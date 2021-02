World Wide Carnival: dall’Irpinia arriva il Carnevale mondiale online

Sarà una grande festa per il Carnevale il meeting organizzato online dal Carnevale Princeps Irpino che riunirà dodici realtà italiane e mondiali da Viareggio a Putignano a Maiori e fino a Cuba. Tutti in streaming per sentirci vicini e non perdere i valori questa grande festa della tradizione

Una bella iniziativa è stata promossa dal Carnevale Princeps Irpino, con la direzione artistica di Roberto D’Agnese, che dopo aver riunito, negli anni scorsi in una grande festa, le varie iniziative che si svolgevano in Irpinia propone quest’anno un grande meeting online con la speranza di tornare tutti al più presto insieme per questa grande festa.

Domenica 7 febbraio 2021 ci saranno ben dodici Carnevali nazionali e internazionali che si riuniranno in streaming per un incontro veramente unico nel suo genere: il World Wide Carnival, organizzato online dal Carnevale Princeps Irpino con il supporto della Fondazione Sistema Irpinia.

Saranno collegati in rete tutti assieme i Carnevali di Viareggio, Putignano, Fano, Acireale, Maiori, Veracruz (Messico), L’Avana (Cuba), Poggiano, Talocciano, Capua, Sciacca e, naturalmente, il Carnevale Princeps Irpino.

Questo da qualche anno raccoglie la Zeza di Mercogliano, il Carnevale di Montemarano, il Carnevale di Paternopoli, il Gruppo folk Laccio d’amore di Pago Vallo Lauro, il Carnevale paghese, il Carnevale lauretano, Ballo o’ntreccio di Petruro di Forino, Mascarata serinese e Gruppo Picciapagliari di Marzano.

Dall’Irpinia al mondo intero per non fermarsi e stare assieme

L’emergenza non ferma il Carnevale e anche se non ci saranno coriandoli, stelle filanti, colori e musica sarà un momento per vedersi e confrontarsi sulla situazione attuale e sui progetti futuri, che vedrà insieme diverse realtà italiane e internazionali.

World Wide Carnival diventerà una rete di collaborazione tra i Carnevali più conosciuti d’Italia quali Viareggio, Putignano, Fano, Maiori, Acireale, Capua, Sciacca e il Carnevale Princeps Irpino e poi di Veracruz in Messico, La Habana a Cuba.

Un grande incontro online con i presidenti delle varie fondazioni del Carnevale e poi per chi vorrà partecipare tra direttori artistici, fondazioni e appassionati (per un massimo di 500 persone) che si riuniranno tramite la piattaforma Zoom.

Per partecipare basta inviare un messaggio via WhatsApp al numero 340.2829757 scrivendo “Carnevale 2021” e si riceverà il link per collegarsi al “WORLD WIDE CARNIVAL” di domenica 7 febbraio, alle ore 17:00.

Maggiori informazioni – Carnevale Princeps Irpino

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata