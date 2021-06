Mostre a Napoli da non perdere a Giugno 2021

Aperti in sicurezza i Musei a Napoli a Giugno 2021 e sono ripartite tante grandi mostre in città e nelle vicinanze. Mostre da non perdere anche in particolari e suggestivi luoghi cittadini come chiese, complessi monumentali e gallerie d’arte. A Napoli la cultura non si ferma ed ecco il programma delle mostre a Napoli e nelle vicinanze

Anche a Giugno 2021 ci saranno tante interessanti ed importanti mostre a Napoli e nelle vicinanze segno di vivacità della vita culturale della città. Ma ci sono anche mostre che sono state prorogate e che vi invitiamo a visitare perché ne vale veramente la pena.

Le mostre vanno ad aggiungersi al grande e straordinario patrimonio culturale della città di Napoli che richiama sempre tantissimi visitatori che vengono per ammirare i tanti posti bellissimi della città. Naturalmente le mostre e i musei rispettano di tutti gli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Potete approfondire le mostre cliccando sul link alla fine della descrizione sintetica, che in alcuni casi troverete a breve.

Le mostre da non perdere a Napoli

Raffaello al Museo di Capodimonte: l’officina dell’artista

A Capodimonte 10 giugno al 13 settembre 2021 la mostra Raffaello al Museo di Capodimonte: l’officina dell’artista. Una mostra sui restauri in corso. Raffaello a Capodimonte

Los Angeles (State of Mind): arte contemporanea a Palazzo Zevallos

Fino al 26 settembre 2021 a Palazzo Zevallos Stigliano di via Toledo la mostra Los Angeles (State of Mind), sul ruolo della città nell’arte contemporanea Los Angeles (State of Mind):

La mostra “Gladiatori” al MANN Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Una grande e importante mostra dal titolo “Gladiatori” sarà al MANN Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli al 6 gennaio 2022. Una grande mostra con ben 160 straordinari reperti che verranno esposti nel grande Salone della Meridiana. “Gladiatori” al MANN

Claude Monet the Immersive Experience a Napoli

Fino al 20 ottobre 2021 – Chiesa di San Potito: la mostra a Napoli Claude Monet: The Immersive Experience, nella Chiesa di San Potito, con esperienza immersiva e realtà virtuale. Sarà possibile entrare in un dipinto per immergersi completamente nell’opera che si ha davanti nella nuova mostra immersiva che si terrà a Napoli sul grande pittore francese Claude Monet. Maggiori Informazioni

Troisi Poeta Massimo: a Castel dell’Ovo una mostra su Massimo Troisi

Fino al 25 luglio 2021 Una particolare esposizione che ci mostrerà un lato nuovo del grande Massimo Troisi con fotografie private, immagini d’archivio, locandine Una mostra organizzata dall’Istituto Luce-Cinecittà in collaborazione con il Comune di Napoli che ci mostrerà un lato nuovo del grande Massimo Troisi con fotografie private, immagini d’archivio e tanto altro che farà conoscere al pubblico l’animo umano di Massimo. Maggiori Informazioni

Frida Kahlo in mostra al Pan di Napoli

Fino all’11 luglio 2021 – Una mostra evento su Frida Kahlo dal titolo “Ojos que no ven corazón que no siente” una mostra fotografica e multimediale. Napoli prima città della mostra evento su Frida Kahlo una particolare mostra fotografica e multimediale che ci svelerà la straordinaria vita della grande artista messicana. Maggiori Informazioni

Gustav Klimt a Napoli in Villa Comunale

Fino al 1 agosto – 7 euro – Casina Pompeiana Villa Comunale – La mostra “KLIMT Arte Virtuale e Immagini” a Napoli nella rinnovata casina Pompeiana. Una mostra virtuale dedicata al grande pittore viennese Gustav Klimt che ci consentirà di attraversare i suoi capolavori grazie a sistemi sofisticati di realtà virtuale Maggiori Informazioni

Una mostra e visite guidate nella basilica di San Giovanni Maggiore

Fino al 26 giugno 2021 sarà possibile visitare una mostra collettiva dal titolo “L’arte eterna” a San Giovanni Maggiore a NApoli e effettuare anche delle visite guidate. L’arte eterna

