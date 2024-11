ChristmasLand a Napoli: Edenlandia e AcquaFlash insieme per un Natale Favoloso a ingresso gratuito

Ph Facebook Edenlandia Official

Due magiche destinazioni natalizie con un ricco programma di attrazioni e spettacoli con ingresso gratuito. Cento artisti e figuranti che porteranno vita, movimento e la loro simpatia nei due parchi creando un’atmosfera che farà sentire tutti immergersi nel vero spirito del Natale.

Due grandi realtà del divertimento a Napoli, Edenlandia e AcquaFlash, propongono per Natale i villaggi di Christmas Land che trasformeranno le due location di Edenlandia e AcquaFlash in straordinari villaggi natalizi ad ingresso gratuito animate da spettacoli, sfilate ed eventi natalizi da non perdere.

Inizia dal 1 dicembre Edenlandia con un grande Natale in città perché il grande parco a tema napoletano si trasformerà in ChristmasLand dal 1° Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025. Un luogo dove i visitatori troveranno un mondo incantato tra luci, giostre, mercatini e tante sorprese che trasformeranno il Natale in un’esperienza unica.

Poi a Licola dal 7 Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025 sarà AcquaFlash a trasformarsi nel villaggio di Christmas Land dove ci sarà anche una grande pista di pattinaggio su ghiaccio, che si estenderà per circa mille metri quadrati, che sostituirà temporaneamente la piscina ad onde, offrendo così un’esperienza emozionante da vivere sotto le stelle. Ad Edenlandia invece la pista di pattinaggio sarà al coperto nel teatro. In entrambi i parchi ci sarà l’ingresso è gratuito con spettacoli, mercatini e attività per famiglie fino al 6 gennaio 2025.

La magia del Natale a Napoli e a Licola con Christmas Land

I due grandi parchi del divertimento di Edenlandia e AcquaFlash si trasformeranno fino al 6 gennaio in villaggi di Christmas Land, due magiche destinazioni natalizie che proporranno alle famiglie e ai visitatori di tutte le età un ricco programma di attrazioni e spettacoli con ingresso gratuito. In entrambi i parchi ci saranno spettacoli, sfilate e eventi pensati per rendere indimenticabile il Natale.

A Edenlandia si inizia domenica 1 dicembre 2024 con la grande parata d’apertura, una sfilata indimenticabile che riempirà il parco di suoni e colori aprendo ufficialmente Christmas Land mentre ad AcquaFlash l’inaugurazione ci sarà Sabato 7 dicembre con una celebrazione ricca di incanto.

In entrambi i parchi ci saranno magici spettacoli a tema natalizio e l’atmosfera sarà vivacizzata da un variegato cast di personaggi, tra cui elfi, trampolieri e ballerini che daranno vita a una sfilata capace di intrattenere e far sognare grandi e piccini.

Gli ampi spazi dei due Villaggi saranno abbelliti da luminarie scintillanti e decorazioni, e ci saranno i tradizionali mercatini di Natale con tanti prodotti artigianali e specialità gastronomiche del periodo. Non mancherà la “Fabbrica del Natale”, dove piccoli visitatori potranno osservare gli elfi al lavoro mentre creano i regali, e poi spettacoli di magia, le attività di baby dance, i laboratori creativi per i bambini, la possibilità di inviare letterine a Babbo Natale e grandi aree dedicate al cibo.

Nei villaggi di Christmas Land ci sarà la pista di pattinaggio su ghiaccio, di circa mille metri quadrati all’aperto a AcquaFlash, mentre sarà al chiuso nel teatro ad Edenlandia. L’ingresso alla pista di pattinaggio sul ghiaccio di Edenlandia costa di € 6,00 per 30 minuti e include il noleggio dei pattini.

Non mancheranno quasi cento artisti e figuranti che porteranno vita e movimento ai parchi come il Grinch, Babbo Natale, le renne, elfi e pupazzi di neve, trampolieri e mangiafuoco, creando un’atmosfera che farà sentire tutti immergersi nel vero spirito del Natale.

E poi tanti spettacoli dal vivo per un Natale indimenticabile con “Operazione Jingle Bell” con ballerini e performance legate al tema natalizio e saranno sempre gratuiti e si terranno nell’area centrale di AcquaFlash e sul palco di Edenlandia, con coreografie spettacolari e momenti di pura emozione.

Orari di apertura dei villaggi di Christmas Land

Nei Villaggi troveremo Giostre – Pista di Pattinaggio – Mercatini – Spettacoli – Laboratori – Fabbrica del Natale – Escape Room – Christmas Games

Edenlandia

Dal 1° al 22 dicembre: feriali dalle 16.00 alle 22.00; festivi e weekend dalle 10.00 alle 24.00.

23 dicembre: 10.00-22.00; 24 dicembre: 10.00-16.30; 25 dicembre: 10.00-14.00 e 17.30-00.00; 26 dicembre: 10.00-00.00.

Dal 27 dicembre al 30 dicembre: 10.00-00.00; 31 dicembre: 10.00-16.30; dal 1° gennaio al 6 gennaio 2025: 10.00-00.00.

AcquaFlash

7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30 dicembre: 10.30-22.30; 20 dicembre: 16.30-22.30.

24 dicembre: 10.00-14.30; 25 dicembre: 18.00-00.00; 26 dicembre: 10.30-00.00.

31 dicembre: 10.30-14.30; 1° gennaio: 18.00-00.00; 2, 3 e 4 gennaio: 10.30-22.30; 5 gennaio: 10.30-00.00 e 6 gennaio: 10.30-22.30.

Maggiori informazioni – Christmas Land

