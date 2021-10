Festival internazionale di Film sull’Arte Contemporanea: film gratuiti al Teatro Augusteo di Napoli

Ritorna a Napoli Artecinema con un’anteprima al Teatro San Carlo e poi proiezioni gratuite al Teatro Augusteo.

Si terrà dal 15 al 22 ottobre 2021 a Napoli la 26ª edizione di Artecinema, il Festival internazionale di Film sull’Arte Contemporanea organizzato da Laura Trisorio. Artecinema presenta da sempre una serata inaugurale a pagamento, di soli 12 euro, che si terrà al Teatro San Carlo di Napoli venerdì 15 ottobre e poi proiezioni gratuite al Teatro Augusteo.

Per quest’anno ci sarà anche la possibilità, dal 16 al 22 ottobre 2021, di seguire tutte le proiezioni anche sulla nuova piattaforma digitale online.artecinema.com per consentire al pubblico di vedere da casa tutti i film nei giorni del festival con un’iscrizione di 15 euro per l’intero festival.

Una settimana di film dedicati all’arte, alla fotografia, all’architettura

Per una settimana si potrà assistere alle proiezioni di ben 24 film, per questa 26ª edizione del Festival, divisi nelle tre sezioni di Arte e dintorni, Architettura e design, Fotografia.

I film presentati saranno per l’80% in anteprima nazionale e alcuni in anteprima mondiale e tutti proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano e/o in inglese. All’inaugurazione registi e artisti interverranno personalmente per presentare i film da diversi paesi, fra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Finlandia, Australia, Serbia.

L’inaugurazione di Artecinema al Teatro San Carlo

Anche per l’edizione 2021, Artecinema sarà inaugurata al Teatro San Carlo di Napoli venerdì 15 ottobre alle ore 20.00 con una serata speciale a pagamento di 12 euro. In programma la proiezione del cortometraggio Sguardo nomade, un omaggio a Marisa Albanese, artista napoletana recentemente scomparsa, e del film Banksy Most Wanted, di Aurélia Rouvier e Seamus Haley. Presenti in sala Laura Trisorio, curatrice del Festival Artecinema, Seamus Haley e Aurélia Rouvier, registi di Banksy Most Wanted, e Fiamma Marchione, regista di Sguardo nomade.

Serata inaugurale 26° artecinema: venerdì 15 ottobre 2021, ore 20.00 | Teatro San Carlo , via San Carlo 98, Napoli – necessario il green pass – Ingresso: 12 euro. Acquisto biglietti it o direttamente al botteghino.

Dal 16 al 18 ottobre 2021 – Teatro Augusteo / proiezioni dalle h 16 — 24 –

In streaming on demand dal 16 al 22 ottobre 2021 con registrazione su artecinema.com costo 15 euro per l’intero festival.

Il programma completo di Artecinema