Le mostre gratuite del Campania Teatro Festival 2021

Tra i 159 spettacoli ed eventi eccezionali del Campania Teatro Festival, che sono proposti a soli 8 euro o anche a 5 euro, ci saranno mostre e eventi gratuiti Campania Teatro Festival

La grande Napoli Borbonica in mostra a Capodimonte

Prorogata fino al 19 settembre nel Museo di Capodimonte, la bella mostra Napoli Napoli… di lava, porcellana e musica, che racconterà la storia di Napoli capitale del Regno dal 700 all’800. Oltre 1000 oggetti nelle 18 stanze dell’Appartamento Reale Napoli Napoli… di lava, porcellana e musica.

Stelle di re: una mostra gratuita all’Osservatorio Astronomico

Fino al 22 luglio all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte la mostra “Stelle di re. Capodimonte, la terrazza di Napoli sull’universo”, che sarà visitabile gratuitamente solo su prenotazione il giovedì e il venerdì. Stelle di re all’Osservatorio

La Sirena Digitale al MANN di Napoli: un ologramma che interpreta le canzoni napoletane

La Sirena Digitale è un’artista interattiva che, sotto forma di ologramma, canta canzoni napoletane in versioni multilingue. La Sirena Digitale al MANN di Napoli

Living Dinosaurs la mostra più grande d’Europa alla Mostra d’Oltremare

A Napoli fino al 31 agosto 2021 la mostra per grandi e bambini “Living Dinosaurs”, la mostra più grande d’Europa all’aperto Living Dinosaurs

La moda nella Belle Époque a Napoli: una mostra per scoprire il Museo della Moda di Napoli

Prorogata fino al 30 giugno 2021 presso il Museo della Moda di Napoli che si trova nella Fondazione Mondragone si terrà la mostra “La moda nella Belle Époque a Napoli” inserita nell’esposizione permanente “Sciantose e Gagà”. La moda nella Belle Époque a Napoli

Santiago Calatrava: Nella luce di Napoli in mostra al Museo di Capodimonte

Prorogata a Capodimonte – Ben quattrocento opere, tra sculture, disegni e maquette di Santiago Calatrava, una fra le menti creative più brillanti dei nostri giorni e grande artista contemporaneo, saranno fino al 10 maggio al Museo di Capodimonte. Lo spagnolo Santiago Calatrava è architetto, ingegnere, pittore, scultore, disegnatore e vero artista contemporaneo. Santiago Calatrava: Nella luce di Napoli

Al Museo Pignatelli di Napoli l’arte al femminile di Claire Fontaine | Pasquarosa | Marinella Senatore

Riapre alle esposizioni anche la straordinaria sede del Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes alla Riviera di Chiaia a Napoli con una esposizione dedicata a Claire Fontaine | Pasquarosa | Marinella Senatore che rimarrà al Museo Pignatelli fino al 27 giugno 2021. Una interessante evento che riunisce per la prima volta due presenze del panorama creativo contemporaneo, Claire Fontaine (collettivo artistico fondato nel 2004) e Marinella Senatore (Cava de’ Tirreni [Sa], 1977), assieme ad un’artista del Novecento, Pasquarosa (Anticoli Corrado [Rm], 1896 – Camaiore [Lu], 1973). l’arte al femminile

Al MeMus il Museo e Archivio Storico del Teatro di San Carlo e la mostra “Fiabe al museo”

Ha riaperto alle visite del pubblico il MeMus, il Museo e Archivio Storico del Teatro San Carlo, e per l’occasione la Sala del Teatro di San Carlo ospiterà i personaggi dell’opera Adriana Lecouvreur tra palchi e poltrone “vestiti”, per l’occasione, con veri abiti di scena. Nel Memus, oltre a curiosità storiche, cimeli, abiti di scena del Teatro di San Carlo, sarà visitabile anche la mostra temporanea Fiabe al Museo dedicata ai più piccoli ma gradita per tutte le età. Riapre il MeMus il Museo e Archivio Storico del San Carlo

