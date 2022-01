Stanze d’Identità Teatrale: spettacolo gratuito a San Domenico Maggiore a Napoli

Uno spettacolo gratuito in forma itinerante che si terrà per tre giorni tra le bellezze del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore nel centro storico di Napoli

Nei giorni 18, 19 e 20 gennaio 2022 nel Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli si terrà uno spettacolo gratuito dal titolo “Stanze d’ Identità Teatrale”, un progetto originale multidisciplinare rappresentato in forma itinerante con la regia di Gigi Di Luca per la produzione de La Bazzarra. Lo spettacolo è un viaggio nelle stanze dell’animo umano, in quelle buie, grigie, ma anche in quelle appassionate, resistenti e ribelli.

“La drammaturgia si ispira e si lega al luogo della rappresentazione e alle suggestioni che emana. Lo spettacolo è un viaggio nelle stanze dell’animo umano, in quelle buie, grigie, ma anche in quelle appassionate, resistenti e ribelli”.

Uno spettacolo itinerante gratuito tra le bellezze di San Domenico Maggiore

Uno spettacolo in forma itinerante che prevede la partecipazione gratuita degli spettatori, fino ad esaurimento dei posti disponibili, e la prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

“Stanze d’ Identità Teatrale” vede la regia di Gigi Di Luca e la partecipazione di Elisabetta D’Acunzo, Rodolfo Medina, Roberta Misticone, Lisa Imperatore, Alessandro D’ Auria, Veronica Bottigliero, Rosalia Terrana, Tessy Akiado Igiba, Skaramacay Dance Company.

Gli altri eventi organizzati dal Comune di Napoli per il Natale e il nuovo anno

Il Comune di Napoli ha organizzato degli eventi gratuiti per le festività natalizie. Già svolti i seguenti spettacoli:

Oltre agli spettacoli gratuiti il Comune ha organizzato anche i seguenti eventi in città per il Natale e il nuovo anno.

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata