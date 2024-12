Guida ai Migliori Mercatini ed Eventi Natalizi a Napoli ed in Campania

Una grande atmosfera natalizia a Napoli e in tutta la regione con tanti mercati ed eventi natalizi e presepi viventi. Di seguito una guida per provincia ai migliori mercatini ed eventi natalizi da non perdere in Campania

Con il Natale alle porte in tutta la Campania vengono organizzati mercatini che illuminano e colorano la nostra terra contribuendo a creare l’atmosfera natalizia che piace a grandi e piccoli. Tante le proposte artigianali e per i regali che troveremo in questi luoghi, tra colori e luci scintillanti, accompagnate da musiche tipiche, ci faranno sognare.

Nel post vi riportiamo i migliori mercatini sparsi su tutto il territorio campano ma organizzati per provincia in modo che potrete scegliere quelli più vicini a voi.

Di seguito l’elenco delle manifestazioni divise per Napoli città e per ogni provincia:

Mercatini e eventi natalizi a Napoli città

This is Wonderland: Alice Christmas Edition alla Mostra d’Oltremare

Dal 30 novembre al 6 gennaio al Laghetto di Fasilides della Mostra d’Oltremare, This is Wonderland – Alice Christmas Edition. Un evento in versione natalizia This is Wonderland

ChristmasLand a Napoli a Edenlandia per un Natale Favoloso a ingresso gratuito

Dal 1 dicembre a Edenlandia la festa di Natale di ChristmasLand fino al 6 Gennaio Per i visitatori un mondo incantato tra luci, giostre, mercatini e spettacoli a ingresso gratuito. Anche la pista di pattinaggio al coperto. ChristmasLand a Napoli

A Napoli torna il “Mercato Meraviglia” nell’Ex Ospedale Militare ad ingresso gratuito

Dal 13 al 15 dicembre nell’Ex Ospedale Militare ci sarà il Mercato Meraviglia, la fiera del design indipendente con artigianato contemporaneo. Previsti anche spazi per i piccoli, e poi workshop spazi culinari, incontri, concerti e i djset del DopoMeraviglia. Mercato Meraviglia

All’Ippodromo di Agnano, il Family Park il grande villaggio natalizio per piccoli e grandi

Nei weekend del 7 e 8, 14 e 15 e il 22 dicembre 2024, a Napoli all’Ippodromo di Agnano, ci sarà Family Park Napoli, uno straordinario villaggio natalizio di oltre 10.000 mq per grandi e bambini. Un villaggio molto grande con ampi spazi anche al coperto, Agnano Family Park

38° Mostra di Arte Presepiale a Napoli: Scopri le Meraviglie a San Severo al Pendino

Dal 27 novembre al 7 gennaio ritorna a San Severo al Pendino, a Napoli la Bellissima Mostra di Arte Presepiale dell’’Associazione Italiana Amici del Presepe.. Arte presepiale a Napoli

Laboratorio sul presepe e visita guidata al presepe Favoloso

Nella Basilica di Santa Maria della Sanità incontri per bambini e famiglie con laboratorio sul presepe e visita guidata al Presepe Favoloso Pross. 7 dicembre laboratori di presepe.

100 Presepi In Birreria: l’Arte presepiale napoletana in mostra al Centro Comm. La Birreria

100 scene presepiali fino al 12 gennaio 2025 presso il Centro Commerciale La Birreria a Napoli per la IV edizione della Mostra di Presepi ed Arte Presepiale. 100 Presepi In Birreria

Anche regali per Natale alla “Mostra Mercato dell’Antiquariato” a Napoli

Ogni domenica mattina a Napoli la Mostra mercato dell’Antiquariato negli spazi dell’Ippodromo di Agnano. Dalle 07 alle 14, circa 200 espositori e in questo periodo tanti regali per Natale Mostra dell’Antiquariato

