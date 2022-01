Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dal 14 al 16 gennaio 2022

© Napoli da Vivere

Anche in questo periodo a Napoli ci sono sempre tante cose da fare in tutta sicurezza, in particolare nel weekend. Su richiesta dei nostri lettori vi riproponiamo la guida alle cose gratuite da fare nel weekend che va dal 14 al 16 gennaio 2022, con le proposte gratuite più interessanti in particolare nel weekend a Napoli e in Campania. Abbiamo anche aggiunto eventi a pochi euro fino ad un max di 8€.

Vi consigliamo di chiedere sempre conferma agli organizzatori perché alcuni eventi potrebbero essere rimodulati, negli orari, nello svolgimento e richiedere il Green Pass/Super Green Pass obbligatorio. Buon fine settimana a tutti.

Paese mio bello, la Festa del Fuoco: concerto gratuito a Castel dell’Ovo

Lunedì 17 gennaio 2022 a Napoli nelle splendide sale di Castel dell’Ovo si terrà un concerto gratuito da non perdere. Una bella suite napoletana con quattro esponenti della musica classica napoletana quali sono Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Anna Spagnuolo e Patrizia Spinosi. Paese mio bello

Visite guidate gratuite alle Terme Romane di Via Terracina a Napoli

Visite guidate gratuite sabato 15 e domenica 16 gennaio 2022 al complesso archeologico delle Terme Romane di Via Terracina a Napoli organizzate dai volontari del GAN, il Gruppo archeologico napoletano. Visite gratuite alle Terme di Via Terracina

“Stanze d’Identità Teatrale”, spettacolo gratuito a San Domenico Maggiore a Napoli

Nei giorni 18, 19 e 20 gennaio 2022 nel Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli si terrà uno spettacolo gratuito dal titolo “Stanze d’ Identità Teatrale”, un progetto originale multidisciplinare rappresentato in forma itinerante “Stanze d’Identità Teatrale”,

Il Presepe Favoloso visitabile gratuitamente alla Sanità

Fino al 30 gennaio 2022 il “Presepe Favoloso” dei fratelli Scuotto, con pastori stupendi e scenografie bellissime, sarà visitabile gratuitamente nel Rione Sanità a Napoli nella Basilica di Santa Maria della Sanità. Il Presepe Favoloso

La mostra del Comicon Extra “Nero e Le Crociate” nelle Catacombe di San Gennaro

Fino al 31 gennaio 2021 nelle Catacombe di San Gennaro di Napoli sarà visibile gratuitamente la mostra “Nero. Le Crociate e la leggenda del Djinn” a cura di Alessandro di Nocera che è inserita nel cartellone del Comicon Extra, il festival internazionale del Fumetto di Napoli. La mostra “Nero e Le Crociate”

Proiezione gratuita di La Carovana Bianca film documentario sul mondo circense

Martedì 18 gennaio 2022 alle ore 20.30 al Cinema Plaza a Napoli ci sarà l’anteprima napoletana gratuita del film documentario LA CAROVANA BIANCA di Artemide Alfieri e Angelo Cretella, presentato al 62° Festival dei Popoli e al 46° Laceno D’oro. Uno spaccato acuto e gentile di un’umanità in stasi, un microcosmo che si fa specchio di un’intera società travolta dall’imprevisto. Nel tempo sospeso del racconto prendono forma esistenze tanto singolari quanto comuni, colte in un momento di difficoltà che ne rivela la dimensione più umana e resistente. Un inno comunitario alla sopravvivenza. in sala saranno presenti i registi e il cast. Evento gratuito green pass e mascherine ffp2 obbligatorie Maggiori info La Carovana Bianca

A San Domenico Maggiore ‘Durante’ mostra gratuita di Cyop&kaf, ispirata alla Divina Commedia

Visibile gratuitamente fino al 10 febbraio 2022 nel Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli la mostra ‘DURANTE’, degli street artist Cyop&kaf, due “maestri” della street Art napoletana, ispirata alla Divina Commedia. ‘Durante’

4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 10 al 15 gennaio

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 10 a sabato 15 gennaio 2022, cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere 4 eventi gratuiti a Napoli

Corsi gratuiti di disegno dal vero nella Villa Floridiana

Proseguiranno anche nel 2022 nel Museo Duca di Martina nella Villa Floridiana al Vomero a Napoli le lezioni di Disegno dal Vero con ingresso libero e prenotazione obbligatoria : prossimo 15 gennaio 2022 Corsi gratuiti di disegno

Al Grenoble, l’Istituto Francese di Napoli i corsi gratuiti di lingua napoletana

15 incontri-conferenze sulla lingua napoletana si terranno dal 13 ottobre 2021, ogni settimana, all’Istituto Francese Grenoble di via Crispi 86 a Napoli. In programma tanti incontri gratuiti per conoscere la lingua napoletana. Corsi di lingua napoletana

Aperture gratuita dello storico Museo Anatomico dell’Università

Durante la settimana sarà visitabile gratuitamente, con Green Pass, lo straordinario Museo Anatomico dell’Università di Napoli che si trova nel centro storico Museo Anatomico dell’Università

