Campania Teatro Festival 2021: gli spettacoli, le date e i luoghi

159 spettacoli eccezionali a solo 8 euro per il Campania Teatro Festival, ma anche a 5 euro o gratis per questo grande festival che sostituisce il Napoli Teatro Festival e si “estende a tutta la Campania. E si inizia a Capodimonte nel Cortile della Reggia con “La morte e la fanciulla” di Ariel Dorfman.

Dal 12 giugno e fino all’11 luglio 2021 ritorna il Napoli Teatro Festival che da quest’anno si chiamerà Campania Teatro Festival e, metterà in scena a Napoli e nei luoghi più importanti dell’intera Regione ben 159 eventi e spettacoli divisi in 10 sezioni con ben 70 debutti nazionali di autori contemporanei.

Un grande festival che si “estende” a tutta la Campania, sempre a prezzi popolari, tra 5 a 8 euro e con ingresso gratuito per alcune categorie. Nuovo anche lo slogan che sarà “Il teatro rinasce con te” che segna la ripartenza del teatro e dello spettacolo in Campania con questo grande evento che impegna ben 1500 lavoratori dello spettacolo della regione

Il primo spettacolo del Campania Teatro Festival

Dopo la straordinaria inaugurazione del Concerto di Muti trasmesso purtroppo online si inizia in presenza a Capodimonte nel Cortile della Reggia con “La morte e la fanciulla” di Ariel Dorfman per la regia Elio De Capitani che si terrà sabato 12 e domenica 13 giugno.

Importante il programma anche per questa nuova edizione del festival che presenterà ben 159 eventi e spettacoli tra cui 38 spettacoli di prosa nazionale di cui 29 i debutti assoluti.

Di seguito il programma da 12 giugno al 11 luglio con gli spettacoli, le date e i luoghi dove si svolgono.

Gli spettacoli di Giugno del Campania Teatro Festival

Gli spettacoli di Luglio del Campania Teatro Festival

Il costo del biglietto intero è di 8 euro, 5 per il ridotto, riservato agli under 30 e agli over 65, e per tutti gli eventi della sezione Letteratura. La visita alle mostre sarà invece gratuita. I ticket potranno essere acquistati nei punti vendita autorizzati consultabili su azzurroservice.net, ma anche on line su campaniateatrofestival.it e sullo stesso azzurroservice.net.

Anche quest’anno con il biglietto del Festival si avrà uno sconto in alcuni ristoranti e pizzerie associate a FIPE Campania e in altri locali della città

