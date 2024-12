VI Edizione dei Mercatini di Natale al Museo di Pietrarsa: un’esperienza magica per tutta la famiglia

Atmosfera natalizia tra artigianato, spettacoli e sapori tipici al Museo Nazionale Ferroviario fino al 6 gennaio 2025

La magia del Natale si accende al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa con la VI edizione dei “Mercatini di Natale”. Fino al 6 gennaio 2025, gli spazi storici del museo si trasformeranno in un villaggio natalizio unico, dove la tradizione si unisce alla fiaba. Un appuntamento per vivere la magia delle feste in uno scenario suggestivo e ricco di storia.

I mercatini, con le loro caratteristiche casette di legno decorate e illuminate, offriranno agli ospiti una selezione esclusiva di prodotti artigianali e creazioni uniche. Questo evento, ideale per grandi e piccini, è l’occasione perfetta per trovare regali speciali o semplicemente lasciarsi avvolgere dalla calda atmosfera natalizia. Oltre all’artigianato, ci sarà un’area food dedicata all’eccellenza enogastronomica campana, dove si potranno assaporare piatti e prodotti tipici del territorio.

La magia di Oz e un ricco programma di eventi

Quest’anno, il tema dei mercatini è ispirato al celebre racconto de Il Mago di Oz, regalando ai visitatori un viaggio tra sogno e fantasia. Dorothy, il Leone, l’Uomo di Latta e lo Spaventapasseri prenderanno vita attraverso scenografie e decorazioni a tema. Non mancheranno spettacoli teatrali, musical e performance di artisti di strada per intrattenere sia bambini che adulti. Le serate saranno arricchite da cori gospel che eseguiranno i canti natalizi più amati.

Per i più piccoli, il programma include una visita alla “Letterina Postale” e alla Casa di Babbo Natale, oltre a spettacoli e attività ludico-didattiche pensate per farli divertire e immergere nell’atmosfera festiva.

Per chi desidera scoprire i tesori del Museo Nazionale Ferroviario, sono disponibili visite guidate nei weekend e nei giorni festivi. Inoltre, chi arriva con il treno storico Pietrarsa Express potrà beneficiare di sconti sul biglietto d’ingresso, rendendo l’esperienza ancora più speciale: per i possessori del biglietto di A/R del treno storico il biglietto d’ingresso avrà un costo di € 1,00; per i possessori del biglietto di corsa singola del treno storico, invece il biglietto d’ingresso costerà € 6,00.

Orari e Giorni di Apertura Dicembre 2024 Dal martedì alla domenica: dalle 10:00 alle 22:00 (ultimo ingresso ore 21:30)

dalle 10:00 alle 22:00 (ultimo ingresso ore 21:30) Venerdì 20 Dicembre: dalle 17:00 alle 22.00 (ultimo ingresso alle 21:30)

dalle 17:00 alle 22.00 (ultimo ingresso alle 21:30) Lunedì 23 e 30 Dicembre : dalle 10:00 alle 22.00 (ultimo ingresso alle 21:30)

: dalle 10:00 alle 22.00 (ultimo ingresso alle 21:30) Martedì 24 e 31 Dicembre: dalle 9:30 alle 14:30 con possibilità di visitare solo il polo Museale (ultimo ingresso ore 14:00) Giorni di chiusura: 2, 9, 16, 24, 25, 31 dicembre | In data 11 dicembre il Museo sarà parzialmente visitabile Orari e Giorni di Apertura Gennaio 2024 Dal 2 al 6 Gennaio 2025 tutti i giorni: dalle 10:00 alle 22:00 (ultimo ingresso ore 21:30)

Mercatini di Natale al Museo di Pietrarsa 2024: maggiori informazioni

Quando: Da dicembre 2024 fino al 6 gennaio 2025

Da dicembre 2024 fino al 6 gennaio 2025 Orari e chiusure: indicati nel testo del post

indicati nel testo del post Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli-Portici

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli-Portici Prezzo biglietto: Intero (13+ anni): €8,00 (feriali) / €14,00 (weekend e festivi) Ridotto (3-12 anni): €6,00 Promo Famiglia due interi e un ridotto: € 20,0 (promozione valida solo dal martedì al venerdì e il sabato solo fino alle 15) Promo Famiglia due interi e due ridotti: € 25,00 ( promozione valida solo dal martedì al venerdì e il sabato solo fino alle 15) Supplemento visita guidata: €2,00 Riduzioni per i passeggeri del Pietrarsa Express: per i possessori del biglietto di A/R del treno storico il biglietto d’ingresso avrà un costo di € 1,00;

Contatti e informazioni: Sito ufficiale: Fondazione FS |Biglietti online: LiveTicket | 081 472003| Info evento

