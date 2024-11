Natale 2024 al Castello di Lettere: Mercatini e Atmosfera Medievale

Ph Facebook Pro Loco Lettere

Ritornano nel Castello Medievale di Lettere, il grande maniero che domina il Golfo di Napoli e la piana sottostante, i vivaci mercatini di Natale dei Monti Lattari

Da sabato 9 novembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025 ci saranno i Mercatini di Natale nel Castello Medievale di Lettere, nel cuore dei Monti Lattari. Nello splendido castello ci sarà un grande mercatino natalizio, con prodotti di artigianato artistico, che sarà ospitato nelle tipiche casette in legno. In particolare il Castello sarà aperto fino all’Epifania in tutti i weekend, ogni sabato e domenica.

Mercatini di Natale al Castello: l’evento natalizio da non perdere a Lettere

Nel grande castello troveremo in tutti i weekend bravi artigiani locali che proporranno presepi, pastori e prodotti natalizi e artigianali e poi ricami a maglia, palline decorate, intarsi in legno, burattini in latta, ceramiche artistiche e tante altre creazioni realizzate per lo più a mano e nel rispetto della tradizione del territorio.

Non mancheranno spazi dedicati ai sapori tipici dei Monti Lattari con tante bontà locali del periodo dalle caldarroste, al tradizionale provolone impiccato, ai buoni salumi locali e al vino novello di Lettere e tantissime altre specialità del territorio

Al Castello di Lettere anche momenti di intrattenimento con spettacoli realizzati ad hoc e giochi ideati per grandi e piccini. Per i più piccoli ci sarà in particolare la Casa di Babbo Natale, dove poter scrivere e lasciare le letterine, e poi tante altre iniziative pensate per loro.

Nel Castello durante il periodo sarà possibile effettuare delle visite alla Torre del Grano ed al Museo Medievale.

Periodi di apertura dei Mercatini Natalizi

I Mercatini di Natale al Castello di Lettere saranno aperti di sabato e domenica dal 9 novembre al 6 gennaio, in particolare il Sabato dalle 18:00 – 23:30 e la Domenica dalle 16:00 – 23:30 con aperture straordinarie durante il periodo natalizio con date che verranno comunicate a breve.

Il Castello di Lettere si trova in via San Nicola al Castello e c’è un parcheggio custodito, a pagamento, nelle vicinanze. Previsto un servizio Navetta incluso nel costo del parcheggio.

I ticket d’ingresso sono di 8 euro per gli adulti 5 euro per i bambini 6 -12 anni – previste altre agevolazioni.

Maggiori informazioni Pro Loco Lettere

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.