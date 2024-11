Borgo Natale 2024: i mercatini natalizi nel borgo medioevale di Casertavecchia

@pepperagozzino

Ritornano anche quest’anno, nel cuore del borgo medioevale di Casertavecchia, i mercatini natalizi con percorso enogastronomico per l’evento Borgo Natale, a ingresso libero, tra i vicoletti e i portoni della cittadella longobarda

In tutti i weekend dal 23/24 Novembre, 30 Novembre e 1 Dicembre 7/8 Dicembre e 14/15 dicembre 2024 dalle ore 11 alle 21 si terrà l’evento “Borgo Natale” che propone i Mercatini di Natale nel piccolo borgo medievale di Casertavecchia tra i vicoletti e i portoni delle case del borgo. Previsto anche un ricco percorso enogastronomico ed animazione e spettacoli.

Un evento che viene proposto dalla Proloco Casertantica, e che porta tanta allegria e tanti visitatori per più giorni con vivaci mercatini natalizi di artigianato locale tra le stradine medioevali dell’antico paesino di origine longobarda.

Il centro della manifestazione sarà a piazza del Vescovado, dove c’è il duomo di San Michele Arcangelo e cuore del borgo medioevale, ma i mercatini natalizi saranno dislocati anche tra le varie stradine del borgo antico creando una straordinaria atmosfera natalizia.

Mercatini natalizi tra i portoni delle antiche case e spettacoli nei luoghi pubblici

Un bell’evento che nasce dall’intento di coniugare lo svago, l’artigianato e il buon cibo: è infatti previsto un percorso enogastronomico e non mancheranno momenti di spettacolo, con esibizioni dal vivo e animazione che renderanno ogni serata speciale.

“Borgo Natale” sarà un motivo in più per passeggiare e visitare l’antico borgo medioevale di Casertavecchia dove c’è da vedere anche la Chiesa di San Rocco, l’esterno del Castello medievale, la Chiesa dell’Annunziata, il Duomo. Una splendida occasione per visitare il borgo medievale di Casertavecchia mentre rivive la magia del Natale.

Gli appuntamenti saranno nei giorni dalle ore 11 alle 21:

Borgo medioevale di Casertavecchia Prezzo biglietto: ingresso libero

ingresso libero Contatti e informazioni: Proloco Caserta Antica

