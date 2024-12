Mercatini di Natale nel borgo di Cervinara: 3 Giorni di Magia nel Parco del Partenio

Ph Facebook Natale in Reggia

A Cervinara nel Parco regionale del Partenio tre giorni di festa per i tradizionali Mercatini di Natale con stand, spettacoli, laboratori e momenti di svago

Giornate speciali da venerdì 13 a domenica 15 dicembre 2024 nel borgo di Cervinara nel Parco regionale del Partenio per i tradizionali Mercatini di Natale. Il borgo della cittadina diventerà un luogo magico per i Mercatini di Natale che offriranno tre giorni pieni di attività per grandi e piccoli, con stand, spettacoli, laboratori e momenti di svago. Una bella atmosfera natalizia in Via Masseria Clemente per i Mercatini di Natale organizzati dal Comitato S. Pio in collaborazione con il Comune di Cervinara.

Il programma dei tre giorni dei Mercatini di Natale con tante sorprese

Venerdì 13 dicembre – inaugurazione alle ore 18.00 con accensione dell’albero di Natale e arrivo degli elfi, con i laboratori creativi per bambini, Baby Dance e attività con giostre gonfiabili e poi tanti dolci, musica natalizia, gadget, zucchero filato e popcorn. Alle 19 apertura degli stand per la cena e alle 22.00 Christmas Vibes per ragazzi, uno spazio dedicato ai giovani con drink natalizi, gadget, foto istantanee e angoli instagrammabili.

: apertura alle 18.00, con giochi gonfiabili, l’arrivo di Babbo Natale nella sua casetta e la distribuzione di gadget. Alle 20:00 Alle 19 apertura degli stand per la cena e spettacolo di artista di strada e poi alle 21.00 parata musicale natalizia e performance della street band a cura dell’associazione Giuseppe Verdi di Montesarchio. Alle 22.00, spazio giovani con drink a tema e foto natalizie. Domenica 15 dicembre: Si inizia alle 10.00 con l’apertura degli stand, laboratori creativi, giochi gonfiabili ed esibizioni di danza. Ci sarà Babbo Natale per i bambini che vogliono fare la foto ricordo e momenti di magia. Alle 12.30 si aprono gli stand enogastronomici con piatti tipici natalizi. Dalle 17:30, il Grinch animerà le vie del borgo con coreografie e momenti fotografici, in attesa della cena dalle 19,30. Alle 21.00 spettacolo del Coro Musicale Natalizio regalerà dal titolo The Stars of the Night. Conclusione dei Mercatini alle 22.00 con l’estrazione dei vincitori della lotteria e uno spettacolo pirotecnico.

Tutto sui Mercatini di Natale a Cervinara: Date, Programma e Biglietti