Mercatini e eventi natalizi in Provincia di Napoli

Il borgo di Babbo Natale a Meta di Sorrento: Natale in costiera sorrentina

Ritorna, anche quest’anno, in costiera sorrentina “Il Borgo Di Babbo Natale” l’evento natalizio che si svolgerà nella splendida cornice del borgo di Casa Starita a Meta di Sorrento (Na). Ben 1 Km di sorprese dal 24 novembre e in ogni weekend fino al 26 dicembre con un percorso ricco emozioni. Una bella e suggestiva scenografia natalizia ci consentirà di attraversare un caratteristico Villaggio di Babbo Natale sulle colline di Meta di Sorrento dove i bambini veri protagonisti ma dove gli adulti vogliono tornare, Ci saranno il villaggio degli elfi, il Coniglio pasquale, il Grinch e Scrooge, Elsa e Olaf, la befana, la casa di Babbo Natale, la fabbrica dei giocattoli, la pasticceria di Natale e tanto altro. Ingresso adulti 3 euro bambini gratis Il borgo di Babbo Natale a Meta

Tornano i Mercatini di Natale al Museo di Pietrarsa: un’esperienza magica

Fino al 6 gennaio i mercatini di Natale con artigianato, spettacoli e sapori tipici al Museo di Pietrarsa con un villaggio natalizio unico, dove la tradizione si unisce alla fiaba. Tante casette di legno decorate e illuminate per i mercatini che hanno come tema il racconto de Il Mago di Oz. Mercatini a Pietrarsa

Mercatini di Natale nel Galoppatoio Reale della Reggia di Portici

Dal 12 al 22 Dicembre nel Galoppatoio Reale della Reggia di Portici ci saranno i Mercatini di Natale in Reggia ad Ingresso libero. 30 espositori con originali idee regalo, addobbi natalizi, prodotti tipici e specialità gastronomiche. Mercatini di Natale alla Reggia di Portici

Natale 2024 a Sorrento con attrazioni, luminarie e Eventi di M’illumino d’Inverno

Anche quest’anno ritorna “M’illumino d’Inverno” il programma di eventi e manifestazioni natalizie a Sorrento. Previsti oltre 100 eventi, dal 23 novembre 2024 al 19 gennaio 2025, tra concerti, eventi, spettacoli per bambini, mercatini e molto altro. Natale 2024 a Sorrento

Mercatini di Natale 2024 nel Palazzo Mediceo di Ottaviano

Da sabato 30 novembre a domenica 22 dicembre 2024 la magia dei mercatini di Natale arriva anche ad Ottaviano, nello splendido Palazzo Mediceo con un evento organizzato dal Comune di Ottaviano in collaborazione con associazioni del territorio. I Mercatini di Natale al Palazzo Mediceo si terranno nella splendida e storica struttura del “Castello” simbolo di cultura e legalità di Ottaviano e ci saranno per tutto il periodo tante “casette” con prodotti di artigianato, prodotti tipici del territorio, prodotti natalizi e bontà gastronomiche della zona. Mercatini di Natale a Ottaviano

ChristmasLand a Licola ad AcquaFlash per un Natale Favoloso a ingresso gratuito

Dal 7 dicembre a AcquaFlash, la festa di Natale di ChristmasLand fino al 6 Gennaio Per i visitatori un mondo incantato tra luci, giostre, mercatini e spettacoli a ingresso gratuito. Anche la grande pista di pattinaggio di circa mille metri quadrati all’aperto. ChristmasLand a Licola da AcquaFlash

Christmas Dreams: il Villaggio di Natale al Vulcano Buono a Nola

Al Vulcano Buono, fino al 6 gennaio 2025, la seconda edizione di Christmas Dreams una grande festa tra luci scintillanti, mercatini, spettacoli gratuiti, simpatiche mascotte e la fantastica ruota panoramica di ben 50 metri di altezza e poi una grande pista di pattinaggio di 400 metri quadri e tante caratteristiche casette di Natale, con prodotti artigianali e prelibatezze da assaporare e Babbo Natale Experience: una grande attrazione con le Stanze speciali di Babbo Natale. Villaggio di Natale al Vulcano Buono