Mann For Kids: laboratori didattici gratuiti per bambini al MANN

Ricominciate, in sicurezza, le iniziative gratuite per bambini del MANN, il grande Museo Archeologico Nazionale di Napoli. “Fatti mandare al MANN” che prevede eventi gratuiti fino a giugno 2022 Prossimo Domenica 16 gennaio 2022 ore 10.30 – Stop Motion – Magna Grecia in movimento Fatti mandare al MANN”

Riaperta e restaurata la chiesa di San Gennaro a Capodimonte

La storica chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte, riaperta da poco alle visite del pubblico dopo 50 anni di chiusura è stata trasformata completamente dal grande Architetto internazionale Santiago Calatrava. A breve anche le messe. Riaperta la chiesa di San Gennaro

A Edenlandia ingresso gratis e giostre a 2 o 3 euro

Ha riaperto lo storico parco giochi di Edenlandia con ingresso al parco gratuito e tante attrazioni aperte a prezzi veramente popolari che vanno dai 2 ai 3 euro. Orari e prezzi dei singoli giochi

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita Incontri di Archeologia

Ritorna Incontri di Archeologia, la rassegna gratuita del MANN di Napoli, dedicata al tema affascinante dell’Archeologia che, da sempre, coniuga divulgazione ed approfondimento, con un taglio accattivante destinato a tutti e non solo agli specialisti. Prossimo 13 gennaio “Incontri di Archeologia

Riaperta una vasta area chiusa al pubblico del Parco della Villa Floridiana al Vomero

Ristrutturata e riaperta una prima una vasta area di circa 21.000 mq del Parco della Villa Floridiana, tra l’ingresso di Via Cimarosa e la Terrazza panoramica chiusa al pubblico da oltre 10 anni Riaperto parte del Parco della Villa Floridiana

10 cose da vedere a Napoli almeno una volta nella vita (alcune gratis)

Napoli è una città ricca di arte, cultura e storia, ci sono centinaia di luoghi di cultura, chiese, musei e scavi archeologici. Se vieni a Napoli per la prima volta non puoi perderti la nostra lista di 10 cose da vedere assolutamente, ma fidati, dopo tornerai a Napoli con ancora più voglia di conoscerla. 10 cose da vedere a Napoli

5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.1)

Quante volte hai visto su Instagram una foto pazzesca di Napoli e non sapevi dove è stata scattata? L’influencer effe_pad ci ha consigliato 5 posti più fotografati a Napoli! 5 Posti Instagrammabili a Napoli 1

5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.2)

Quante volte hai visto su Instagram una foto pazzesca di Napoli e non sapevi dove è stata scattata? L’influencer effe_pad ci ha consigliato gli altri 5 posti più fotografati a Napoli! 5 Posti Instagrammabili a Napoli 2

5 euro – Il Regno di Ghiaccio: la grande pista di pattinaggio apre ad Edenlandia

Inaugurata l’ultima grande e attesa attrazione di Edenlandia, il grande Parco dei Divertimenti di Napoli: si chiama il Regno di ghiaccio che ci farà vivere un’esperienza da sogno tra ghiacciai scintillanti, montagne innevate e radure incantate provando la magia del pattinaggio sul ghiaccio. Il Regno di Ghiaccio

6 euro – La mostra “Aniello Falcone, il Velásquez di Napoli” nel Complesso di Donnaregina

Il Museo Diocesano Napoli ospiterà la mostra dal titolo “Aniello Falcone, il Velásquez di Napoli” fino al 24 gennaio 2022. Una mostra straordinaria per ammirare, per la prima volta a Napoli, le gradi opere di Aniello Falcone che fu uno dei più grandi pittori napoletani della prima metà del Seicento. Aniello Falcone, il Velásquez di Napoli

Prezzo 6 euro – Visite guidate gratuite a gennaio al Chiostro Maiolicato di Santa Chiara a Napoli

Quattro visite guidate gratuite allo splendido Chiostro Maiolicato che si trova a Napoli nel Complesso Monumentale di Santa Chiara. Una bella occasione per conoscere assieme a degli esperti uno dei luoghi più belli e noti della città di Napoli (si paga ingresso 6 euro) Prossima Sabato 15 gennaio. Visite Chiostro di Santa Chiara

Prezzo 6 euro – Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi un luogo ricco di capolavori

Una straordinaria chiesa nel centro di Napoli con capolavori rinascimentali e affreschi realizzati dal Vasari nel 1500 per la dinastia aragonese. La chiesa ha anche ospitato negli ultimi anni della sua vita Torquato Tasso che vi scrisse la Gerusalemme Liberata.Complesso di Sant’Anna dei Lombardi

Prezzo 6 euro – Da Castel Sant’Elmo il panorama a 360° più bello di Napoli

Castel Sant’Elmo è il più grande dei sette castelli di Napoli e domina la città e l’intero golfo di Napoli dalla collina di San Martino al Vomero. Dai suoi spalti, che sono visitabili, si ammira il panorama più bello di Napoli da Mergellina, a Posillipo, dal Vomero ai Camaldoli, da Capodimonte a San Giovanni. Castel Sant’Elmo

Prezzo 6 euro – “Dante a Palazzo Reale”: una mostra da non perdere al Palazzo Reale di Napoli

Fino al 31 marzo 2022 a Palazzo Reale di Napoli la Mostra “Dante a Palazzo Reale” con stupendi dipinti appena restaurati che si ispirano alla Divina Commedia. Dante Palazzo Reale.

