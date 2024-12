A Napoli torna il “Mercato Meraviglia” nell’Ex Ospedale Militare ad ingresso gratuito

Art days Napoli © Napoli da Vivere

Torna a Napoli, stavolta nei grandi spazi dell’ex Ospedale Militare ai Quartieri Spagnoli, il Mercato Meraviglia, il grande Mercato del Design indipendente di Napoli con tante novità ed un fitto programma di eventi ad ingresso gratuito

Dal 13 al 15 dicembre 2024 i grandi spazi dell’Ex Ospedale Militare nel parco dei quartieri Spagnoli ospiteranno la 15esima edizione del Mercato Meraviglia, la fiera del design indipendente che promuove l’artigianato contemporaneo. L’ingresso è gratuito.

Il Mercato Meraviglia, fiera del design indipendente e dell’artigianato contemporaneo, è ideata e organizzata da Archintorno, associazione che sviluppa progetti legati alla cultura dell’autocostruzione, del riuso e della valorizzazione del patrimonio storico artistico attraverso attività culturali. Per quest’anno il Mercato Meraviglia si svolge in partnership con Santissima Community Hub che si occupa della valorizzazione del grande complesso dell’ex Ospedale.

Ben 70 artigiani “creativi” con le loro realizzazioni in mostra

Negli grandi spazi dell’ex complesso conventuale della Santissima Trinità delle Monache allestiti per il Mercato Meraviglia troveremo i lavori di 70 creativi in ambiti artistici differenti tra cui ceramica, tessitura, oreficeria e illustrazione, che ci daranno una panoramica dell’artigianato contemporaneo tra tradizione, creatività e innovazioni.

Non mancheranno uno spazio interamente dedicato ai più piccoli, che prevede laboratori, giochi e letture, e poi workshop per adulti, spazi culinari, incontri, concerti e i djset del DopoMeraviglia, che venerdì 13 e sabato 14 prolungheranno le serate dalle 22.00 alle 24.00 con particolari selezioni musicali. Tra gli artisti che si esibiranno, Paolo Polcari, Funkool, Le Scalze Ensemble, Mystikos, Shamal Rewind, Ra di Spina. Sabato 14 dicembre 2024 alle ore 18.30 il Premio Meraviglia, un riconoscimento speciale dedicato alle donne artigiane che si distinguono per creatività, innovazione e capacità di raccontare storie attraverso il loro lavoro. Previste anche visite guidate al complesso il 14 e il 15 dicembre alle 10,30-12,30 e 16.

Mercato Meraviglia XV edizione- ingresso gratuito

13 dicembre 2024 dalle 16.00 alle 24.00

14 e 15 dicembre 2024 dalle 10.00 alle 24.00

La Santissima Community Hub – Parco dei Quartieri Spagnoli

