest’anno la grande musica del 700 napoletano nelle chiese più belle di Napoli come la Basilica di S. Francesco di Paola, o di S. Caterina a Formiello, in quella di S. Orsola a Chiaia – Sabato 23 ottobre Basilica Reale e Pontificia di S. Francesco di Paola (Piazza del Plebiscito) Progetti “Percorsi Barocchi tra Napoli e l’Europa” e “La Scuola Violinistica Napoletana” Ensemble “Le Musiche da Camera” con strumenti d’epoca “Nicolino, da Napoli a Londra attraversando l’Europa” Francesco Divito soprano,Rosa Montano mezzosoprano, Egidio Mastrominico violino barocco di concerto, Giuseppe Copia chitarra barocca e arciliuto, Leonardo Massa violoncello barocco, Debora Capitanio clavicembalo Convivio Armonico

Venezia a Napoli. Il cinema esteso: a Napoli i grandi film della Mostra del cinema di Venezia

Prezzo 4 € e accrediti gratuiti studenti – Dal 19 al 24 ottobre 2021 l’undicesima edizione di Venezia a Napoli. Il cinema esteso che presenta anche quest’anno in città una selezione dei migliori film della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia con 35 proiezioni, con anteprime da più di 10 Paesi e oltre 40 ospiti nazionali ed internazionali presso il cinema Astra e all’Istituto Francese di Napoli. 4/5 film al giorno fino a domenica 24 ottobre. Venezia a Napoli

