Il Carnevale di Montemarano tra musica, balli e buon vino: programma completo

Ritorna a Montemarano la grande tradizione del Carnevale con tanta musica, ottima cucina e buon aglianico. Non mancherà il corteo di maschere con in testa il “Caporabballo” e il singolare corteo del Carnevale Morto che conclude la festa

Grande festa anche quest’anno a Montemarano in Irpinia per il Carnevale 2020, un grande evento che si terrà dal 17 febbraio al 1 marzo 2020 e si concluderà con il singolare corteo del “Carnevale Morto” il Corteo funebre di Carnevale per le strade del paese e la successiva lettura del testamento, per le vie del paese.

Per il Carnevale di Montemarano si muove e partecipa l’intera comunità in particolar modo ai divertenti cortei mascherati guidati dalla figura del “Caporabballo” che insieme a tanti orchestrali attraversa la cittadina suonando gli antichi balli legati anche alla tradizionale Tarantella Montemaranese.

La festa del Carnevale a Montemarano

La festa del Carnevale a Montemarano si terrà quest’anno nei giorni 21, 22, 23, 24, 25 e 29 febbraio e 1 marzo 2020 con un programma molto fitto che troverete alla fine. E anche quest’anno il Carnevale di Montemarano si è associato a quelli Irpini Riuniti nel “Carnevale Princeps Irpino”.

Durante la festa e nelle serate ci saranno menu speciali nei ristoranti con tanto buon vino e stand gastronomici dedicati al gusto ed alle eccellenze enogastronomiche locali in una grande tensostruttura riscaldata nella piazza.

L’edizione 2020 del Carnevale di Montemarano è organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio.

Programma dell’edizione 2020 – Carnevale di Montemarano

Venerdì 17 Gennaio

Sat’Antuono Maschere e Suoni” – inizio del Carnevale secondo la tradizione – presso Auditorium Comunale

Venerdì 21 Febbraio

Ore 21:30 – “Carnevale delle culture” – concerto “Alla Bua” – presso la Tendostruttura – piazza del Popolo

Sabato 22 Febbraio

Ore 10:30 – Incontro sul tema: “Montemarano ed il suo carnevale. Tradizioni e radici”- a cura dell’Amministrazione Comunale presso Il Palazzo Castello

a cura dell’Amministrazione Comunale presso Il Palazzo Castello Ore 17:30 – “Caporabballo d’argento” – a cura dell’Associazione Pro-Montemarano presso Il Palazzo Castello

a cura dell’Associazione Pro-Montemarano presso Il Palazzo Castello Ore 19:30 – “Lezioni di Tarantella” – a cura della Scuola di Tarantella Montemaranese – presso la Tendostruttura – piazza del Popolo

a cura della Scuola di Tarantella Montemaranese – presso la Tendostruttura – piazza del Popolo Ore 22:00 “O vanto e sfida” sfilata in notturna per le vie del paese

Domenica 23 Febbraio

Ore 10:00 Sfilata dei bambini del locale plesso scolastico a cura della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria dell’Istituto Comprensivo A. Di Meo e del centro per l’Infanzia Comunale di Montemarano. Interverrà il gruppo folcloristico “Zompa Cardillo”dell’Associazione Pro-Montemarano per le vie del paese

a cura della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria dell’Istituto Comprensivo A. Di Meo e del centro per l’Infanzia Comunale di Montemarano. Interverrà il gruppo folcloristico “Zompa Cardillo”dell’Associazione Pro-Montemarano per le vie del paese Ore 11:00 “Apertura del Carnevale. Saluto e discorso augurale del Sindaco di Montemarano” presso Piazza del Popolo

presso Piazza del Popolo Ore 15:30 “Tradizionali sfilate dei cortei mascherati” per le vie del paese

per le vie del paese Ore 21:00 Serata danzante con “Simpatici Italiani” – presso la Tendostruttura – piazza del Popolo

Lunedì 24 Febbraio

Ore 16:30 “Tradizionali sfilate dei cortei mascherati” per le vie del paese

per le vie del paese Ore 21:00 Serata danzante con “Simpatici Italiani” presso la Tendostruttura – piazza del Popolo

Martedì 25 Febbraio

Ore 10:00 “Lezioni di Tarantella” a cura della Scuola di Tarantella Montemaranese presso la Tendostruttura – piazza del Popolo (oppure Palazzo Castello)

a cura della Scuola di Tarantella Montemaranese presso la Tendostruttura – piazza del Popolo (oppure Palazzo Castello) Ore 15:30 “Tradizionali sfilate dei cortei mascherati” per le vie del paese

per le vie del paese Ore 21:00 Serata danzante con “La musica Montemaranese di Achille D’Agnese & C. Sas” presso la Tendostruttura – piazza del Popolo

Sabato 29 Febbraio

Ore 21:30 “Carnevale delle culture” concerto “I Cantori di Carpino” presso la Tendostruttura – piazza del Popolo

Domenica 1 Marzo

Ore 10:00 “Lezioni di Tarantella” a cura della Scuola di Tarantella Montemaranese presso la Tendostruttura – piazza del Popolo (oppure Palazzo Castello)

a cura della Scuola di Tarantella Montemaranese presso la Tendostruttura – piazza del Popolo (oppure Palazzo Castello) Ore 16:00 “Carnevale Morto. Corteo funebre di carnevale e successiva lettura del testamento” per le vie del paese

per le vie del paese Ore 21:00 Serata danzante con “Melodia Mediterranea” e tradizionale rottura della pignata presso la Tendostruttura – piazza del Popolo

Nell’occasione sarà possibile visitare il Museo Civico Etnomusicale “Celestino Coscia ed Antonio Bocchino” ed il Museo dei “Parati Sacri“. Sia per le visite ai musei che per le lezioni di tarantella è gradita prenotazione.

infoline – 328 6733927 / 320 1606874 / 0827 63012 interno 2 poi 3 Whatsapp – 351 8782216

Maggiori informazioni Carnevale di Montemarano