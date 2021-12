Ri-Nascita: a Napoli tanti eventi natalizi gratuiti in tutti i quartieri

©peppemor

Un ricco programma di eventi gratuiti si terrà in ognuna delle 10 municipalità cittadine, dal centro, alle colline fino alle periferie con tanti artisti che si esibiranno in attività di animazione di strada itinerante con ben 14 eventi per ogni municipalità fino a Natale

Grande festa a Napoli in tutte e 10 le Municipalità cittadine con un ricco programma di eventi varato dal Comune di Napoli che si chiamerà ‘RI-nascita’ per dare un segnale di ripresa economica e culturale dopo mesi di emergenza. Tutti eventi che si svolgeranno nel totale rispetto delle norme di sicurezza previste e che prevedono eventi in tutte e 10 municipalità, dal giorno 8 dicembre al 24 dicembre 2021.

In ognuna delle 10 Municipalità cittadine gli artisti si esibiranno in attività di animazione di strada itinerante, per un totale di 14 eventi per ogni municipalità, nei seguenti giorni di dicembre 2021: 8, 11-12, 17-18-19 e 24.

Le strade e le piazze dei vari quartieri cittadini, che quest’anno sono state addobbate a festa con delle belle luminarie natalizie si animeranno con tanti eventi per rallegrare lo spirito di cittadini e turisti aspettando il momento più magico dell’anno.

“Ri-Nascita” il programma che animerà tutti i Quartieri di Napoli

Il programma di eventi nelle Municipalità cittadine è iniziato mercoledì 8 dicembre e prevede eventi diffusi in tutti i quartieri fino al giorno 24 dicembre.

Per strada, in ogni quartiere cittadino ci saranno a Napoli tanti spettacoli con artisti che si esibiranno in attività di animazione di strada itinerante e in tanto altro. Nei giorni previsti del 8, 11-12, 17-18-19, 24, ci saranno due percorsi per ciascuna Municipalità e si terranno i seguenti eventi:

La danza si fa strada

Compagnia dei burattini Farraiolo

Coro gospel

Raccontiamo il Natale

Lino’s street circus

Gruppi folkloristici

Sbandieratori

Pulcinella viene e va

La compagnia dei saltimbanchi

Orchestra giovanile di fiati del conservatorio di benevento

Artisti di strada

Due concerti sinfonici e corali sul territorio

In ogni municipalità, si terranno 14 eventi della durata di un’ora nelle fasce orarie comprese tra le 12 e le 14 e tra le 18 e le 21.

Previsto anche un grande evento di Capodanno

Previsto, ma non ancora confermato per via della situazione sanitaria e degli assembramenti che si creerebbero, anche un grande concerto live di fine anno. Un evento che seguirà “passione live” e che animerà il Capodanno napoletano probabilmente in Piazza Plebiscito.

Lo spettacolo si aprirà con la musica dei due DJ Marco Messina e Irene Ferrara che dalle 21,00 fino alle 22,30 accompagneranno e intratterranno il pubblico durante la fase di ingresso e sistemazione. Alle 22,30 inizierà il concerto vero e proprio che, con una pausa a cavallo della mezzanotte per gli auguri di rito andrà avanti fino alle 1,00 circa del 1 gennaio e vedrà tanti artisti sul palco i DJ Marco Messina e Irene Ferrara chiuderanno la serata dopo la fine del concerto.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata