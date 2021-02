Le migliori cose da fare a Napoli nel weekend dal 5 al 7 febbraio 2021

Napoli fotogrfata da © Ciro Pipoli

Il weekend a Napoli è sempre interessante e lentamente riaprono i musei e luoghi di cultura ma solo fino al venerdì. Ma qualcosa si muove anche nel weekend e vi segnaliamo le cose più interessanti da fare in città, in sicurezza, o da seguire da casa. A Napoli la cultura non si ferma, ecco gli appuntamenti nel weekend dal 5 al 7 febbraio 2021

A Napoli la cultura non si ferma e riaprono i musei e luoghi di cultura ma solo dal lunedì al venerdì. Ma qualcosa si muove anche per il weekend e, in sicurezza ripartono le passeggiate guidate per poche persone e poi altre cose interessanti.

Spazio anche a eventi online o in televisione da non perdere. E se proprio ci va una buona pizza, un bel panino o un pranzo al ristorante potete farlo a ora di pranzo. Ma ricordate che la sera tanti locali a Napoli propongono il delivery così diamo una mano anche a loro a superare questo periodo difficile per tutti. Di seguito prima gli eventi del sabato e domenica poi quelli fino al venerdì e poi gli indirizzi per il delivery.

Gli eventi che si terranno nel weekend tra sabato 6 e domenica 7 febbraio 2021

Visita guidata alla scoperta di Napoli fuori le mura: tra Tarsia, Pontecorvo e i Ventaglieri

Riprendono in sicurezza le visite guidate alla scoperta dei luoghi più belli della nostra città. E domenica 7 febbraio, alle 10,30, la Cooperativa SIRE ci propone un bell’itinerario alla scoperta della Napoli fuori le mura tra le storiche zone di Tarsia, Pontecorvo e Ventaglieri. Tante stradine e vicoli posti tra l’antica Infrascata e la Pignasecca dove si scoprirà una Napoli antica, panoramica e ancora attuale. Napoli fuori le mura: Tarsia, Pontecorvo e i Ventaglieri

Visita all’Ospedale delle Bambole

Uno dei luoghi più originali e particolari di Napoli. Un “ospedale” dove bambole e giocattoli ritornano in vita grazie alle pazienti tecniche di restauro della famiglia Grassi. L’Ospedale delle Bambole è unico nel suo genere, al suo interno si potranno scoprire le tecniche di restauro artigianali per i giocattoli e le bambole vintage e ammirare magnifici pezzi da collezione sapientemente restaurati. Biglietti 6€ a persona acquistabili online al seguente indirizzo: Biglietti Ospedale delle Bambole.

Tour guidato al Centro Storico con visita a Cappella Sansevero

Un tour per riscoprire il meglio della nostra città. Si parte da Piazza del Gesù, passando per Spaccanapoli e poi Piazza San Domenico per scoprire i tesori del centro storico di Napoli. Un tour che ci condurrà in un crescendo visitando le più belle chiese di Napoli fino alla visita di Cappella Sansevero ed il magnifico Cristo Velato. Tour guidato + biglietto di ingresso a Cappella Sansevero 39€ a persona: acquista i biglietti online.

Passeggiata a Napoli nella Vigna di San Martino con Aperitivo

Sabato 6 febbraio 2021 si terrà una bella passeggiata nella natura che permetterà di conoscere uno dei vigneti urbani più grandi d’Europa: la vigna di San Martino a Napoli. Una piacevole passeggiata per grandi e piccoli, un trekking urbano in un luogo inaspettato sotto una delle più belle Certose al mondo, la Certosa di San Martino a Napoli Passeggiata nella Vigna di San Martino

Il Liberty a Napoli nella zona di Chiaia

Dopo il successo della settimana scorsa riproposta anche per domenica 7 febbraio la bella visita guidata che ci farà scoprire la zona compresa tra Piazza Amedeo e Via Filangieri. Un percorso che, dal punto di visita artistico, evidenzierà la ricchezza decorativa dello stile liberty e che culminerà nella splendida scala di Palazzo Mannajuolo. Una mattinata in giro tra le bellezze dei palazzi della zona.Il Liberty a Napoli

Una passeggiata tra i mercatini di Campagna Amica a cercare ottimi prodotti a Km 0

Ogni sabato e domenica, e talvolta il mercoledì, in varie piazze della città troveremo gli stand gialli di Coldiretti con tanti ottimi prodotti alimentari a Km 0. Ecco il calendario dei mercatini di febbraio 2021 di Campagna Amica.

