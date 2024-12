Family Park Napoli: Il Villaggio Natalizio all’Ippodromo di Agnano

Un bellissimo e nuovo villaggio natalizio di oltre 10.000 mq per grandi e bambini a Napoli all’Ippodromo di Agnano: apre Family Park Napoli un grande villaggio con ampi spazi anche al coperto, dove si troverà tutto ciò per trascorrere giornate spensierate nella suggestiva magia del Natale.

Nei weekend del 7 e 8, 14 e 15 e il 22 dicembre 2024, a Napoli all’Ippodromo di Agnano, ci sarà Family Park Napoli, uno straordinario villaggio natalizio di oltre 10.000 mq per grandi e bambini.

Un villaggio molto grande con ampi spazi anche al coperto, dove si troverà tutto ciò per trascorrere giornate spensierate nella suggestiva magia del Natale. Family Park Napoli sarà aperto nei weekend e giorni indicati dalle ore 10:00 alle ore 20:00 con un bellissimo percorso all’insegna del divertimento e della fantasia.

Le principali attrazioni di Family Park Napoli

Nel grando parco di Natale dell’Ippodromo di Agnano ci saranno, su 10.000 mq quadri, attrazioni per grandi e piccoli. Alcune di quelle dei più piccoli sono:

Santa Claus Station – la casa di Babbo Natale e incontra l’uomo più amato del Natale in persona, immergendoti in un’atmosfera magica con decorazioni scintillanti e sorprese.

la casa di Babbo Natale e incontra l’uomo più amato del Natale in persona, immergendoti in un’atmosfera magica con decorazioni scintillanti e sorprese. Villaggio degli Elfi – gli aiutanti di Babbo Natale e i loro laboratori creativi per preparare regali e decorazioni.

gli aiutanti di Babbo Natale e i loro laboratori creativi per preparare regali e decorazioni. Mondo di Mary Poppins – Vivi le avventure nel mondo della tata più famosa del mondo, con spettacoli e attività ispirate a lei e alla sua magia.

Vivi le avventure nel mondo della tata più famosa del mondo, con spettacoli e attività ispirate a lei e alla sua magia. One Piece “I pirati” – Trasformati in un vero pirata e se sarai bravo entrerai anche tu nella ciurma!

Trasformati in un vero pirata e se sarai bravo entrerai anche tu nella ciurma! Gomitolino Lo yeti piccolino – Musical inedito Natalizio con sfondo educativo del tutto inedito, della durata di circa 35 minuti. Adatto a bimbi dai 2 ai 13 anni.

Poi ci sono tante altre attrazioni per tutti tra le quali troveremo:

Mercatini di Natale – Artigianato e oggetti natalizi, l’occasione perfetta per trovare idee regalo uniche e souvenir natalizi con più di 50 chalet con artigianato, oggettistica, regali e prodotti tipici.

Artigianato e oggetti natalizi, l’occasione perfetta per trovare idee regalo uniche e souvenir natalizi con più di 50 chalet con artigianato, oggettistica, regali e prodotti tipici. Circo – Spettacoli di giocolieri, acrobati e clown che intratterranno grandi e piccini con esibizioni affascinanti.

– Spettacoli di giocolieri, acrobati e clown che intratterranno grandi e piccini con esibizioni affascinanti. Tiro con l’arco – Esercitati e sfida gli amici in entusiasmanti gare.

Esercitati e sfida gli amici in entusiasmanti gare. Pony – Vivi un’esperienza indimenticabile su un vero pony.

Vivi un’esperienza indimenticabile su un vero pony. Laboratori creativi – Attività guidate per imparare e divertirsi; si potrà creare, decorare e anche imparare nuove abilità in un ambiente stimolante e sicuro.

Attività guidate per imparare e divertirsi; si potrà creare, decorare e anche imparare nuove abilità in un ambiente stimolante e sicuro. Strutture sportive – Per i bambini attivi e desiderosi di divertirsi con giochi e attività fisiche.

Per i bambini attivi e desiderosi di divertirsi con giochi e attività fisiche. Gonfiabili – Area dedicata al puro divertimento per i più piccoli.

Non mancherà all’interno di Family Park Napoli il Palco Grande, dove avranno luogo vari spettacoli, tra cui i musical dedicati a Mary Poppins, Peter Pan e di Gomitolino e poi artisti itineranti e giocolieri che gireranno per il grande parco. A Family Park Napoli anche l’area dello Street Food, con spazi anche al coperto, dove ci saranno pizze, panini, rustici, crépe, zucchero filato, graffe e tante bontà natalizie.

Cinque giornate di divertimento a prezzi speciali con nei giorni 7 e il 14 dicembre ingresso gratuito per i bambini fino ai 10 anni di età e special price per le famiglie anche per gli altri giorni (8, 15 e 22 dicembre).

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.