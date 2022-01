Eventi vicino Napoli e in Campania nel weekend dal 14 al 16 gennaio 2022

Tante cose da fare a Napoli anche nel prossimo weekend dal 14 al 16 gennaio 2022, con tante proposte da non perdere. Tanti eventi in città e alla fine del post una piccola guida alle pizzerie e alle paninoteche da provare a Napoli

Eventi in presenza, sempre con la massima sicurezza e rispettando le normative in vigore, anche vicino Napoli e in tutta la Campania. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania nel weekend dal 14 al 16 gennaio 2022. Vi ricordiamo che per alcuni eventi l’accesso potrebbe essere consentito solo se si è in possesso di Green Pass o Super Green Pass. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Gli altri eventi del weekend dal 14 al 16 gennaio 2022 a Napoli e in Campania

Gli eventi da non perdere in Campania nel weekend dal 14 al 16 gennaio 2022

Eventi e degustazioni gratuite per la Festa del Mandarino dei Campi Flegrei

Ritorna fino al 26 febbraio 2022, la Festa del Mandarino dei Campi Flegrei con tanti eventi a Ischia e in varie cittadine dei Campi Flegrei. eventi il 15 e 16 gennaio Festa del Mandarino dei Campi Flegrei

Il Formidabil Monte. Mostra gratuita con il Vesuvio nelle foto Alinari

Fino a Pasqua una bella mostra gratuita al Museo Mav di Ercolano in collaborazione con Fondazione Alinari con tantissime eccezionali foto d’epoca del Vesuvio che vanno dalla seconda metà dell’800 alla prima metà del 900: il Formidabil Monte.

Oproc – Art Exhibition una mostra-esibizione gratuita nel centro di Caserta

Il 15 ed il 16 Gennaio 2022 il Centro delle Arti e dello Spettacolo Omniartecaserta, in Corso Giannone 44, Caserta, aprirà le porte alla sua prima mostra: OPROC – ART EXHIBITION. Il protagonista di questa mostra è il corpo, che per l’occasione si sveste dal velo di perfezione e si dichiara involucro di sentimenti ed espressione di libertà e movimento. Tre Arti e tre Artiste che accompagneranno il visitatore in un processo di rivalutazione e presa di coscienza del sé esteriore. Opere diverse e complementari per le quali la curatrice – Antonella Ventriglia – ha ideato un percorso che, congiungendo l’arte fotografica all’astrazione pittorica, propone tre diverse visioni della forma corporea. Le tre Artiste – Annamaria Natale, Federica Capo e Maria Cammarota – dominando diverse abilità creative pongono lo spettatore davanti ad uno specchio in cui riflettersi e in uno spazio in cui interrogarsi sulla condanna che il mondo cibernetico ha inflitto ai nativi digitali. Vernissage Sabato 15 Gennaio 2022 ore 18:30 con autorità. Ingresso Gratuito senza prenotazione. Flusso controllato, Super green pass e mascherina FFP2 obbligatoria. Giorni ed orari d’apertura: 15 e 16 Gennaio 2022 dalle 18:30 alle 21:00. Maggiori informazioni 380/4936553 Oproc – Art Exhibition – omniartecaserta@gmail.com

Natale insieme a Lacco Ameno ad Ischia: il programma delle feste

Fino al 29 gennaio 2022 un ricco un cartellone di eventi, mostre, mercatini, visite guidate, musica dal vivo e laboratori per i più piccoli si terranno a Lacco Ameno, lo splendido comune sul mare di Ischia. Natale insieme a Lacco Ameno

Bella, sempre: visite guidate gratuite alla scoperta di Piano di Sorrento

Fino al 22 gennaio 2022 si terranno dei tour gratuiti alla scoperta del bellissimo territorio di Piano di Sorrento, sulla costiera sorrentina.Prossima visita 15 gennaio Bella sempre

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

Le mostre e i luoghi di cultura da non perdere vicino a Napoli

Dove mangiare vicino Napoli o in Campania o ordinare a casa tanto buon cibo della Campania

Ristoranti e pizzerie aperti vicino Napoli o in Campania normalmente e per l’asporto. Scopriamone qualcuno assieme.

