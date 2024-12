Natale sotto il Portico: mercatini e tantissimi eventi natalizi a Portico di Caserta

Un Natale speciale a Portico di Caserta con Spettacoli live, Mercatini natalizi e stand artigianali, l’incontro con Babbo Natale, il Presepe Classico Napoletano, tante attività per bambini e iniziative sociali

Dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 a Portico di Caserta, vicino Caserta, si terrà la grande festa di Natale Sotto Il Portico, una bella manifestazione con tanti eventi che renderanno questo Natale ancora più speciale. Portico è conosciuto come il “Paese dei Bottari” perché i suoi cittadini fanno una festa tra le più grandi e belle per Sant’Antonio Abate

Per “Natale sotto il Portico” non mancheranno spettacoli live, Teatro e recite, Mercatini natalizi e stand artigianali, gli incontri con Babbo Natale, il Presepe Classico Napoletano, le Luminarie mozzafiato, e tante attività per bambini e iniziative sociali.

Tutti appuntamenti che accompagneranno i partecipanti durante tutte le feste natalizie e fino al 6 gennaio che consentiranno di vivere insieme la magia del Natale a Portico di Caserta. I mercatini saranno nella zona di Piazza Rimembranza, 18 sempre a Portico di Caserta.

Natale sotto il Portico – Programma dal 7 dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025

Sabato 7 dicembre

ore 16 apertura mercatini Natalizi e gonfiabili per bambini,

ore 18:30 Cerimonia Accensione Maxi Albero-Saluti del Sindaco,

ore 19 Spettacolo delle Bolle-Mago-Sputafuoco

ore 20, commedia a cura di “Nuova Compagnia Teatro Popolare”

Domenica 8 dicembre

ore 17, Banda musicale “I Babbo Natale” che sfileranno per le strade,

ore 17:30, Letterine a Babbo Natale con gli Elfi,

ore 19 esibizione della Banda e sfilata per i mercatini.

Venerdì 13 dicembre

ore 10:30, Recita a cura dell’istituto Comprensivo S.G. Bosco,

ore 18:30 il Concerto di Natale degli allievi del Liceo Musicale di Capua.

Sabato 14 dicembre

ore 16, Saggio di Natale – Bambini istituti Paritari di Portico,

ore 19:00, Mascotte personaggi Disney e Animazione,

ore 19:45, Concerto in Chiesa a cura dell’associazione “Musicadukelaetari”

Domenica 15 dicembre

ore 11, Babbi Natale Bikers motoraduno Trumph Club Napoli,

ore 19 Tombolata divertente di “Luisella”

Venerdì 20 dicembre

ore 17, Sfilata Angeli con doni (bambini Istituti Paritari) con Arrivo in Piazza – Accoglienza con Animazione.

Sabato 21 dicembre

ore 20, Gruppo Canto Popolare “ASCARIMÉ”.

Domenica 22 dicembre

ore 10:30, Mister e Miss Italia Baby,

ore 18, Gruppo Mascotte Personaggi SuperEroi,

ore 19:30 Teatro per Bambini “KAMISHIBAI”.

Martedì 24 dicembre

ore 10:45, Regali ai ragazzi speciali dai Carabinieri e CRI,

ore 14:30 DJ Set e Music Revival anni 90- Gianluca Manzieri,

ore 17, Sfilata Babbo Natale con Slitta illuminata,

ore 17:30 Auguri e Brindisi con Amministrazione,

ore 23:30 Zampognari in Chiesa con Santa Messa,

ore 00:15 Processione del Bambino Gesù e visita al Presepe Classico Napoletano.

Giovedì 26 dicembre

ore 16, Spettacolo Burattini con Mascotte Principesse Disney,

ore 16:15 primo spettacolo in 2 atti solo per bambini,

ore 17:30 secondo spettacolo in 2 atti solo per bambini,

ore 20 Esibizione “Area Medina Ensamble” tribute a Pino Daniele.

Sabato 28 dicembre

ore 17, Saggio di Danza – Scuola Dance For Life,

ore 19, Saggio di Danza – Scuola Top Dance Academy.

Domenica 29 dicembre

alle 10:30 Bolla Ambulanza a cura della Croce Rossa Italiana e Giochi per bambini

alle 19:30 Esibizione dei “Bottari di S. Antuon”.

Lunedi 30 dicembre

ore 18:30, Tombolata per Anziani (Centro Polifunzionale).

Martedì 31 dicembre

ore 12:30,, DJ Set di Fine Anno con Dj Donk,

ore 18:30, Brindisi di Fine Anno con Amministrazione.

Domenica 5 gennaio 2025

ore 17, “Aspettando la Befana” laboratori per Bambini, giochi, animazione-

Lunedi 6 gennaio

ore 09:30, Re Magi con i loro doni-Corteo in Chiesa,

ore 10:45 Festa della Befana con regalo per i bambini presenti

ore 19:30 Spettacolo di Bingo Musical.

Maggiori informazioni – Natale sotto il Portico

