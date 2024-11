The Magic of Christmas: mercatini di natale a Gesualdo, uno dei Borghi più belli d’Italia

Ph Facebook Gesualdo The Magic of Christmas

Tante giornate di apertura per “The Magic of Christmas” nel castello di Gesualdo in Irpinia che ci consentiranno di visitare un incantevole villaggio natalizio e conoscere la cittadina che è uno dei Borghi più belli d’Italia

Lo spendido Castello di Gesualdo ospiterà, da Sabato 16 Novembre a Giovedì 26 Dicembre 2024 , “The Magic of Christmas” trasformandosi in un incantevole villaggio natalizio con mercatini, mostre, spettacoli, food, artigianato ed intrattenimento

Non mancheranno le luci d’artista che renderanno magica e suggestiva la visita al Castello e al centro storico di Gesualdo, che è stato riconosciuto come uno dei Borghi più belli d’Italia.

Mercatini di Natale al Castelli di Gesualdo con “The Magic of Christmas”

Per più di un mese in questo splendido scenario ci saranno mostre, spettacoli, food, artigianato e attrazioni per grandi e piccini con tantissimi stand per gli incantevoli mercatini natalizi dove troveremo prodotti tipici, giocattoli, articoli da regalo, addobbi natalizi e molto altro.

Ampio spazio per i bambini che potranno essere accompagnati dai simpatici elfi nella magica “Casa di Babbo Natale“, tra suoni di campanellini, musica, colori, giochi ed emozioni.

Tante giornate di festa a Gesualdo per vivere insieme la magia delle feste

Il Castello di Gesualdo ospiterà il villaggio di Babbo Natale e i tradizionali mercatini natalizi e nel castello si potrà anche visitare la bella esposizione di presepi napoletani, mentre nell’adiacente Complesso Pisapia-Mattioli ci sarà la Mostra d’arte intitolata “Pulviscolo mediterraneo”.

La manifestazione è organizzata e promossa dal Comune di Gesualdo e si terrà nelle seguenti date:

Novembre 2024

Sabato 16 e Domenica 17

Sabato 23 e Domenica 24

Sabato 30

Dicembre 2024

Domenica 1

Sabato 7 e Domenica 8

Sabato 14 e Domenica 15

Sabato 21 e Domenica 22

Giovedì 26

Orari di apertura : Dalle ore 10.00 alle ore 21.30

Ticket di ingresso

Adulti: €. 10,00;

Bambini 6-14 anni: €. 5,00; / Bambini fino a 5 anni: ingresso libero;

Diversamente abili: ingresso libero (Accompagnatore: €. 5,00);

Scolaresche: €. 5,00 a persona;

Residenti a Gesualdo: ingresso libero.

“The Magic of Christmas” a Gesualdo :informazioni e prenotazioni – 3388478647 – Comune di Gesualdo – Pro Loco Gesualdo