Prezzo 6 euro – Il nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM) nella villa comunale

Aperto a Napoli un nuovo museo di circa 1000 mq all’interno della Villa Comunale di Napoli, nell’ex Circolo della Stampa di Napoli, la Casina del boschetto: il Museo Darwin – Dohrn (DaDoM) e la biblioteca del mare. Museo Darwin Dohrn (DaDoM)

Prezzo 7/8 euro – Il Teatro dei Piccoli: spettacoli per bambini e famiglie nella Mostra d’Oltremare

Anche per il 2022 si terranno le rappresentazioni del Teatro dei Piccoli a Napoli che propone tanti divertenti eventi nei weekend tra teatro, concerti e laboratori per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni. Il programma di gennaio e febbraio 2022.

EVENTI GRATUITI DA NON PERDERE VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

Eventi e degustazioni gratuite per la Festa del Mandarino dei Campi Flegrei

Ritorna fino al 26 febbraio 2022, la Festa del Mandarino dei Campi Flegrei con tanti eventi a Ischia e in varie cittadine dei Campi Flegrei. eventi il 15 e 16 gennaio Festa del Mandarino dei Campi Flegrei

Il Formidabil Monte. Mostra gratuita con il Vesuvio nelle foto Alinari

Fino a Pasqua una bella mostra gratuita al Museo Mav di Ercolano in collaborazione con Fondazione Alinari con tantissime eccezionali foto d’epoca del Vesuvio che vanno dalla seconda metà dell’800 alla prima metà del 900: il Formidabil Monte.

Oproc – Art Exhibition una mostra-esibizione gratuita nel centro di Caserta

Il 15 ed il 16 Gennaio 2022 il Centro delle Arti e dello Spettacolo Omniartecaserta, in Corso Giannone 44, Caserta, aprirà le porte alla sua prima mostra: OPROC – ART EXHIBITION. Il protagonista di questa mostra è il corpo, che per l’occasione si sveste dal velo di perfezione e si dichiara involucro di sentimenti ed espressione di libertà e movimento. Tre Arti e tre Artiste che accompagneranno il visitatore in un processo di rivalutazione e presa di coscienza del sé esteriore. Opere diverse e complementari per le quali la curatrice – Antonella Ventriglia – ha ideato un percorso che, congiungendo l’arte fotografica all’astrazione pittorica, propone tre diverse visioni della forma corporea. Le tre Artiste – Annamaria Natale, Federica Capo e Maria Cammarota – dominando diverse abilità creative pongono lo spettatore davanti ad uno specchio in cui riflettersi e in uno spazio in cui interrogarsi sulla condanna che il mondo cibernetico ha inflitto ai nativi digitali. Vernissage Sabato 15 Gennaio 2022 ore 18:30 con autorità. Ingresso Gratuito senza prenotazione. Flusso controllato, Super green pass e mascherina FFP2 obbligatoria. Giorni ed orari d’apertura: 15 e 16 Gennaio 2022 dalle 18:30 alle 21:00. Maggiori informazioni 380/4936553 Oproc – Art Exhibition – omniartecaserta@gmail.com

Bella, sempre: visite guidate gratuite alla scoperta di Piano di Sorrento

Fino al 22 gennaio 2022 si terranno dei tour gratuiti alla scoperta del bellissimo territorio di Piano di Sorrento, sulla costiera sorrentina.Prossima visita 15 gennaio Bella sempre

Parco Nazionale del Vesuvio: Apre al pubblico il sentiero n. 4 “Attraverso la Riserva Tirone”

Apertura da luglio fino al 31 ottobre 2021, e solo nei fine settimana per uno straordinario sentiero del Parco Nazionale del Vesuvio che attraversa le foreste della Riserva Tirone. L’accesso ai sentieri del parco è gratuito. Si paga solo la visita al gran Cono il sentiero n. 4

Passeggiate lungo il Sentiero dei Limoni da Maiori a Minori tra i limoneti della Costiera Amalfitana

Il sentiero dei Limoni è un meraviglioso percorso che collega le cittadine di Minori e Maiori della magnifica Costiera Amalfitana. Prima della costruzione della Statale Amalfitana era l’unica strada che collegava Maiori e Minori via terra. Il Sentiero dei Limoni

4 euro – Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano

Inaugurato pochi giorni fa il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale composto da vari edifici per conoscere la biodiversità e la natura del vulcano Museo del Vesuvio

5 euro – Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

4 o 7 euro – Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati.Ingresso 4 Macellum – 7 Piscina Mirabilis Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