Gli eventi e gli spettacoli online da non perdere nel weekend

Il “Pirata” di Vincenzo Bellini visibile in streaming dal Teatro di San Carlo

Inizia venerdì 5 febbraio 2021 con il “Pirata” di Vincenzo Bellini in forma di concerto, la nuova stagione del Teatro di San Carlo. Previsti tanti interessanti spettacoli con un cartellone tutto concepito per il web che prevede 2, 29 euro a spettacolo o 4,99 euro per un abbonamento per i tre spettacoli del mese acquistabili su Mymovies. Spettacoli del San Carlo in streaming

World Wide Carnival: dall’Irpinia arriva un meeting mondiale di Carnevale online

Domenica 7 febbraio 2021 ci saranno ben dodici Carnevali nazionali e internazionali che si riuniranno in streaming per un incontro veramente unico nel suo genere: il World Wide Carnival, organizzato online dal Carnevale Princeps Irpino con il supporto della Fondazione Sistema Irpinia. Saranno collegati in rete tutti assieme i Carnevali di Viareggio, Putignano, Fano, Acireale, Maiori, Veracruz (Messico), L’Avana (Cuba), Poggiano, Talocciano, Capua, Sciacca e, naturalmente, il Carnevale Princeps Irpino. World Wide Carnival

In televisione la nuova puntata di Mina Settembre

Anche Domenica 7 febbraio ci sarà in TV sempre su Rai1 in prima serata un’altra puntata della bella fiction “Mina Settembre”, la nuova serie di Rai 1 girata a Napoli e tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, Un giorno di settembre a Natale e Un telegramma a settembre. la nuova puntata di Mina Settembre

Online i concerti dell’Associazione Alessandro Scarlatti

Sarà visibile sabato 6 e domenica 7 gennaio il prossimo concerto online dell’Associazione Alessandro Scarlatti con esecuzioni registrate dal vivo e trasmesse in differita attraverso la piattaforma del Teatro in Rete che avranno anche una breve guida all’ascolto e sottotitoli in inglese a soli 3 euro. In particolare sabato 6 febbraio Sabato 6 febbraio 2021 ore 18.00 ci sarà Federico Colli al pianoforte con musiche di Domenico Scarlatti, Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven, i concerti dell’Associazione Alessandro Scarlatti

Pompei la città viva: uno straordinario tour a Pompei in podcast

Sei storie in podcast gratuite prodotte dal Parco Archeologico di Pompei, e raccontate da 26 personaggi della cultura tra cui Massimo Osanna, Valeria Parrella, Pappi Corsicato, Catharine Edwards, Maurizio De Giovanni, Andrea Marcolongo, Cesare De Seta e molti altr. Racconti straordinari che ci faranno conoscere la grande storia di Pompei. Già disponibili le prime quattro da ascoltare quando volete. Pompei la città viva

Online la mostra sui 50 anni della Regione Campania

Una bella mostra fotografica dal titolo “I nostri primi 50 anni” racconta la storia della Regione Campania dal 1970, anno di istituzione piena delle Regioni a statuto ordinario, fino al 2020. Uno straordinario libro fotografico, realizzato dalla Regione Campania con l’ANSA per raccontare questo primo mezzo secolo della nostra regione. La mostra è visibile tramite il link sul nostro post. Online la mostra sulla Regione Campania

Il Delivery in città: ordinate a casa un buon panino o un’ottima pizza

Ristoranti e pizzerie aperti a ora di pranzo ma la sera è possibile solo l’asporto. E tanti locali a Napoli propongono il delivery così diamo una mano anche a loro a superare questo periodo difficile per tutti.

