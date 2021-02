Aperto un grande parco pubblico nell’area della ex Birreria Peroni a Napoli

Restituita al pubblico la grande area verde nell’ex Birreria Peroni di Miano: ben 6000 mq di verde pubblico. Ma anche a Pianura si avvia un progetto per degli orti urbani su 2600 mq di spazio coltivabile e attrezzato

La grande area verde di circa 6.000 mq nella zona dell’Ex Birreria Peroni di Miano è stata completata e restituita alla collettività e alla Municipalità 7. Il progetto per l’ex Birreria Peroni prevedeva oltre alla costruzione del grande Centro Commerciale altre opere, tra cui un parcheggio pubblico, un centro polifunzionale, nuove attrezzature, servizi pubblici integrati e questa grande area verde restituita alla cittadinanza.

L’area sarà aperta dalla mattina fino alle ore 21.00 e la manutenzione sarà a curata per lungo tempo da una società esterna.

A Pianura un progetto per Orti urbani e attrezzature a uso pubblico

Anche a Pianura si muove qualcosa a favore del verde pubblico. La Giunta comunale ha da poco approvato un progetto per la realizzazione in via Don Giovanni di una attrezzatura ad uso pubblico destinata a orti urbani, denominata il “giardino della Ferrovia”.

Un progetto articolato che prevede la realizzazione di orti disposti su terrazzamenti con oltre 2600 mq di spazio coltivabile ed anche uno spazio pubblico attrezzato con tavoli, sedute, un’area gioco per bambini e un’area di 200 mq da destinare ad attività didattiche e di ortoterapia per scuole e associazioni del territorio.

Una grande area con tre ingressi di cui uno carrabile che sarà restituita alla fruizione dei cittadini.

