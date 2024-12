Alice Christmas Edition: Magia e Fantasia alla Mostra d’Oltremare di Napoli

Ph Facebook This is Wonderland

Ritorna a Napoli, in una favolosa versione natalizia, il grande evento-spettacolo dal vivo con artisti provenienti da tutto il mondo di “This is Wonderland – Alice Christmas Edition”. Una straordinaria interpretazione della favola di Alice in versione natalizia tra scenografie, luci e ambientazioni da sogno disposte su 40.000 metri quadri

Dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 ci sarà a Napoli, al Laghetto di Fasilides della Mostra d’Oltremare, This is Wonderland – Alice Christmas Edition. Un grande evento che ritorna a Napoli in una straordinaria versione natalizia dopo il grande successo ottenuto per mesi da This is Wonderland – Alice, Lost inside You, sempre a Napoli.

Oltre 40.000 metri quadri per incredibili scenografie che trasportano i visitatori in un mondo incantato immerso nell’atmosfera natalizia. Stavolta il percorso narrativo cambia e viene proposto una nuova interpretazione del classico di Lewis Carroll, sempre tra magia e realtà, in un universo in cui il visitatore si ritroverà tra scenografie, luci e ambientazioni da sogno.

Ognuno sarà protagonista di un’avventura fiabesca, in cui il Natale si intreccia alla meraviglia senza tempo della straordinaria favola di Alice.

Un’edizione natalizia piena di sorprese e novità magiche

I visitatori troveranno, tra le nuove, imperdibili sorprese di questa edizione, anche:

Villaggio di Babbo Natale: uno spazio dedicato ai più piccoli, dove incontrare Babbo Natale e immergersi in decorazioni suggestive e festose.

: tra decorazioni luminose e addobbi incantevoli, l’intera area si trasforma in un paesaggio da fiaba. Animatori a tema: spettacoli e attività , ispirati alla favola e la magia delle feste, per coinvolgere e incantare il pubblico di ogni età.

spettacoli e attività , ispirati alla favola e la magia delle feste, per coinvolgere e incantare il pubblico di ogni età. Un’edizione natalizia i mmersa in una suggestiva area di oltre 40 000 m²

mmersa in una suggestiva area di oltre 40 000 m² Oltre 18 Aree che ospiteranno installazioni luminose e opere d’arte

che ospiteranno installazioni luminose e opere d’arte Più di 100 artisti di fama internazionale provenienti da tutto il mondo

di fama internazionale provenienti da tutto il mondo Una Food Area e lo Shisha Bar allestiti secondo lo schema stilistico e scenografico dell’intero Villaggio.

Il nuovo This is Wonderland – Alice Christmas Edition rimarrà fino al 6 gennaio 2025 alla Mostra d’Oltremare e farà riscoprire il potere della fantasia trasportando i visitatori in una dimensione in cui il confine tra realtà e sogno si dissolve, facendo vivere a ciascuno la propria storia natalizia. I partecipanti verranno immersi in un percorso narrativo che traccia i confini dell’arte espositiva, divenendo i protagonisti di un’ambientazione magica che porta in scena l’inestimabile fascino della luce per raccontare uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel Paese delle Meraviglie.

This is Wonderland – Alice Christmas Edition: come partecipare

Quando : Fino al 6 gennaio 2025 – Aperti solo sabato e domenica fino al 20 dicembre. Dal 20 dicembre, aperti tutti i giorni (Esclusi 24 e 31 dicembre)

: Fino al 6 gennaio 2025 – Aperti solo sabato e domenica fino al 20 dicembre. Dal 20 dicembre, aperti tutti i giorni (Esclusi 24 e 31 dicembre) Orari: Dalle 16.00 alle 22.00 | ultima entrata 20.45

Dalle 16.00 alle 22.00 | ultima entrata 20.45 Dove: Mostra d’Oltremare Viale John Fitzgerald Kennedy, 54 Napoli, Laghetto di Fasilides

Mostra d’Oltremare Viale John Fitzgerald Kennedy, 54 Napoli, Laghetto di Fasilides Prezzi : a partire da 14€ – Biglietti disponibili su TicketOne

: a partire da 14€ – Biglietti disponibili su Maggiori informazioni: sito ufficiale This is Wonderland – Alice Christmas Edition

