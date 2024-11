Mercatini di Natale nel Castello dell’Ettore nel Borgo di Apice Vecchia

Ph Facebook Mercatini di Natale nel Castello dell’Ettore

Ritornano i Mercatini di Natale al Castello dell’Ettore nel Borgo di Apice Vecchia nel beneventano: in tanti weekend oltre a stand natalizi anche prodotti artigianali e gastronomici di alta qualità, del territorio.

Ritornano anche quest’anno, nell’incantevole Castello di Apice Vecchia in provincia di Benevento, i Mercatini di Natale nello splendido Castello dell’Ettore, nei seguenti giorni:

Un luogo straordinario, nella zona di Apice Vecchia che viene chiamata la Pompei del 900, un posto speciale dove il tempo si è veramente fermato a seguito dello sgombero del paese a seguito di un terremoto a metà del 1900. In questo periodo, si potranno anche effettuare delle caratteristiche visite guidate al borgo.

Nel grande Castello dell’Ettore non solo mercatini di Natale ma tanto altro

Ad Apice un bell’evento natalizio che anche quest’anno, per la VI edizione, presenta tante novità sempre all’interno della splendida dimora del Castello dell’Ettore, il maestoso maniero recentemente restaurato.

I visitatori saranno affascinati da una ricca selezione di stand che offrono prodotti artigianali e gastronomici di alta qualità, del territorio.L’Area Food, curata dalla Proloco di Apice, ci sorprenderà con una varietà irresistibile di stand enogastronomici. Dagli espositori alle degustazioni di prodotti tipici, fino alle botteghe degli artigiani, ci sarà sempre qualcosa di speciale per tutti i gusti.

Ma lo spettacolo sarà il cuore pulsante dell’evento, con voci magiche, che creeranno l’atmosfera perfetta per immergersi nella magia del Natale. Quest’anno, in particolare, i visitatori troveranno:

Il simpatico Giullare che intratterrà grandi e piccini con la sua energia, mentre i Giocolieri del Fuoco e la Danza del Ventre aggiungeranno un tocco di mistero e fascino.

Non mancheranno, a rendere l'evento ancora più memorabile, le esibizioni del celebre tenore Rocco Speranza, che con la sua voce emozionerà il pubblico.

Da non perdere l'area dedicata a The Magic School of Hogwarts, la saga amata da adulti e bambini. Qui si potrà vivere la magia della scuola di stregoneria più famosa al mondo e incontrare i celebri personaggi della saga.

Tutti i pomeriggi, l'Associazione Benevento Longobarda ti trasporterà indietro nel tempo fino al VI secolo, con lo spettacolare evento "Assedio al Castello". Potrai visitare il loro accampamento militare e immergerti nella storia longobarda, tra rievocazioni storiche, tiro con l'arco, artigianato medievale e scherma storica. Sarà un'occasione unica per scoprire usanze, mestieri e costumi di un'epoca affascinante.

Infine ci saranno anche le visite guidate nel borgo di Apice Vecchia, definita “La Pompei del 900”, dove il tempo si è fermato quando il paese fu sgomberato per il terremoto.

Mercatini di Natale nel Castello dell’Ettore: quando visitarli e Ticket

I mercatini si svolgeranno nei seguenti giorni:

Novembre 2024 – 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30

Dicembre 2024 – 1, 7, 8, 14, 15. Il sabato dalle ore 15:00 alle ore 22:00, le domeniche dalle ore 10:30 alle ore 22:00. Orari per biglietto fino alle 21.30, chiusura dell’evento alle 22.00



Il costo del ticket è di € 10.00 per adulti e ragazzi o di € 5,00 per i bambini fino a 10 anni e residenti

Tariffe speciali:

Ingresso mattutino (fino alle 13:00): € 6,00 per gli adulti e ragazzi, ingresso gratuito per i bambini fino a 2 anni.

Sabato pomeriggio: Per gruppi o pullman con un minimo di 20 persone, il costo è di € 6,00 per gli adulti e ragazzi, ingresso gratuito per i bambini fino a 2 anni.

Offerta speciale per gruppi: sia il sabato che la domenica, per ogni 10 persone paganti, un biglietto è gratuito. L’offerta è valida per gruppi di almeno 20 persone.

Ingresso gratuito: Per le persone con disabilità non autosufficienti e il loro accompagnatore.

Visite guidate al borgo di Apice Vecchia!

Gruppi di oltre 20 persone: € 1,00 a persona.

Gruppi di meno di 20 persone: € 2,00 a persona.

The Magic School of Hogwarts

Per l’accesso allo spazio totalmente dedicato alla saga di Harry Potter c’è un piccolo supplemento. Potrete passeggiare nell’aula della Scuola di Magia e Stregoneria, scoprire gli angoli segreti e forse ricevere la lettera di ammissione ad Hogwarts! Il Cappello Parlante ti smisterà nella casata di Grifondoro, Corvonero, Tassorosso o Serpeverde. Un’esperienza magica per grandi e piccoli fan di Harry Potter! – Costo del biglietto: € 2,00

Per chi arriva in auto è necessario l’uso della navetta con partenza da Apice Nuova con parcheggio gratuito. La partenza della navetta per le auto è situata in via Dante Alighieri link a Google Maps, di fronte alla chiesa di Santa Maria Assunta Bartolomeo, mentre per i camper è disponibile un’area di sosta in Piazza Palmieri link a Google Maps.

Sia il parcheggio per le auto che per i camper sono gratuiti.Il costo della navetta è di € 2,00 a persona per l’andata e il ritorno.

Il Castello dell’Ettore si trova ad Apice Vecchia ed è facilmente raggiungibile dall’autostrada NA-BA-uscita casello Benevento – Castel del Lago. Proseguire poi per Apice che si trova solo a 6 km dove sarà predisposta una cartellonistica per parcheggi e navette. tel. 334 958 6464

