Campania Teatro Festival 2021: in programma 159 eventi con più di 1500 lavoratori dello spettacolo

© Salvatore Pastore - Napoli Teatro Festival

Ritorna il Napoli Teatro Festival che da quest’anno diventerà il Campania Teatro Festival sempre con la direzione di Ruggero Cappuccio. Lo slogan sarà “Il teatro rinasce con te” e questa edizione presenterà ben 159 eventi e spettacoli divisi in 10 sezioni impegnando più di 1500 lavoratori dello spettacolo della regione: un segnale concreto di sostegno per questa categoria.

Dopo il successo degli anni precedenti ritorna dal 12 giugno all’11 luglio 2021 il Napoli Teatro Festival che si chiamerà da quest’anno Campania Teatro Festival per ribadire la sua presenza su tutto il territorio. Questa 14esima edizione, la quinta diretta da Ruggero Cappuccio, continuerà anche a Settembre per una seconda parte che si svolgerà in alcuni teatri napoletani.

Nuovo anche lo slogan che sarà “Il teatro rinasce con te” che anticipa il futuro per questa manifestazione che dal 2022 si estenderà sempre più all’intera regione. E in questo difficile anno saranno impegnati più di 1500 lavoratori dello spettacolo della regione per questa nuova edizione del Campania Teatro Festival 2021: un segnale concreto di sostegno per questa categoria.

Tanti spettacoli per il Campania Teatro Festival

Grande cartellone anche per questa nuova edizione del festival che presenterà ben 159 eventi e spettacoli divisi in 10 sezioni con 38 spettacoli di prosa nazionale di cui 29 i debutti assoluti.

Le 10 Sezioni previste riguardano Prosa Italiana, Internazionale, Osservatorio, SportOpera, Danza, Musica, Letteratura, Cinema, Mostre, Progetti Speciali e seguono la multidisciplinarità che ha caratterizzato tutte le edizioni dirette da Ruggero Cappuccio.

Otto sezioni si terranno tra giugno e luglio, mentre quelle dedicate alla Danza e agli spettacoli Internazionali sono previste nel mese di settembre.

Nel Real Bosco di Capodimonte la sede principale del festival con otto palchi

Per un mese una vera e propria cittadella teatrale sarà attrezzata nel Real Bosco di Capodimonte con 8 palchi tra il Cortile della Reggia, Casino della Regina, Giardino Paesaggistico di Porta Miano, Manifattura della Porcellana, Giardino Paesaggistico Pastorale, Praterie della Capraia, il Giardino dei Principi e lo spazio del Cisternone, dove si terranno gli eventi del DopoFestival.

Poi anche tanti altri appuntamenti a Napoli nell’Archivio di Stato, nel Refettorio del Chiostro di San Domenico Maggiore, a Made in Cloister e, sempre a Capodimonte, nella Sala Causa.

Tanti eventi in tutta la Regione Campania

Poi gli altri eventi si svolgeranno in altri luoghi splendidi della regione tra il Teatro Grande di Pompei, al Belvedere di San Leucio a Caserta, a Montesarchio (in piazza Umberto I e nel Museo Archeologico del Sannio Caudino), nel Teatro Naturale di Pietrelcina, nell’Anfiteatro di Avella e a Salerno, nel Chiostro del Duomo e all’esterno del teatro Ghirelli.

L’anteprima del 19 marzo con il Maestro Riccardo Muti si terrà al teatro Mercadante, mentre gli spettacoli di settembre andranno in scena in tre diversi teatri cittadini: il Bellini, il Trianon e il Politeama.

Prezzi sempre popolari anche per il Campania Teatro Festival 2021

Anche il Campania Teatro Festival proporrà prezzi popolari con biglietti da 8 a 5 euro che saranno anche gratuiti per le fasce sociali più deboli. I ticket potranno essere acquistati nei prossimi mesi online sul sito e il giorno dell’evento al botteghino allestito per l’occasione.

Il ricavato degli spettacoli della sezione Musica sarà devoluto in beneficenza all’Ospedale Cotugno di Napoli.

Maggiori informazioni e programma di dettaglio – Campania Teatro Festival

