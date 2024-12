100 Presepi In Birreria: l’Arte presepiale dei Maestri napoletani in mostra a La Birreria

ph facebook i presepi di Napoli

Una grande esposizione con almeno cento scene presepiali realizzate dai numerosi maestri provenienti da Napoli e Provincia e un Presepe Monumentale che sarà creato da vari artisti giorno dopo giorno

Dopo il successo delle precedenti edizioni si terrà dal 22 novembre 2024 al 12 gennaio 2025 la IV edizione della Mostra di Presepi ed Arte Presepiale presso il Centro Commerciale La Birreria a Napoli. L’evento è organizzato da “La luna degli artisti” in collaborazione con l’Associazione I Presepi di Napoli, presieduta da Luisa Piccolo.

In esposizione almeno cento scene presepiali realizzate dai numerosi maestri provenienti da Napoli e Provincia e anche un Presepe Monumentale che sarà creato da vari artisti giorno dopo giorno fino all’8 dicembre. La rassegna si svolge col patrocinio di Città Metropolitana e Comune di Napoli ed il patrocinio della Regione Campania per I Presepi di Napoli in tour.

Il Centro Commerciale la Birreria è stato costruito come innovativo progetto di recupero industriale dell’ex Birrificio Peroni, ed è oggi un affermato luogo di riferimento per lo shopping ed il tempo libero con più di 65 negozi, dalla moda all’elettronica fino alla cura di casa e un grande Conad Superstore. Attorno al centro grande area verde esterna polifunzionale e una palestra Fit Active.

Orari e Programma della Mostra Presepiale

Venerdì 22 novembre ore 17.00 Inizio Mostra

Dal 22 novembre al 6 dicembre – la Mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 20.30

Dal 7 al 20 dicembre – la Mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 20.30 – Il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.30

Dal 20 al 23 dicembre – la Mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.30

Il 24 dicembre – la Mostra sarà aperta dalle 10.00 alle 16.00

Dal 27 al 30 dicembre – la Mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 20.30

Il 31 dicembre – la Mostra sarà aperta dalle 10.00 alle 16.00

Dal 2 al 12 gennaio – la Mostra sarà aperta dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.30

La mostra potrà essere aperta la mattina, quando non è previsto, per le visite guidate delle scuole previa prenotazione.

