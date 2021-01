I mercatini di Coldiretti Campagna Amica a Napoli: calendario Gennaio 2021

Ogni sabato e domenica, e talvolta il mercoledì, in varie piazze della città troveremo gli stand gialli di Coldiretti con tanti ottimi prodotti alimentari a Km 0. Ecco il calendario dei mercatini di gennaio 2021

Ripartono a Napoli per il 2021 i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica. I mercatini si tengono di solito di sabato e domenica, e talvolta il mercoledì, in varie piazze della città dove troveremo gli stand gialli di Coldiretti con tanti ottimi prodotti alimentari della Campania a chilometro zero.

Nei mercati troveremo le migliori produzioni delle nostre terre a prezzi convenienti e accettabili tra vino, olio extravergine, formaggi, salumi, prodotti di ortofrutta, pasta artigianale al 100% di grano italiano, prodotti da forno, miele, spezie, conserve artigianali e tanto altro.

Acquistare alimenti da questi produttori incentiva anche la produzione del territorio, in quanto tutti i produttori sono identificabili e sono della Campania.

A Napoli anche il più grande mercato contadino al chiuso del Sud Italia

Forse ancora non tutti sanno che Coldiretti ha aperto a Napoli, al Parco San Paolo di Fuorigrotta in via Guidetti 72, a giugno 2020 il più grande mercato contadino coperto del Sud Italia, promosso da Coldiretti Napoli e Campagna Amica.

Il mercato coperto San Paolo è aperto di Mercoledì e poi il Sabato e la domenica con orari e giorni che troverete di seguito Maggiori informazioni sul più grande mercato contadino. Il mercato di Parco San Paolo riapre il 6 gennaio.

I mercatini di Campagna Amica della Coldiretti a Napoli per Gennaio 2021

Di seguito troverete le date e i luoghi gestiti dalla Coldiretti, con i mercatini di Campagna Amica, un’organizzazione diffusa a livello territorio nazionale e locale che si caratterizza per le vivaci tende gialle in questi mercatini (le date e le piazze sono suscettibili a variazioni). Salvo diversa indicazione i mercatini sono aperti di mattina orientativamente dalle 8,30 alle 13,30.

Sabato 2 Gennaio

Piazza Salvatore Di Giacomo-Posillipo

Piazza Mercadante

Domenica 3 Gennaio

Piazza IV Giornate

Piazzetta Totò

Viale Del Poggio

Piazza Italia

Sabato 9 Gennaio

Piazza Salvatore Di Giacomo-Posillipo

Piazza Mercadante

Domenica 10 Gennaio

Villa Comunale

Viale Campi Flegrei

Piazza Dante

Piazza Immacolata

Mercoledì 13 Gennaio

Via Cervantes

Centro Direzionale

Sabato 16 Gennaio

Via Salvatore Di Giacomo

Piazza Mercadante

Domenica 17 Gennaio

Piazza Italia

Piazza IV Giornate

Piazzetta Totò

Viale del Poggio

Mercoledì 20 Gennaio

Via Cervantes

Sabato 23 Gennaio

Piazza Salvatore Di Giacomo-Posillipo

Piazza Mercadante

Mercoledì 27 Gennaio

Via Cervantes

Centro Direzionale

Sabato 30 Gennaio

Piazza Salvatore Di Giacomo-Posillipo

Piazza Mercadante

Domenica 31 Gennaio

Piazza Italia

Piazza IV Giornate

Piazzetta Totò

Mercato Coperto San Paolo di via Beniamino Guidetti 72, Parco San Paolo Fuorigrotta Riapertura nuovo anno: mercoledì 6 gennaio 2021 e poi aperto tutti i mercoledì, sabato e domenica del mese di Gennaio 2021 dalle ore 9:00 alle 15:00.

Maggiori informazioni – Coldiretti Campagna Amica

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata