Sotto una Buona Stella: mercatini di Natale e street food nel borgo antico di Sant’Agata De’ Goti

La cittadina di S. Agata dei Goti si trasformerà ogni venerdì, sabato e domenica, in un vero e proprio villaggio natalizio, tra luci scintillanti, mercatini natalizi, ottimo street food e poi artisti di strada, concerti dal vivo, spettacoli per bambini, la magia della neve, visite guidate e tanto altro

Dal 30 novembre al 22 dicembre 2024, ogni venerdì, sabato e domenica, l’incantevole borgo di Sant’Agata De’ Goti si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio, con luci scintillanti che illumineranno i vicoli e le casette in legno che accoglieranno i visitatori con tante bontà locali e buon artigianato tradizionale.

L’intero borgo antico di Sant’Agata De’ Goti sarà avvolto, in ogni angolo, in un’atmosfera fiabesca facendoci passeggiare tra i mercatini natalizi, dove troveremo regali unici, decorazioni artigianali e dove si potranno anche assaporare i sapori tipici della terra beneventana. Un’esperienza che farà vivere il Natale come in un sogno.

Nel borgo antico mercatini natalizi, ottimo street food ed effetti speciali

Tutto il borgo antico di Sant’Agata dei Goti sarà avvolto in una bellissima atmosfera natalizia per

Vivere la magia del Natale anche con effetti speciali. Al Chiostro di San Francesco, una nevicata magica trasformerà l’atmosfera in un sogno da fiaba. Le luci soffuse e l’emozione nell’aria, mentre i fiocchi di neve scenderanno dolcemente, creando un paesaggio incantato che lascerà senza fiato i visitatori. “Ogni fiocco che scende è un tocco di magia, un invito a lasciarsi trasportare in un mondo di meraviglia, dove il tempo si ferma e il cuore batte al ritmo delle emozioni natalizie. “

La nevicata al Chiostro si terrà nei seguenti giorni alle ore indicate:

30 Novembre: ore 20:00 + Evento speciale Christmas Party 21:30 / 22:30

1 Dicembre: ore 11:30 / 13:00 / 17:00 / 20:00

6 Dicembre: ore 18:00 / 20:00

7 Dicembre: ore 11:30 / 13:00 / 17:00 / 20:00

8 Dicembre: ore 11:30 / 13:00 / 17:00 / 20:00

13 Dicembre: ore 18:00 / 20:00

14 Dicembre: ore 11:30 / 13:00 / 17:00 / 20:00

15 Dicembre: ore 11:30 / 13:00 / 17:00 / 20:00

20 Dicembre: ore 18:00 / 20:00

21 Dicembre: ore 11:30 / 13:00 / 17:00 / 20:00

22 Dicembre: ore 11:30 / 13:00 / 17:00 / 20:00

E poi, per questo straordinario Natale a Sant’Agata de’ Goti, anche Artisti di strada, Concerti dal vivo, Street food, Spettacoli per bambini, La magia della neve, Presidio Slow Food, Visite guidate e tanto altro con i programmi dei weekend che saranno pubblicati sul sito ufficiale (link alla fine del post).

Per la sera del 30 novembre ci sarà anche una festa di apertura in cui inizia “La magia del Natale” al ritmo travolgente dei Sassinfunky Street Band!. Durante la giornata di apertura, ci sarà la Sassinfunky che con il loro mix esplosivo di Funky e Dixieland, coloreranno le strade di Sant’Agata de’ Goti, invadendo il borgo con allegria, musica e ritmo.

Sotto una Buona Stella: il Natale a Sant’Agata de’ Goti (BN), dal 30 novembre al 22 dicembre 2024 ogni weekend: venerdì, sabato e domenica

