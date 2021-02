Mina Settembre, cosa succede nella quinta puntata di domenica 7 febbraio 2021

Sta avendo sempre più successo la serie televisiva girata a Napoli su Mina Settembre ispirata ai libri di Maurizio de Giovanni

Grande successo per la serie “Mina Settembre” tutta girata a Napoli che ci regala storie avvincenti ambientate tutte in città tra la Sanità, il Lungomare alla Sanità, il Centro Direzionale e poi Chiaia il Vomero, Posillipo e in tanti altri luoghi splendidi della città.

La prossima puntata andrà in onda domenica 7 febbraio sempre con Serena Rossi che, assieme a Giorgio Pasotti l’ex marito e Giuseppe Zeno, il ginecologo Domenico e con il simpaticissimo “portiere” interpretato da Nando Paone, ci proporranno assieme agli altri bravi attori altre due puntate avvincenti.

Domenica 7 febbraio ci saranno il nono e al decimo episodio, intitolati La vita è un morso e Un giorno brutto che andranno in un’unica puntata in onda alle ore 21:25 su Rai1 con tanti colpi di scena.

La quinta puntata di “Mina Settembre” del 7 febbraio 2021

Episodio 9 – La vita è un morso: Mina, come assistente sociale, è chiamata ad occuparsi del problema di Michele, che è agli arresti domiciliari per una condanna ricevuta e le chiede aiuto per partecipare al funerale di un suo carissimo amico. Ma la cosa non è semplice. L’uomo era gravemente malato ma ha curato ed aiutato Michele quando è stato ferito ed è stato, nonostante i suoi problemi, un amico generoso per Michele che vuole fare di tutto per andare al funerale. E nel frattempo Mina è sempre al centro delle attenzioni del suo ex marito Claudio e di Mimmo il ginecologo del Centro dove lavora

Episodio 10 – Un giorno brutto: Una puntata che vede Mina presa dall’agenda della sua amica Irene, di cui si è appropriata per sbaglio, e un grosso problema che esce per Mimmo il ginecologo che viene accusato di aver abusato di una donna. L’agenda sembra nascondere qualcosa di importante e Irene ha fretta di riaverla perché forse c’è scritto qualcosa che potrà turbare Mina. Ma al consultorio scoppia un grosso problema: una ragazza si rivolge a Mina per farsi aiutare accusando Domenico di avere abusato di lei. Una infamia terribile che fa decidere a Mimmo di lasciare il suo posto di lavoro.

Chi vuole rivedere gli episodi già trasmessi delle 4 puntate precedenti può rivederli in replica streaming sul sito web di RaiPlay dove c’è una sezione dedicata alla fiction

