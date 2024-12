Natale Village 2024: il villaggio di Babbo Natale ad ingresso gratuito a Caserta

© Pagina Facebook Natale Village Caserta

Riaprono i cancelli del grande villaggio natalizio al coperto vicino Caserta a San Marco Evangelista per il Natale Village che si terrà in tutti i weekend con mercatini di Natale, spettacoli, luminarie, teatro dei pupi napoletani, banda musicale natalizia e tanto altro ad ingresso gratuito

Si terrà in tutti i weekend da venerdì 6 a domenica 22 dicembre 2024, al Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud, il Natale Village, il grande villaggio di Babbo Natale ad ingresso gratuito, un luogo magico per grandi e per bambini con tanti giochi e attrazioni a tema natalizio.

Natale Village torna per una terza edizione più ricca rispetto alle precedenti con tante nuove scenografie, spettacoli, luminarie, selfie set, teatro dei pupi napoletani, banda musicale natalizia e artisti di strada.

Non mancherà naturalmente Babbo Natale, quello unico e vero, che in questi giorni ha ripreso possesso della sua casa nel quartiere fieristico di San Marco Evangelista, accompagnato dai suoi fedeli elfi e da tanti nuovi personaggi che animeranno la grande festa natalizia.

A Natale Village il vero spirito natalizio.

A Natale Village ci saranno tante sorprese e poi spettacoli, mercatini di Natale e luminare meravigliose per far apprezzare lo spirito natalizio.

Natale Village è un grande Villaggio natalizio interamente al coperto e sarà aperto nei giorni 6-7-8 e poi 13-14-15 e 20-21-22 dicembre 2024 dal venerdì alle 15:00 fino alle 22:00 e sabato e domenica dalle 10:00 alle 22:00.

e sarà aperto dal venerdì alle 15:00 fino alle 22:00 e sabato e domenica dalle 10:00 alle 22:00. Ci sarà ingresso gratuito: per i mercatini, spettacolo marionette, spettacoli artisti di strada, animazione per bambini e baby dance, selfie set, foto con mascotte Disney, luminarie wow e area food.

A Pagamento saranno: ingresso al villaggio di Babbo Natale- €5,00 accesso area gonfiabili – €6,00 parcheggio interno intera giornata – €3,00

Natale Village – Maggiori informazioni

