Teatro dei Piccoli nel parco dalla Mostra d’Oltremare: programma di ottobre

Continua anche ad ottobre Open Air la rassegna che propone spettacoli all’aperto per bambini nel parco dei pini marittimi nella Mostra d’Oltremare o al Teatro dei Piccoli. Da non perdere tanti spettacoli di teatro, concerti e laboratori per bambini

Prosegue fino al 31 ottobre 2021, dopo il successo di settembre, la rassegna “Open Air” al Teatro dei Piccoli nei fine settimana ed i festivi nella Mostra d’Oltremare di Napoli.

Ed anche per il mese di ottobre si terranno tanti simpatici e divertenti spettacoli di teatro, concerti e laboratori per bambini e ragazzi al Teatro dei Piccoli e nel grande parco di pini marittimi per la rassegna organizzata da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, d’intesa con il Comune di Napoli e la Mostra d’Oltremare.

Gli spettacoli di Ottobre di Open Air Teatro dei Piccoli

Fino al 31 ottobre 2021 spettacoli per bambini, dai tre anni in su, e per le loro famiglie, in uno stupendo palcoscenico all’aperto o all’interno del teatro, sempre in sicurezza, per vedere grandi spettacoli per bambini e ragazzi di compagnie di tutta Italia.

A ciascun spettacolo è collegata anche un’interessante un’attività laboratoriale con interazioni musicali, giochi teatrali, exhibit a tema scientifico e botanico che accompagnerà ed arricchirà la magia degli spettacoli.

Spettacoli di Ottobre 2021

Vi riportiamo il programma invitandovi a controllare sempre sul sito ufficiale eventuali cambiamenti rispetto a quanto comunicato alla data. Gli spettacoli si svolgeranno nel Teatro dei Piccoli o nella attigua pineta. Gli spettatori maggiori di 12 anni dovranno esibire il Green Pass come da normativa vigente

2 ottobre 2021 – Le storie di Cipollino @ Pineta del Teatro dei Piccoli – 11:30–12:30

2 ottobre 2021 – COME ALICE… @ Teatro dei Piccoli – 17:00–18:00

3 ottobre 2021 – COME ALICE… @ Teatro dei Piccoli – 11:30–12:30

3 ottobre 2021 Le storie di Cipollino @ Pineta del Teatro dei Piccoli – 17:00–18:00

9 ottobre 2021 – MUSICA & DANZA (Concerti per l’Infanzia 2021) @ Teatro dei Piccoli – 11:30–12:30

9 ottobre 2021 – NELLO SPECCHIO DI BIANCANEVE @ Teatro dei Piccoli – 17:00–18:00

10 ottobre 2021 – NELLO SPECCHIO DI BIANCANEVE @ Teatro dei Piccoli – 11:30–12:30

10 ottobre 2021 – Le storie di Cipollino @ Pineta del Teatro dei Piccoli – 17:00–18:00

16 ottobre 2021 – IL POPOLO DEL BOSCO @ Teatro dei Piccoli – 11:30–12:30

17 ottobre 2021 MUSICA & EMOZIONI (Concerti per l’Infanzia 2021) @ Teatro dei Piccoli – 11:30–12:30

23 ottobre 2021 – EFFETTO MUSICA (Concerti per l’Infanzia 2021) @ Teatro dei Piccoli – 11:30–12:30

24 ottobre 2021 – Le storie di Cipollino – 11:30–12:30

30 ottobre 2021 – Le storie di Cipollino – 11:30–12:30

31 ottobre 2021 – IL POPOLO DEL BOSCO @ Teatro dei Piccoli – 11:30–12:30

Teatro dei Piccoli: prezzi, orari e date

Quando: date indicate. Il programma, in considerazione in particolare delle condizioni meteo, può subire variazioni pertanto si invita il pubblico controllare eventuali aggiornamenti

Teatro dei piccoli – Mostra d’oltremare Doppio ingresso per il pubblico, pedonale da Viale Kennedy o con auto da via Terracina n.197 (Quick Parking), la prenotazione è obbligatoria al numero telefonico 327 0795871. Posti limitati. Costo: Biglietti 7 euro a persona) Apertura biglietteria: 90 minuti prima dell’orario di inizio spettacolo – inizio laboratorio: 60 minuti prima dello spettacolo

Biglietti 7 euro a persona) Apertura biglietteria: 90 minuti prima dell’orario di inizio spettacolo – inizio laboratorio: 60 minuti prima dello spettacolo Maggiori informazioni:Teatro dei piccoli – Evento Facebook Ufficiale

Foto Facebook Teatro dei Piccoli