Almost Home: la casa dell’attivista Rosa Parks a Palazzo Reale di Napoli

Entrata libera a Palazzo Reale di Napoli per “The Rosa Parks House Project” di Ryan Mendoza. Nel Cortile d’Onore di Palazzo Reale si potrà vedere la casa dell’attivista afroamericana Rosa Parks, che nel 1955 diventò il simbolo della lotta per i diritti civili degli afroamericani Almost Home

Nel Duomo l’installazione “Dodici volti nel volto” di Christian Leperino

Fino al 19 settembre una mostra di arte contemporanea per la prima volta nello straordinario Duomo di Napoli. Nella Cripta di San Gennaro del Duomo è stata sistemata l’installazione ‘Dodici volti nel volto’ dell’artista Christian Leperino, a cura di Alessandra Troncone. Nelle nicchie della cappella sono stati sistemati dodici ritratti in gesso che instaurano un dialogo silenzioso con il luogo sacro. Il numero dei calchi, 12, rievoca quello degli Apostoli, discepoli di Cristo e pilastri su cui si regge simbolicamente la Chiesa e architettonicamente lo stesso Duomo di Napoli. Dodici volti nel volto”

Pio Monte della Misericordia: riapertura della Quadreria e le opere di Jan Fabre

Le opere dell’artista belga Jan Fabre esposte nelle Cappella del Pio Monte della Misericordia, dove si trova già lo straordinario quadro del Caravaggio. Pio Monte della Misericordia

Tre capolavori di Caravaggio da vedere a Napoli

Forse non tutti lo sanno ma a Napoli ci sono ben tre grandi capolavori di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio. Tre grandi quadri stupendi tra cui l’ultimo capolavoro dipinto dal Caravaggio prima di morire. Scoprite dove sono nel nostro post. A Napoli tre capolavori di Caravaggio

Da vedere il Museo Civico Gaetano Filangieri a Napoli: ingegno e raffinatezza dello spirito partenopeo

Uno straordinario museo Civico sulla centralissima via Duomo in un palazzo del 400 che fu smontato e ricostruito alcuni metri più dietro durante i lavori del Risanamento di Napoli: un luogo speciale che la città si ritrova grazie a Gaetano Filangieri, principe di Satriano, che lo ha donato alla città Museo Civico Gaetano Filangieri

Al Mann l’importante collezione Magna Grecia.

Ha riaperto al pubblico dopo più di 20 anni di chiusura, una delle più importanti collezioni del Museo Archeologico di Napoli: la collezione Magna Grecia. Storica collezione è una delle più ricche e pregevoli raccolte di antichità magno-greche. la collezione Magna Grecia al Mann

L’esposizione permanente del Tesoro di San Gennaro

Dall’8 agosto è visitabile di nuovo tutti i giorni lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro a Napoli a soli 5 euro,. Potremo così ammirare uno dei tesori più importanti e preziosi al mondo dopo quello della Corona d’Inghilterra, Il Museo del Tesoro di San Gennaro a soli 5 euro

Un nuovo museo a Napoli: apre a tutti il Circolo Artistico Politecnico

Nel centro di Napoli, in piazza Trieste e Trento 48, apre a tutti Palazzo Zapata che ospita il Circolo Artistico Politecnico. Il Museo apre con i suoi 600 dipinti, 4000 volumi, 80 sculture e una fototeca con più di 5000 fotografie.Apre il Circolo Artistico Politecnico

Complesso monumentale di Santa Chiara: storia, curiosità del Monastero e del Chiostro

Con il suo chiostro maiolicato, la storia e l’arte, il Monastero di Santa Chiara a Napoli è uno dei luoghi più straordinari di Napoli. Ecco tutto ciò che c’è da sapere prima della visita. Monastero di Santa Chiara

Tanti capolavori nella splendida Certosa di San Martino a Napoli

Ha riaperto l’intero percorso di visita dello straordinario Museo della Certosa di San Martino a Napoli insieme alla Chiesa, ai Chiostri ed ai giardini.La Certosa di San Martino è un luogo straordinariamente bello che si trova sulla collina del Vomero ed è visibile da tutto il centro di Napoli. Riapre la Certosa di San Martino a Napoli

