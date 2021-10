A Nisida le gare di vela dell’Europa Cup League, la Champions League della Vela

© RYCC Savoia

Arriva per la prima volta a Napoli, nelle splendide acque di Nisida, l’Europa Cup ILCA (International Laser Class Association) che molti definiscono la Champions League della Vela

Si terrà per la prima volta a Napoli dal 21 al 24 ottobre 2021, nelle splendide acque al largo di Nisida un’importante manifestazione internazionale di Vela, l’Europa Cup ILCA (International Laser Class Association) che prevede la presenza di oltre 300 giovani in gara provenienti da oltre nove nazioni.

Organizzata da Accademia dell’Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in collaborazione con la Federazione Italiana Vela, la tappa napoletana sarà valida anche come ranking nazionale 2022, e vedrà partecipare i migliori atleti continentali della classe Laser/ILCA.

Attorno all’isola di Nisida ci saranno ben quattro giorni di spettacolari regate in mare, per un massimo di otto prove per ogni flotta in contemporanea su due campi di regata.

300 velisti a Napoli per l’Europa Cup ILCA

Saranno oltre 300 i velisti, tra i sedici e i trenta anni, che parteciperanno all’evento che si terrà per la prima volta in città ed arriveranno da Malta, Grecia, Inghilterra, Croazia, San Marino, Finlandia, Svizzera, Italia. Eccezionalmente è stata accolta anche una delegazione proveniente da Singapore, che ha voluto partecipare ad un evento unico, sia per impegno agonistico che per bellezza della location. Una grande manifestazione che conferma il ruolo importante di Napoli nella Vela italiana, città che dalle Olimpiade del 1960 ospita grandi manifestazioni sportive

Non mancheranno manifestazioni a terra, come eventi e attività ludiche per ospitare e festeggiare questi grandi atleti europei e per fargli scoprire i luoghi più belli di Napoli. La manifestazione internazionale Europa Cup, che arriva in Italia ogni due anni, è per la prima volta a Napoli per una tappa di un circuito continentale.

Maggiori informazioni – Europa Cup ILCA (International Laser Class Association)

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata