Mercatini di Natale 2024 nel Palazzo Mediceo di Ottaviano

Da sabato 30 novembre a domenica 22 dicembre 2024 la magia dei mercatini di Natale arriva anche ad Ottaviano, nello splendido Palazzo Mediceo con un evento organizzato dal Comune di Ottaviano in collaborazione con associazioni del territorio.

I Mercatini di Natale al Palazzo Mediceo si terranno nella splendida e storica struttura del “Castello” simbolo di cultura e legalità di Ottaviano e ci saranno per tutto il periodo tante “casette” con prodotti di artigianato, prodotti tipici del territorio, prodotti natalizi e bontà gastronomiche della zona.

Come partecipare ai Mercatini di Natale nel Palazzo Mediceo

Non mancheranno anche degli eventi collaterali per tutta la famiglia e con un “occhio” particolare per i più piccoli.

In particolare Babbo Natale e i suoi elfi saranno presenti il Sabato e la domenica dalle 10,30 alle 14 e poi dalle 15 alle 20 per far realizzare ai piccoli la letterina di Natale da consegnare a Babbo Natale.

Non mancheranno dei laboratori creativi il Sabato dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 11 alle 13 per i piccoli. Disponibili anche visite guidate a chiese, monumenti e luoghi d’arte – per info e prenotazioni : 342 5891074

I mercatini saranno aperti tutti i giorni fino al 22 dicembre 2024 con i seguenti orari: Giovedì e Venerdì: dalle 18.00 alle 23.00 . Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 23.00.



