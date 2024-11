Natale al Castello di Limatola 2024: Mercatini, Spettacoli e Atmosfera Magica

Si avvicina il Natale e nello straordinario castello di Limatola, in provincia di Benevento, ripartono le bellissime atmosfere natalizie. Uno splendido castello che sarà impreziosito da uno scenario di festa che lo avvolgerà completamente. Un evento imperdibile che si ripete con successo da anni. Da non perdere

Per i weekend dall’8 al 10 e dal 15 al 17 novembre 2024 e poi ininterrottamente, dal 22 novembre al 15 dicembre 2024 ritornano i mercatini natalizi e le visite nello straordinario Castello di Limatola con la 15 edizione “Cadeaux al Castello” 2024. Da ben quindici anni “Cadeaux al Castello” non propone un semplice mercatino ma un grande evento natalizio con visite guidate, spettacoli itineranti e tanto altro all’interno del Castello medioevale di Limatola, in provincia di Benevento ma vicinissimo al Volturno e alla provincia di Caserta.

Un evento da non perdere che riscuote sempre un grande successo e che ci permette di scoprire la zona e questo splendido castello, che sarà impreziosito da uno scenario natalizio che lo avvolgerà completamente.

Cadeaux al Castello trasforma il piccolo borgo sannita di Limatola

Limatola è un piccolo borgo sannita che si animerà e trasformerà completamente con “Cadeaux al Castello” che aprirà il “ponte levatoio” fino al 15 dicembre 2024 e che, ogni anno, presenta sempre tante novità ed emozioni per grandi e piccini.

“Cadeaux al Castello” è un’esperienza completa che ci permette di vivere totalmente il castello normanno con dei particolari mercatini che presentano raffinati prodotti artigianali, oggetti ed allestimenti natalizi oltre a una proposta alimentare varia e tipica. Non mancheranno anche eventi e avvenimenti con tanti artisti e momenti di spettacolo itineranti all’interno del castello.

Cadeaux al Castello un’atmosfera magica per grandi e piccoli

Quest’anno ci saranno circa 80 espositori che proporranno, negli spazi interni ed esterni del Castello, tantissimi prodotti di eccellenza di artigianato, antiquariato, ceramiche e gastronomia. Per i bambini nella Grande Baita di Babbo Natale ci sarà anche la possibilità di scattare gratuitamente una foto ricordo con Santa Claus.

Anche quest’anno ci sarà un tema per la festa che sarà “MERAVIGLIOSAmente” e che ci porterà nel magico mondo del Natale. Protagonista è lo Schiaccianoci che, attraverso la sua saggezza e la sua connessione col mondo spirituale, ci guida a scoprire la meraviglia del Natale e della vita stessa.

Otto sono i Regni da scoprire nel magico castello: Il Regno dei Giocattoli, della Luna e delle Stelle, del Sole; e poi ancora, il regno dei Dolci, dei Fiocchi di neve, dei Fiori, dell’Enigma, dei Soldati dello Schiaccianoci.

Cadeaux al Castello 2024: Prezzi e orari

L’accesso al Castello è dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 22. Nei weekend, da venerdì a domenica si prolunga fino alle 23.30.

Dal LUNEDÌ al GIOVEDÌ (10:00 – 22:00) – adulto 7€ – bambino 5€

(10:00 – 22:00) – adulto 7€ – bambino 5€ VENERDÌ (10:00 – 23:30) – adulto 10€ – bambino 3€

(10:00 – 23:30) – adulto 10€ – bambino 3€ SABATO, DOMENICA E VENERDÌ 13 DICEMBRE : Mattina (09:00 – 16:00) Accesso consentito fino alle 14:00 adulto 10€ – bambino 5€ Pomeriggio (16:30 – 23:30) adulto 15€ – bambino 5€

:

L’ingresso è gratuito per i bambini fino a tre anni. Sono previsti sconti per gruppi di minimo 40 persone. Nel biglietto di ingresso è incluso un bicchiere di vin brulè o succo di frutta

I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale dell’evento, Dal lunedì al venerdì è possibile acquistarli anche in sede, il giorno stesso della visita.