Le mostre da non perdere vicino a Napoli

Venustas. Grazia e bellezza a Pompei: in mostra i gioielli e i trucchi del mondo antico

Ritornano le mostre negli Scavi di Pompei e fino al 31 luglio 2021 nella Palestra Grande di Pompei ci sarà la mostra “Venustas. Grazia e bellezza” che ci farà conoscere gli ornamenti antichi legati al concetto di bellezza nel mondo antico. Creme, trucchi, bagni di profumo, specchi per ammirarsi, ornamenti per abiti e gioielli, amuleti, statuette e preziosi dedicati agli dei. Tutto questo e tanto altro troveremo a Venustas tra oggetti di vezzo e di moda per inseguire un’ideale di perfezione e bellezza. Venustas. Grazia e bellezza a Pompei

Il Museo Correale di Terranova di Sorrento: il più bel Museo di provincia italiano

Un luogo ricco di storia nel cuore di Sorrento custode di un patrimonio inestimabile. Il Museo Correale di Terranova era la residenza estiva della famiglia Correale ed è stato definito dal grande archeologo Amedeo Maiuri “il più bel Museo di provincia italiano” Il Museo Correale di Terranova di Sorrento

Il nuovo Museo Archeologico di Stabiae nella Reggia di Quisisana a Castellamare

Inaugurato da pochi giorni il nuovo Museo di Stabiae a Castellammare di Stabia in cui sono state esposte, dopo 23 anni, le raccolte dell’ex Antiquarium stabiano il Museo Archeologico di Stabiae

Il Museo Archeologico Georges Vallet riapre gratis in costiera Sorrentina

Ha riaperto al pubblico, con ingresso gratuito, il Museo archeologico della penisola sorrentina Georges Vallet a Piano di Sorrento, che si trova all’interno della grande e bella Villa Fondi De Sangro con il suggestivo giardino a picco sul mare a Piano di Sorrento. Il Museo Archeologico Vallet

Villa Arianna e Villa San Marco, le antiche domus di Stabiae: Visite Gratuite

Si possono visitare gratuitamente le antiche Domus di Stabiae, centro commerciale già importante all’epoca dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.. Due ville splendide di cui, Villa Arianna, la più antica, è stata riaperta mesi fa al pubblico dopo una lunga chiusura per i danni subiti in un nubifragio le antiche Domus di Stabiae

Riscoperta la Grotta di Eolo nel Parco della Reggia di Caserta con 300 parti di statue e reperti

Durante le opere straordinarie di sistemazione svolte nel parco della Reggia di Caserta, in una splendida grotta sotto una centralissima fontana con cascata è stato riscoperto un tesoro: conteneva tantissimi reperti scultorei. Un luogo magico la Grotta di Eolo nel Parco della Reggia di Caserta

Pompei tra storia, archeologia e mito: quello che c’è da conoscere prima di visitare Pompei

Gli scavi di Pompei ci hanno restituito la storia di una città fermata all’improvviso nel 79 d. C. dalla lava del Vesuvio, con i suoi monumenti, le sue case, i suoi templi e i suoi abitanti, straordinariamente preservatisi nei millenni. Un sito archeologico straordinario, da visitare assolutamente, conoscendone almeno una piccola parte della sua storia e del contesto in cui si viveva Pompei tra storia, archeologia e mito

Se preferite poi le mostre online gratuite sono disponibili ancora alcune interessanti

Progetti per Bagnoli: una mostra online con 40 anni di progetti straordinari per Bagnoli

Cosa poteva diventare Bagnoli. Una importante mostra che ci illustra tutti i progetti realizzati e approvati ma mai realizzati per Bagnoli a Napoli. Gratis online. Progetti per Bagnoli:

Online la mostra sui 50 anni della Regione Campania

Una mostra fotografica online gratuita dal titolo “I nostri primi 50 anni” racconta la storia della Regione Campania dal 1970 fino al 2020. Online la mostra sulla Regione Campania

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata