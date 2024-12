Vivi il Natale al Parco del Grassano: Mercatini, Pista di Ghiaccio e Spettacoli

mercatini natalizi parco grassano

Ritornano i Mercatini di Natale nel Parco del Grassano, una bella oasi naturalistica incastonata nella suggestiva Valle Telesina, a pochi Km da Telese Terme ed immersa nella Natura. Previsti anche tanti eventi: il programma completo

Anche nello splendido Parco del Grassano a San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento dal 30 novembre al 29 dicembre 2024 si terranno i Mercatini di Natale. Il Grande parco è un bellissimo polmone verde dove grandi e piccoli possono rilassarsi e divertirsi in tutta tranquillità tra grandi prati, zone alberate e un bel percorso fluviale anche navigabile in estate. Nel parco si può fare un giro in bicicletta o una partita a pallone e tante attività all’aria aperta e in questo periodo ci saranno i Mercatini di Natale ma anche spettacoli magici, la Casa di Babbo Natale e la postazione per scrivere le letterine.

All’interno del parco oltre ai Mercatini di Natale, con prodotti di artigianato locali, anche tante bontà culinarie, e poi spettacoli con il coro Gospel, con il Grinch in giro al Parco del Grassano, Non mancherà Lino’s Street Circus tutti i giorni al Magico Parco di Natale, con il suo circo di strada con gioia e meraviglia e esibizioni acrobatiche e poi i Giullari di Davide Rossi, tra giocoleria, equilibrio e spettacoli di fuoco.

Cosa ci sarà per Natale al Parco del Grassano

Mercatini Natalizi – Esplora il magico villaggio di Natale con i mercatini natalizi, dove potrai trovare artigianato locale, regali unici e prodotti tipici, il tutto avvolto in un’atmosfera incantata.

Esplora il magico villaggio di Natale con i mercatini natalizi, dove potrai trovare artigianato locale, regali unici e prodotti tipici, il tutto avvolto in un’atmosfera incantata. Street Food – Lasciati tentare dalle prelibatezze dello street food natalizio! Un’esperienza culinaria unica che ti delizierà con piatti tradizionali e moderni, perfetti per riscaldare l’inverno.

Lasciati tentare dalle prelibatezze dello street food natalizio! Un’esperienza culinaria unica che ti delizierà con piatti tradizionali e moderni, perfetti per riscaldare l’inverno. Luminarie Natalizie – Cammina sotto il cielo illuminato da scintillanti luminarie che trasformano il Parco in un paesaggio fiabesco, perfetto per scatti fotografici mozzafiato.

Cammina sotto il cielo illuminato da scintillanti luminarie che trasformano il Parco in un paesaggio fiabesco, perfetto per scatti fotografici mozzafiato. Pista di Pattinaggio – Tariffa: 5€ per 20 min . – Scivola e divertiti sulla nostra pista di pattinaggio sul ghiaccio, un’esperienza imperdibile per grandi e piccini. Porta i tuoi amici e vivi la magia del Natale in movimento!

Tariffa: 5€ per 20 min Scivola e divertiti sulla nostra pista di pattinaggio sul ghiaccio, un’esperienza imperdibile per grandi e piccini. Porta i tuoi amici e vivi la magia del Natale in movimento! Artisti di Strada – Gli artisti di strada animeranno le serate natalizie con spettacoli sorprendenti e coinvolgenti. Acrobati, giocolieri e performer sapranno catturare l’attenzione di tutta la famiglia.

Gli artisti di strada animeranno le serate natalizie con spettacoli sorprendenti e coinvolgenti. Acrobati, giocolieri e performer sapranno catturare l’attenzione di tutta la famiglia. Street band Natalizie – Lasciati trasportare dalle note della Street Band Natalizia, che riempirà il parco di musica gioiosa e canti natalizi, creando un’atmosfera calda e festosa.