I Mercatini di Natale nel Castello Medievale di Lettere: Natale al Castello 2024

Da sabato 9 novembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025 ci saranno i Mercatini di Natale nel Castello Medievale di Lettere, nel cuore dei Monti Lattari. Nello splendido castello ci sarà un grande mercatino natalizio, con prodotti di artigianato artistico, che sarà ospitato nelle tipiche casette in legno. In particolare il Castello sarà aperto fino all’Epifania in tutti i weekend, ogni sabato e domenica. Natale al castello di Lettere

Mercatini e eventi natalizi in Provincia di Avellino

Natale ai Borghi del Partenio”: mercatini tra Summonte, Ospedaletto e Sant’Angelo a Scala

Nei tre caratteristici borghi irpini di Summonte, Ospedaletto e Sant’Angelo a Scala si svolgerà dal 6 al 22 dicembre 2024 l’evento “Natale ai Borghi del Partenio” una manifestazione speciale che coinvolge i tre borghi tra tradizioni, artigianato e sapori tipici natalizi. Tre borghi molto belli e vicini e le comunità di Summonte, Sant’Angelo a Scala e Ospedaletto d’Alpinolo hanno organizzato tanti eventi natalizi tra mercatini di Natale, artigianato, prodotti tipici e spettacoli che si terranno tra le strade e le piazze dei borghi, creando un’atmosfera natalizia particolare e da non perdere. “Natale ai Borghi del Partenio”

“The Magic of Christmas” a Gesualdo, uno dei Borghi più belli d’Italia

Lo spendido Castello di Gesualdo ospiterà, da Sabato 16 Novembre a Giovedì 26 Dicembre 2024 , “The Magic of Christmas” trasformandosi in un incantevole villaggio natalizio con mercatini, mostre, spettacoli, food, artigianato ed intrattenimento. Non mancheranno le luci d’artista che renderanno magica e suggestiva la visita al Castello e al centro storico di Gesualdo, che è stato riconosciuto come uno dei Borghi più belli d’Italia. “ The Magic of Christmas” a Gesualdo

Mercatini di Natale nel borgo di Cervinara in Irpinia

Giornate speciali da venerdì 13 a domenica 15 dicembre 2024 nel borgo di Cervinara nel Parco regionale del Partenio per i tradizionali Mercatini di Natale. Il borgo della cittadina diventerà un luogo magico per i Mercatini di Natale che offriranno tre giorni pieni di attività per grandi e piccoli, con stand, spettacoli, laboratori e momenti di svago. Una bella atmosfera natalizia in Via Masseria Clemente per i Mercatini di Natale organizzati dal Comitato S. Pio in collaborazione con il Comune di Cervinara. Mercatini di Natale nel borgo di Cervinara

Mercatini e eventi natalizi in Provincia di Benevento

Sotto una Buona Stella”: mercatini di Natale e street food a Sant’Agata De’ Goti

Dal 30 novembre al 22 dicembre 2024, ogni venerdì, sabato e domenica, l’incantevole borgo di Sant’Agata De’ Goti si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio, con luci scintillanti che illumineranno i vicoli e le casette in legno che accoglieranno i visitatori con tante bontà locali e buon artigianato tradizionale. Previsti anche Artisti di strada, Concerti dal vivo, Street food, Spettacoli per bambini, La magia della neve, Presidio Slow Food, Visite guidate e tanto altro. “Sotto una Buona Stella

Ritornano i mercatini di Natale nel Castello di Limatola con Cadeaux al Castello 2024

Per i weekend dall’8 al 10 e dal 15 al 17 novembre 2024 e poi ininterrottamente, dal 22 novembre al 15 dicembre 2024 ritornano i mercatini natalizi e le visite nello straordinario Castello di Limatola con la 15 edizione “Cadeaux al Castello” 2024. Da ben quindici anni “Cadeaux al Castello” non propone un semplice mercatino ma un grande evento natalizio con visite guidate, spettacoli itineranti e tanto altro all’interno del Castello medioevale di Limatola, in provincia di Benevento ma vicinissimo al Volturno e alla provincia di Caserta. Cadeaux al Castello

