Alla scoperta di Napoli fuori le mura: tra Tarsia, Pontecorvo e i Ventaglieri

Una zona bellissima fuori le vecchie mura della città tra i Ventaglieri, Pontecorvo e Tarsia con grandi palazzi nobiliari e antichi conventi. Tante stradine e vicoli posti tra l’antica Infrascata e la Pignasecca dove si scoprirà una Napoli antica, panoramica e ancora attuale

Riprendono in sicurezza le visite guidate alla scoperta dei luoghi più belli della nostra città. E domenica 7 febbraio, alle 10:30, la Cooperativa SIRE ci propone un bell’itinerario alla scoperta della Napoli fuori le mura tra le storiche zone di Tarsia, Pontecorvo e Ventaglieri.

Un itinerario, in discesa, che da piazza Mazzini ci porterà nella centralissima zona di Montesanto attraverso vicoli che oggi sono un percorso importante, anche se poco noto, tra la parte alta e la parte bassa della città, Vicoli che anche in passato erano sentieri di collegamento tra la zona collinare e la Napoli entro le mura.

Una zona considerata da sempre ospitale e salubre con una buona aria e dei panorami stupendi. Per questi motivi sia famiglie nobiliari che ordini monastici hanno realizzato nel tempo i loro splendidi palazzi, ville e conventi in questa zona segnandola profondamente. Infatti, in questa zona ci sono ancora straordinari conventi e palazzi come a Via Tarsia il palazzo Spinelli e tanti altri.

Poi si vedrà via Ventaglieri, salita Pontecorvo, e tanto altro tra i vicoli posti tra l’antica Infrascata e la Pignasecca, dove, tra frammenti di street art e scorci panoramici, edicole sacre e fondaci, si scoprirà una Napoli antica, fatta di leggende e culti pagani e cristiani, che quotidianamente si rinnova.

Napoli fuori le mura: prezzi, orari e info

Quando ; domenica 7 febbraio ore 10:30

Dove: appuntamento a piazza Mazzini a Napoli

Prezzo: contributo organizzativo di partecipazione è di 10,00€ , comprensivo di radioguide.

Prenotazione: obbligatoria fino ad esaurimento posti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite.

Sicurezza: Per rispettare le disposizioni in materia di sicurezza è obbligatorio l'uso della mascherina e il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale. I partecipanti dovranno tenere almeno 1 mt. di distanza reciproca lungo il percorso.

Informazioni e Prenotazioni: Sirecoop- 392.2863436 – cultura@sirecoop.it

