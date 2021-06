Al Museo di Villa Pignatelli l’arte al femminile di Claire Fontaine | Pasquarosa | Marinella Senatore

Una particolare mostra sul ruolo della donna nel contesto sociale attraverso il confronto tra le opere di due artiste contemporanee e un’artista dei primi del novecento

Riapre alle esposizioni anche la straordinaria sede del Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes alla Riviera di Chiaia a Napoli con una esposizione dedicata a Claire Fontaine | Pasquarosa | Marinella Senatore che rimarrà al Museo Pignatelli fino al 27 giugno 2021.

Una interessante evento che riunisce per la prima volta due presenze del panorama creativo contemporaneo, Claire Fontaine (collettivo artistico fondato nel 2004) e Marinella Senatore (Cava de’ Tirreni [Sa], 1977), assieme ad un’artista del Novecento, Pasquarosa (Anticoli Corrado [Rm], 1896 – Camaiore [Lu], 1973).

Un esposizione di 34 opere assieme a vari documenti che fa dialogare tra loro artisti sensibili verso i temi della libertà individuale, in particolare quella femminile.

Artisti contemporanei si confrontano con un’artista del 1918 sulle stesse tematiche

Claire Fontaine e Marinella Senatore riflettono su tematiche universali come la politica, la religione, la violenza, le differenze di genere, il ruolo della donna nel contesto sociale, attraverso un variegato insieme di modalità espressive – scultura, disegno, foto, scrittura, installazioni, video, performance.

Pasquarosa, pittrice nel 1918 si confronta nella mostra con le medesime tematiche: in particolare all’epoca Pasquarosa lo ha fatto affrontando in prima persona una serie di circostanze ambientali e sociali inconsuete per la sua epoca, diventando un’ideale pioniera di quei movimenti di rivendicazione dei diritti delle donne oggi trattati da Claire Fontaine e Marinella Senatore.

Quando: fino al 27 giugno 2021

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes Riviera di Chiaia, 200 – Napoli Orario : 10.00 – 17.00, ultimo ingresso ore 16.00 / mercoledì – lunedì (martedì chiuso). Nel fine settimana e nei giorni festivi l’ingresso al Museo è consentito esclusivamente su prenotazione, secondo le vigenti disposizioni anticovid, con visite accompagnate alle ore 10.30, 12.00 e 15.00.

intero € 5,00 Contatti e informazioni: +39 0817612356 Villa Pignatelli – prenotazioni CoopCulture