Mercatini di Natale al Parco del Grassano 2024 a San Salvatore Telesino

Anche nello splendido Parco del Grassano a San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento dal 30 novembre al 29 dicembre 2024 si terranno i Mercatini di Natale. Nel Grande parco, un bellissimo polmone verde, ci saranno i Mercatini di Natale ma anche spettacoli magici, la Casa di Babbo Natale e la postazione per scrivere le letterine. Poi spettacoli con il coro Gospel, con il Grinch in giro al Parco Lino’s Street Circus tutti i giorni, i Giullari tra giocoleria, equilibrio e spettacoli di fuoco e tanto altro. Natale al Parco del Grassano

Mercatini di Natale nel Castello dell’Ettore nel Borgo di Apice Vecchia

Ritornano i Mercatini di Natale al Castello dell’Ettore nel Borgo di Apice Vecchia nel beneventano: in tanti weekend oltre a stand natalizi anche prodotti artigianali e gastronomici di alta qualità, del territorio. E poi Santa Claus con i suoi elfi, l’area dedicata a The Magic School of Hogwarts e, tutti i pomeriggi, lo spettacolare evento dell’“Assedio al Castello”. Non mancheranno le visite guidate al borgo di Apice Vecchia, definita “La Pompei del 900”. Un’esperienza indimenticabile, immersi in un’atmosfera da sogno che farà brillare gli occhi di grandi e piccini. Le date Novembre 2024 – 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 – Dicembre 2024 – 1, 7, 8, 14, 15 . Orari e info sul nostro post Mercatini di Natale nel Castello dell’Ettore

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello. In questo periodo anche idee per il Natale MercAntico a San Lorenzello

Mercatini e eventi natalizi in Provincia di Caserta

Borgo Natale 2024: i mercatini natalizi nel borgo medioevale di Casertavecchia

In tutti i weekend dal 23 Novembre al 15 dicembre dalle 11 alle 21 si terrà “Borgo Natale” con i Mercatini di Natale nel piccolo borgo medievale di Casertavecchia tra i vicoletti e i portoni con anche un ricco percorso enogastronomico ed animazione e spettacoli. Borgo Natale 2024

Natale sotto il Portico: a Portico di Caserta mercatini e tantissimi eventi natalizi

Dal 7 dicembre al 6 gennaio a Portico di Caserta la grande festa di Natale Sotto Il Portico, una bella manifestazione con tanti eventi. Nel paese dei Bottari previsti spettacoli live, Teatro e recite, Mercatini natalizi e stand artigianali, gli incontri con Babbo Natale, il Presepe Classico Napoletano, le Luminarie mozzafiato, e tante attività per bambini e iniziative sociali. Natale sotto il Portico

Natale Village, il villaggio di Babbo Natale ad ingresso gratuito a Caserta

Si terrà in tutti i weekend da venerdì 6 a domenica 22 dicembre 2024, al Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud, il Natale Village, il grande villaggio di Babbo Natale ad ingresso gratuito, un luogo magico per grandi e per bambini con tanti giochi e attrazioni a tema natalizio. Natale Village torna per una terza edizione più ricca rispetto alle precedenti con tante nuove scenografie, spettacoli, luminarie, selfie set, teatro dei pupi napoletani, banda musicale natalizia e artisti di strada. Natale Village a Caserta

Mercatini e eventi natalizi in Provincia di Salerno

Mercatini di Natale nel Borgo Medievale di Castellabate

Si terrà nei giorni 6-7-8-13-14-15-20-21 e 22 Dicembre 2024 la nuova edizione dei Mercatini di Natale un evento che si svolgerà tra le strette stradine del Borgo Medioevale di Castellabate, uno tra i Borghi più belli d’Italia. I mercatini natalizi si svolgono da più di 10 anni nel borgo medioevale ed anche quest’anno, dal 6 al 22 dicembre sarà possibile respirare l’inconfondibile atmosfera natalizia dell’antico borgo lasciandosi incantare dall’unicità e tipicità dell’artigianato e dell’enogastronomia locale tra le stradine e i vicoletti del Borgo Medioevale di Castellabate. Mercatini di Natale a Castellabate

