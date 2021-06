Gli eventi e le mostre gratuite del Campania Teatro Festival 2021

Tra i 159 spettacoli ed eventi eccezionali del Campania Teatro Festival, che sono proposti a soli 8 euro o anche a 5 euro, ci saranno alcuni che verranno proposti gratuitamente sempre nei luoghi più belli di Napoli e della Campania

Dal 12 giugno all’11 luglio 2021 si svolgerà a Napoli e in Campania il Campania Teatro Festival 2021 che metterà in scena a Napoli e nei luoghi più importanti dell’intera Regione ben 159 eventi e spettacoli divisi in 10 sezioni con tanti spettacoli da non perdere. Anche quest’anno il Campania Teatro Festival, che da quest’anno ha preso il posto del famoso Napoli Teatro Festival propone spettacoli e eventi ad un prezzo massimo di 8 euro ma anche a 5 euro e alcuni eventi a ingresso gratuito.

Gli eventi e le mostre gratuite del Campania Teatro Festival

Per il 2021 il Campania Teatro Festival offrirà eventi gratuiti tra attività diurne nei giardini storici di Capodimonte con spettacoli per l’infanzia, incursioni musicali, visite guidate al Bosco a piedi e in bici e tanto altro. Poi ci saranno mostre, percorsi sensoriali, fotografie, opere e installazioni ed esposizioni tra Capodimonte, San Domenico Maggiore ed altri luoghi speciali dove si terrà il festival.

In particolare alla Sala Causa del Museo e Real Bosco di Capodimonte sarà possibile visitare cinque mostre, con accesso libero, per un interessante viaggio nell’arte contemporanea.

Con accesso gratuito anche le esposizioni allestite al Convento di San Domenico Maggiore con due interessanti esposizioni ed anche quella al Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino di Montesarchio.

Di seguito gli eventi gratuiti del Campania Teatro Festival ricordandovi di vedere sui singoli link le date e orari delle Mostre e la modalità di prenotazione della visita che è sempre obbligatoria

Gli eventi gratuiti del Campania Teatro Festival 2021

