Mann For Kids: laboratori didattici gratuiti per bambini al Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Ricominciate, in sicurezza, le iniziative gratuite per bambini del MANN, il grande Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Di seguito vi riportiamo gli eventi di “Fatti mandare al MANN” che prevede eventi gratuiti fino a giugno 2022 per bambini con interessanti laboratori creativi, giochi, cinema e visite guidate presso il MANN di Napoli in collaborazione con Coopculture, la Scuola Italiana di Comix, Ass. Naposole, Inknot Edizioni, il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”.

Un vasto e interessante programma di attività didattiche gratuite rivolte a bambini e ragazzi tra i 6 e i 12 anni, progettate e coordinate dai Servizi Educativi in collaborazione con esperti, associazioni ed enti terzi che si svolgerà ogni terza domenica del mese. I Servizi Educativi proporranno laboratori didattici in collezione, safari fotografici ed itinerari, con un approccio attento a disegno, fumetto e cinema. Per alcune proposte, prevista la collaborazione con la Scuola Italiana di Comix ed uno speciale sugli animali condotto in rete con lo Zoo di Napoli.

La partecipazione a tutti gli Incontri sarà gratuita e prevedrà la prenotazione obbligatoria, telefonando ai Servizi Educativi del MANN (lunedì/venerdì: ore 9-15; tel: 0814422329). Per i laboratori didattici, sarà libero l’ingresso per un solo adulto accompagnatore.

Fatti mandare al MANN – programma 2021/2022

Domenica 21 Novembre 2021 ore 10.30 – Tana libera tutti: safari fotografico

Laboratorio di fotografia interattivo – Impariamo a osservare e fotografare gli animali nella mostra Gladiatori. – A cura di A. Sacco – Per bambini da 8 a 11 anni Domenica 19 Dicembre 2021 ore 10.30 – Animali sacri

Laboratorio in collezione – Quanti animali si incontrano passeggiando nelle sale del museo! Spesso sono associati a divinità, con cui hanno un rapporto speciale, ma anche a comuni mortali. Attraverso il laboratorio osserveremo alcune specie e scopriremo curiosità scientifiche e storiche. A cura di A. Sacco e lo Zoo di Napoli Per bambini da 5 a 8 anni Domenica 16 gennaio 2022 ore 10.30 – Stop Motion – Magna Grecia in movimento

Laboratorio di film di animazione – I personaggi con le loro storie creati dai bambini con il più tradizionale dei materiali, la plastilina, si trasformeranno magicamente in un cartoon digitale, con l'innovativa tecnica fotografica dello Stop Motion. A cura di M. Capobianco e Scuola Italiana di Comix Per bambini da 10 a 13 anni Domenica 20 febbraio 2022 ore 10.30 – A spasso con la mummia

Laboratorio in collezione e giochi – Il laboratorio, tratto dall'omonima favola scritta da F. Sepe e F. Amorena, condurrà i piccoli visitatori alla scoperta dell'affascinate e misteriosa cultura egizia, in compagnia di Annarella, la mummietta Saa e Nunziatina, la misteriosa "Dama di Napoli" A cura di Inknot Edizioni – Per bambini da 7 a 10 anni Domenica 20 Marzo 2022 ore 10.30 – Viaggiando nella Piana Campana

Laboratorio in collezione – Esplorando i luoghi della Piana Campana osserveremo diversi reperti, portatori silenziosi di storie. Attraverso le fasi della conoscenza, ascolto e ricostruzione, si proverà a far rivivere gli oggetti delle antiche tribù preromane, ricomponendo i frammenti in oggetti riconoscibili o da interpretare. A cura di M. Capobianco e Naposole Per bambini da 10 a 13 anni Domenica 10 aprile 2022 ore 10.30 – Ri-conoscere

Laboratorio creativo in collezione – Una passeggiata tra le opere del Mann per coinvolgere visivamente e emotivamente i bambini. A chi somiglia Caracalla? Ri-conoscere volti, sguardi, atteggiamenti che connettono l'antico al quotidiano.- A cura di C. Langella – DADI Università L. Vanvitelli – (nell'ambito del progetto Obvia) – Per bambini da 8 a 12 anni Domenica 15 Maggio 2022 ore 10.30 – Mosaici di carta

Laboratorio creativo – A partire dal lavoro "Mosaici di carta" dell'artista C. Peyron si realizzeranno con quotidiani, vecchi pennelli e colla vinavil colorati mosaici. Laboratorio aperto a bambini e adulti. Povertà di materiale riciclato, ricchezza di sorprese! A cura di Caroline Peyron Per bambini di ogni età Domenica 19 giugno 2022 ore 10.30 – Archeological clones – Visita-laboratorio – Un laboratorio per osservare, "clonare" e reinterpretare gli oggetti dell'antico Egitto e creare il proprio monile ispirato al futuro.- A cura di C. Langella – DADI Università L. Vanvitelli – (nell'ambito del progetto Obvia) – Per bambini da 8 a 10 anni

La partecipazione ai laboratori è gratuita per ciascun bambino più un accompagnatore. Sarà possibile prenotare a partire dal primo giorno del mese in cui si svolge il laboratorio. La prenotazione è obbligatoria a Servizio Educativo tel. 081-4422329 lun-ven ore 10.00-15.00 Appuntamento al Punto Informazioni del Museo 10 minuti prima dell’inizio dei laboratori

Programma ufficiale