Lasciati trasportare dalle note della Street Band Natalizia, che riempirà il parco di musica gioiosa e canti natalizi, creando un’atmosfera calda e festosa. Laboratorio di biscotti – Dalle 11:00 alle 14:30 | Dalle 16:30 alle 21:30 | Tariffa: 3€ per biscotto Metti le mani in pasta e crea deliziosi biscotti natalizi nel nostro laboratorio creativo. Perfetto per i bambini, ma anche per gli adulti che vogliono vivere un’esperienza dolce e profumata.

Dalle 11:00 alle 14:30 | Dalle 16:30 alle 21:30 | Tariffa: 3€ per biscotto Metti le mani in pasta e crea deliziosi biscotti natalizi nel nostro laboratorio creativo. Perfetto per i bambini, ma anche per gli adulti che vogliono vivere un’esperienza dolce e profumata. Casa di babbo natale – Dalle 11:00 alle 14:30 | Dalle 16:30 alle 21:30 | Ingresso Gratuito. Stampa Foto 5€ – Visita la Casa di Babbo Natale, un luogo magico dove i bambini possono incontrare il vero Babbo Natale e lasciargli la loro letterina piena di desideri.

Dalle 11:00 alle 14:30 | Dalle 16:30 alle 21:30 | Ingresso Gratuito. Stampa Foto 5€ – Visita la Casa di Babbo Natale, un luogo magico dove i bambini possono incontrare il vero Babbo Natale e lasciargli la loro letterina piena di desideri. Il grinch – Incontra il simpatico e dispettoso Grinch, pronto a fare scherzi e strappare sorrisi ai più piccoli. Non mancare all’appuntamento con uno dei personaggi natalizi più amati.

E tanto altro ancora. Consulta l’elenco completo degli eventi e spettacoli alla fine del post

Altri eventi ci saranno in giorni specifici

Coro Gospel

Date: 1, 8, 15, 22, 26 Dicembre

Orario: 19:00 (Area bar)

Concerto Natalizio – Heart of Music

Data: 13 Dicembre

Orario: 19:00 (Area bar)

Street Band Natalizia Itinerante

Date: 30 Novembre; 1, 15, 21, 22, 26, 28, 29 Dicembre

Orario: durante l’intera giornata

Parata Natalizia Itinerante con Street Band e Mascotte

Date: 30 Novembre; 1, 15, 21, 22, 26, 28, 29 Dicembre

Orario: 11:30 e 17:30

Programma di Dettaglio degli spettacoli ed eventi al Parco per Natale

Come visitare il Parco del Grassano con i Mercatini Natalizi: orari e prezzi

Orari di apertura Mercatini di Natale al Parco del Grassano

dalle 10:30 alle 22:00.

Giorni di apertura Mercatini di Natale al Parco del Grassano

30 novembre & 1 dicembre;

7 & 8 dicembre;

Dal 10 al 15 dicembre;

21 & 22 dicembre;

Dal 26 al 29 Dicembre.

Prezzi – Mattina

Adulti e Bambini: € 5,00 (Ultimo ingresso alle ore 14:30 ed uscita entro le 15:30)

Prezzi – Sera

Intero: € 8,00;

Ridotto Bambini dai 4 ai 12 anni: € 5,00.

Residenti: € 5,00.

Ingresso gratuito: Bambini fino a 3 anni e disabili con tesserino (per gli accompagnatori è previsto il regolare acquisto del ticket di ingresso);

Tariffe Attrazioni

Durante la vostra visita, avrete l’opportunità di divertirvi con le seguenti attrazioni:

Pista di pattinaggio sul ghiaccio: €5 per 20 minuti

Laboratorio di biscotti natalizi: €3 per partecipante

Accesso alla Casa di Babbo Natale e consegna letterina: Gratuito

Foto ricordo con Babbo Natale: €5 per foto

Spettacoli musicali e artistici: Inclusi nel biglietto d’ingresso

I biglietti anche in prevendita su TicketOne

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.