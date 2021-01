Le migliori cose da fare a Napoli nel weekend dal 30 al 31 gennaio 2021

@peppons87

Il weekend a Napoli è sempre interessante e lentamente riaprono i musei e luoghi di cultura ma solo fino al venerdì. Ma qualcosa si muove anche nel weekend e vi segnaliamo le cose più interessanti da fare in città, in sicurezza, o da seguire da casa. A Napoli la cultura non si ferma.

A Napoli la cultura non si ferma e riaprono i musei e luoghi di cultura ma solo dal lunedì al venerdì. Ma qualcosa si muove anche per il weekend e, in sicurezza ripartono le passeggiate guidate per poche persone e poi altre cose interessanti. Spazio anche a eventi online o in televisione da non perdere. E se proprio ci va una buona pizza, un bel panino o un pranzo al ristorante potete farlo a ora di pranzo. Ma ricordate che la sera tanti locali a Napoli propongono il delivery così diamo una mano anche a loro a superare questo periodo difficile per tutti.

Totò Tour alla scoperta dei luoghi di Totò alla Sanità

Domenica 31 Gennaio 2021 alle ore 10:30 ci sarà una passeggiata guidata nella Sanità alla scoperta del grande Toto e del suo quartiere. La passeggiata sarà effettuata rispettando tutte le normative vigenti di sicurezza. Un tour esclusivo organizzato dall’Associazione culturale Insolita Guida che ci porterà a spasso nel quartiere in cui Totò è nato, il Rione Sanità tra luoghi, aneddoti e murales. Totò Tour alla Sanità

Il Liberty a Napoli nella zona di Chiaia

Una interessante visita guidata che si terrà domenica 31 gennaio che ci farà scoprire la zona compresa tra Piazza Amedeo e Via Filangieri. Un percorso che, dal punto di visita artistico, evidenzierà la ricchezza decorativa dello stile liberty e che culminerà nella splendida scala di Palazzo Mannajuolo. Una mattinata in giro tra le bellezze dei palazzi della zona mettendo in evidenza gli sviluppi storico-artistici ed urbanistici e la presenza di personaggi illustri, quali Torquato Tasso, Salvatore Di Giacomo, i fratelli De Filippo, Saverio Mercadante.Il Liberty a Napoli

In televisione la nuova puntata di Mina Settembre

Domenica 31 gennaio ci sarà in TV sempre su Rai1 in prima serata un’altra puntata della bella fiction “Mina Settembre”, la nuova serie di Rai 1 girata a Napoli e tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, Un giorno di settembre a Natale e Un telegramma a settembre. la nuova puntata di Mina Settembre

Online i concerti dell’Associazione Alessandro Scarlatti

Sarà visibile sabato 30 e domenica 31 gennaio il prossimo concerto online dell’Associazione Alessandro Scarlatti con esecuzioni registrate dal vivo e trasmesse in differita attraverso la piattaforma del Teatro in Rete che avranno anche una breve guida all’ascolto e sottotitoli in inglese a soli 3 euro. In particolare sabato 30 e domenica 31 ci saranno Ilya Gringolts al violino e Peter Laul al pianoforte che eseguiranno di Ludwig van Beethoven il quarto concerto dell’Integrale delle Sonate per violino e pianoforte. i concerti dell’Associazione Alessandro Scarlatti

Napoli Suona Ancora: in diretta televisiva e online

Napoli Suona Ancora è l’iniziativa del Comune che ha coinvolto 120 musicisti che hanno realizzato delle straordinarie performance musicali. L’evento avrà il suo gran finale gli ultimi due giorni del mese: il 30 gennaio con uno show radio-televisivo a cura di CRC dal titolo “Frequency speciale Napoli suona ancora”, che racconterà l’esperienza e manderà i dj-set registrati dalla terrazza del Maschio Angioino e poi la sera di domenica 31 gennaio ci sarà la diretta televisiva in studio con tanti ospiti ed esibizioni musicali. Napoli Suona Ancora

Pompei la città viva: uno straordinario tour a Pompei in podcast

Sei storie in podcast gratuite prodotte dal Parco Archeologico di Pompei, e raccontate da 26 personaggi della cultura tra cui Massimo Osanna, Valeria Parrella, Pappi Corsicato, Catharine Edwards, Maurizio De Giovanni, Andrea Marcolongo, Cesare De Seta e molti altr. Racconti straordinari che ci faranno conoscere la grande storia di Pompei. Già disponibili le prime tre da ascoltare quando volete. Pompei la città viva

Online la mostra sui 50 anni della Regione Campania

Una bella mostra fotografica dal titolo “I nostri primi 50 anni” racconta la storia della Regione Campania dal 1970, anno di istituzione piena delle Regioni a statuto ordinario, fino al 2020. Uno straordinario libro fotografico, realizzato dalla Regione Campania con l’ANSA per raccontare questo primo mezzo secolo della nostra regione. La mostra è visibile tramite il link sul nostro post. Online la mostra sulla Regione Campania

Una passeggiata tra i mercatini di Campagna Amica a cercare ottimi prodotti a Km 0

Ogni sabato e domenica, e talvolta il mercoledì, in varie piazze della città troveremo gli stand gialli di Coldiretti con tanti ottimi prodotti alimentari a Km 0. Ecco il calendario dei mercatini di gennaio 2021 di Campagna Amica.

Il Delivery in città: ordinate a casa un buon panino o un’ottima pizza

Ristoranti e pizzerie aperti a ora di pranzo ma la sera è possibile solo l’asporto. E tanti locali a Napoli propongono il delivery così diamo una mano anche a loro a superare questo periodo difficile per tutti.

