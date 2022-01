Il Teatro dei Piccoli: spettacoli per bambini e famiglie nella Mostra d’Oltremare di Napoli

Ph Teatro dei Piccoli - Luisa Pinto

Anche per il 2022 si terranno le rappresentazioni del Teatro dei Piccoli a Napoli che propone tanti divertenti eventi nei weekend tra teatro, concerti e laboratori per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni. Il programma di gennaio e febbraio 2022

Continua anche per il 2022 la 7^stagione del Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare, con tanti spettacoli divertente per i bambini e le loro famiglie.

Gli spettacoli sono programmati fino al mese di aprile 2022 e si terranno nei weekend e all’interno del Teatro dei Piccoli, della Mostra d’Oltremare con interessanti eventi tra teatro, concerti e laboratori per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni.

Per la sicurezza di tutti sono previsti Green Pass dai 12 anni e mascherina obbligatoria per tutti a cui si aggiunge la scelta dell’organizzazione, di limitare la capienza del teatro a 300 spettatori, sui 500 totali, per consentire maggiore distanziamento fra i diversi nuclei familiari e/o classi.

Teatro dei Piccoli – Programma degli spettacoli di gennaio e febbraio 2022

Gennaio 2022

sabato 8, domenica 9 ore 11 – IN BOCCA AL LUPO – Fontemaggiore 3+

domenica 16 ore 11 – L’INVERNO concerto per l’infanzia – Progetto Sonora 3+

mercoledì 19 ore 9.30 – IL GRANDE GIOCO – ATGTP 8+

venerdì 21 ore 10 e sabato 22 ore 11 – WALT DISNEY concerto per l’infanzia – Progetto Sonora 3+

domenica 23 ore 11 e lunedì 24 ore 9.30 – SEMINO – La luna nel letto/Artinscena 3+

sabato 29, domenica 30 ore 11 e lunedì 31 ore 10 – IL GATTO CON GLI STIVALI – Accademia Perduta 3+

Febbraio 2022

venerdì 4 ore 10 e sabato 5 ore 11 – MILLE E… UNA MUSICA concerto per l’infanzia – Progetto Sonora 3+

domenica 6 ore 11 e lunedì 7 ore 9.30 – LA BELLA E LA BESTIA – Il Baule Volante 6+

mercoledì 9 ore 9.30 – ZANNA BIANCA – Inti 8+

domenica 13 ore 11 e lunedì 14 ore 9.30 – DI SEGNO IN SEGNO – Giallo Mare Minimal Teatro 3+

martedì 15 ore 9.30 – EL RETABLO DE DON CRISTÒBAL in lingua spagnola – La Mansarda/Teatro dell’Orco 10+

mercoledì 16, giovedì 17 venerdì 18 ore 10 – RODARI SMART – I Teatrini 3+

sabato 19, domenica 20 ore 11 e lunedì 21 ore 10 – LE QUATTRO STAGIONI – La Contrada 3+

sabato 26 ore 11 – PULCINELLA E IL MISTERO DEL CASTELLO – Eidos 3+

domenica 27 ore 11 – IL CARNEVALE concerto per l’infanzia – Progetto Sonora 3+

La rassegna è ideata e realizzata dalle strutture Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, d’intesa con il Comune di Napoli e la Mostra d’Oltremare.

Tutti gli spettacoli sono adatti a bambine/i dai 3 anni in su

Apertura biglietteria: > 60 minuti prima dell’orario di inizio spettacolo

Biglietto d’ingresso € 8,00 o promozione card Liberi Tutti

Prenotazione obbligatoria a info@teatrodeipiccoli.it 327 079 5871 oppure 081 189 03126 – social o mail – acquisto online in prevendita

Gli spettatori maggiori di 12 anni dovranno esibire il Green Pass come da normativa vigente

Si consiglia sempre di consultare il sito ufficiale per eventuali cambiamenti a quanto comunicato

