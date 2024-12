Mercatini di Natale 2024 nel Galoppatoio Reale della Reggia di Portici

© Napoli da Vivere

Anche quest'anno tra i bellissimi spazi del Galoppatoio Reale arrivano i Mercatini di Natale alla Reggia di Portici con circa 30 espositori che propongono idee regalo, addobbi natalizi, prodotti tipici e specialità gastronomiche

Dal 12 al 22 Dicembre 2024 nel Galoppatoio Reale della Reggia di Portici ci saranno i Mercatini di Natale in Reggia che saranno ad Ingresso libero. Anche quest’anno una bella Mostra mercato con circa 30 espositori che propongono originali idee regalo, addobbi natalizi, prodotti tipici e specialità gastronomiche.

Gli stand saranno distribuiti tra gli spazi del Galoppatoio Reale dando l’opportunità ai visitatori di conoscere e visitare aree inedite della Reggia.

Gli orari dei Mercatini di Natale saranno dalle ore 10:00 alle ore 20:00, sempre ad ingresso libero e sarà disponibile, fino alle 21, anche un’Area Food & Beverage attrezzata con stand, food truck, tavoli e sedie, con cibi tipici natalizi e tradizionali partenopei, per allietare la vostra visita anche con delizie per il palato. Disponibili anche pizze fritta, pizze classiche e panini, castagne, arrosticini, caciocavallo impiccato e un’attrezzata area bar per concedervi un momento di relax e ti ottimo cibo.

I mercatini nell’ambito dell’evento Natale in Reggia 2024

Sempre nella Reggia di Portici ci sarà un ricco programma di appuntamenti per l’8° edizione di Natale in Reggia che si terrà dal 12 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 presso la Reggia di Portici e il Galoppatoio Reale. Un evento organizzato dal Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli in collaborazione con il Centro MUSA.

Natale in Reggia 2024 propone un programma dedicato agli adulti e ai più piccini con spettacoli, animazione, visite guidate alla bellissima reggia, visite teatralizzate, seminari, stand di prodotti tipici e artigianato, degustazioni ed anche postazioni scientifiche dove ricercatori e personale del Dipartimento esporranno, con esperimenti e dimostrazioni tematiche di ricerca svolte all’interno della struttura Universitaria. I mercatini sono ad ingresso libero molti altri eventi sono a pagamento.

Un’occasione imperdibile per visitare e conoscere le bellezze della Reggia di Portici in una veste originale ed unica per vivere la magia del Natale. Disponibile un ampio parcheggio Interno

Maggiori informazioni – Natale alla Reggia di Portici

