Natale ai Borghi del Partenio: mercatini ed eventi tra Summonte, Ospedaletto e Sant’Angelo a Scala

Natale in Irpinia nei caratteristici borghi di Summonte, Ospedaletto e Sant’Angelo a Scala che hanno organizzato tanti eventi natalizi

Nei tre caratteristici borghi irpini di Summonte, Ospedaletto e Sant’Angelo a Scala si svolgerà dal 6 al 22 dicembre 2024 l’evento “Natale ai Borghi del Partenio” una manifestazione speciale che coinvolge i tre borghi tra tradizioni, artigianato e sapori tipici natalizi. Tre borghi molto belli e vicini e tra questi Summonte, che è stato riconosciuto tra i borghi più belli d’Italia, che quest’anno hanno organizzato assieme una bella iniziativa che propone eventi, spettacoli e festival tra le tre cittadine per il “Natale ai Borghi del Partenio”.

Tra Summonte, Sant’Angelo a Scala e Ospedaletto d’Alpinolo i visitatori potranno immergersi in un viaggio tra mercatini, tradizioni, artigianato e sapori tipici natalizi, scoprendo le meraviglie del territorio in un’atmosfera natalizia unica e suggestiva.

Natale ai Borghi del Partenio tra mercatini di Natale, artigianato e spettacoli

Nelle comunità di Summonte, Sant’Angelo a Scala e Ospedaletto d’Alpinolo tanti eventi natalizi tra mercatini di Natale, artigianato, prodotti tipici e spettacoli che si terranno tra le strade e le piazze dei borghi, creando un’atmosfera natalizia particolare e da non perdere.

In questi tre caratteristici borghi, nel cuore del Parco del Partenio, ci saranno eventi e momenti di intrattenimento per tutta la famiglia, per vivere in condivisione queste festività natalizie. un’esperienza di festa e condivisione. Un appuntamento da non perdere per chi desidera vivere il Natale in modo originale, circondato dalle bellezze naturali e dalle tradizioni locali.

“Natale ai Borghi del Partenio” – programma

Summonte: Natale al borgo

Dal 6 all’8 dicembre dalle ore 18:00 – Mercatini di Natale – Animazione falò – Stand di prodotti tipici Stand gastronomici – Villaggio di babbo natale

13 dicembre dalle ore 18:00 – Il parco del partenio presenta: Presentazione del libro di De Feo, La nascita e il racconto dell’associazione partenio natura e cultura, La tradizione del 13 dicembre in Irpini a cura di Gastarea

Sant’Angelo a Scala: Christmas village

14 e 15 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 21:00 – Mercatini di natale – Stand di prodotti tipici – Stand gastronomici – Villaggio di babbo natale – Animazione – Gonfiabili ed artisti di strada – Incontro con babbo natale ed elfi

Ospedaletto d’Alpinolo: Natale al borgo

Dal 20 al 22 dicembre dalle ore 18:00 – Mercatini di Natale – Animazione falò – Stand di prodotti tipici – Stand gastronomici – Villaggio di babbo natale

