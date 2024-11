Christmas Dreams, il Villaggio di Natale al Vulcano Buono: mercatini, ruota panoramica, pista pattinaggio, spettacoli e Babbo Natale Experience

Ph Facebook Vulcano Buono

Una splendida atmosfera natalizia al Vulcano Buono con un Villaggio Natalizio di 3000 mq e poi una ruota panoramica, spettacoli gratuiti per tutti e non solo

Al Vulcano Buono, il centro commerciale progettato da Renzo Piano, arriva la magia del Natale con tante iniziative a tema e un coloratissimo Villaggio di Natale di 3000 mq. Fino al 6 gennaio 2025, si terrà la seconda edizione di Christmas Dreams una grande festa tra luci scintillanti, mercatini, spettacoli gratuiti, simpatiche mascotte e la fantastica ruota panoramica di ben 50 metri di altezza che dominerà il villaggio tutto illuminato a festa.

Nel Villaggio di Natale al Vulcano Buono anche una grande pista di pattinaggio di 400 metri quadri e tante caratteristiche casette di Natale, con prodotti artigianali e prelibatezze da assaporare. Poi tantissime luci colorate e addobbi natalizi, il Carosello gigante e gli spettacoli completamente gratuiti per grandi e piccini e tanta animazione di giocolieri, acrobati, clown, trampolieri e maghi.

Anche Babbo Natale Experience: una grande attrazione con le Stanze speciali di Babbo Natale

Babbo Natale Experience è un viaggio immersivo che porta i bambini nel cuore della magia natalizia, tra tecnologia, creatività e divertimento. Un’attrazione a pagamento che si trova al primo piano dell’ingresso Positano dove i bambini verranno accolti in un mondo straordinario.Babbo Natale Experience si estende su 10 stanze su 2000 mq.

A Babbo Natale Experience i bambini potranno incontrare Babbo Natale in un’esperienza animata e interattiva e parlare con lui. Durante il percorso troveranno grandi scenografie natalizie e potranno passeggiare tra alberi addobbati con sfere luminose e luci scintillanti, partecipando a giochi interattivi. Babbo Natale Experience è un viaggio immersivo e incantato, dove in ogni stanza si troverà tutta la magia del Natale tra tecnologia, creatività e divertimento. Lungo il cammino, i bambini potranno vivere esperienze creative assieme agli elfi e tra biciclette speciali, grandi lavagne luminose, quiz musicali ed esperienze in tempo reale.

Non mancherà la tradizione della letterina per Babbo Natale e l’incontro con Babbo Natale dove i piccoli potranno parlargli, scattare una foto ricordo. Infime un’area shop speciale con giocattoli, gadget e prodotti natalizi.

Le attrazioni Babbo Natale Experience e il luna park sono a pagamento

L’ingresso al Villaggio di Natale con i mercatini e gli spettacoli sono ad accesso libero

Nell’area Luna Park la Ruota panoramica, pista di Pattinaggio e Carosello a pagamento

Ruota panoramica

la grande ruota panoramica è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 22 il sabato dalle 16 alle 24 e la domenica e festivi dalle 11 alle 23

biglietti: intero: €10,00 /biglietto ridotto – (fino a 14 anni): €7,00/ biglietto famiglia (2 adulti + 1 minore fino a 14 anni): €25,00 / biglietto famiglia – (2 adulti + 2 minori fino a 14 anni): €30,00

la pista di pattinaggio

la pista di pattinaggio è aperta – dal lunedi' al venerdi' dalle 16 alle 21 – sabato dalle 15 alle 23 – domenica e festivi – dalle 11 alle 23 –

biglietto prezzo unico: €5,00

Il carosello

Il carosello è aperto – dal lunedi' al venerdi' – dalle 16 alle 21, il sabato dalle 15 alle 23, la domenica e festivi dalle 11 alle 23

Biglietti: singolo: €3,00 – biglietto doppio (2 ingressi): €5,00

Maggiori informazioni Christmas Dreams al Vulcano Buono

