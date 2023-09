Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 25 al 30 settembre 2023: il Lunedì di Napoli da Vivere

Tanti eventi a Napoli e nelle vicinanze, gratuiti e non, durante la settimana che va da lunedì 25 a sabato 30 settembre 2023. Anche durante questa settimana tante cose da fare a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi interessanti a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana che va da lunedì 25 a sabato 30 settembre 2023, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi. Da tener presente che tra gli eventi che vi segnaliamo per questa settimana alcuni sono gratuiti.

Eventi gratuiti nella settimana da lunedì 25 a sabato 30 settembre 2023

A Napoli “Affabulazioni” con spettacoli gratuiti in tutta la città: gli eventi a Napoli EST

Inizia a Napoli il progetto “Affabulazioni” che proporrà anche quest’anno, fino a fine novembre spettacoli ed eventi di teatro, musica, danza, tutti gratuiti, in vari quartieri della città. Coinvolte varie Municipalità con più di 100 appuntamenti che celebrano alcuni grandi personaggi di Napoli, da Pino Daniele a Totò, a Enrico Caruso. : gli eventi a Napoli EST. A Napoli “Affabulazioni

Concerti gratuiti a Napoli nel Conservatorio di San Pietro a Majella

Riprende al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli la rassegna “I concerti del Conservatorio 2023”, che presenta interessanti concerti gratuiti nella splendida Sala Scarlatti. Dal 15 settembre al 31 ottobre 2023. Prossimi il 27 e il 29 settembre. Concerti gratuiti a Napoli

Pizza a Vico 2023: tre Giorni di festa per la Pizza a Vico Equense

Si terrà dal 24 al 26 settembre 2023 a Vico Equense la grande festa di Pizza a Vico 2023 che vede impegnate nel centro di Vico tante pizzerie locali che proporranno le loro gustose creazioni. Pizza a Vico 2023

Spettacoli teatrali gratuiti a Napoli per il Pianura Opera House

Dal 23 settembre al 1 ottobre 2023 spettacoli e eventi gratuiti nella Municipalià IX nei quartieri di Pianura e Soccavo ed in particolare per il progetto “Pianura Opera House”. Gli appuntamenti, a ingresso gratuito, organizzati dal Teatro Stabile delle Arti Medioevali e si svolgeranno al parco Attianese di Pianura. Pianura Opera House

Aperture serali al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, a soli 3 euro

Il MANN, di Napoli ripropone le aperture serali del giovedì per il mese di settembre 2023 con biglietto di soli 3 euro ancora per giovedì 28 settembre 2023 dalle 19:00 alle 22:30 con ultimo ingresso alle 22 Aperture serali al MANN

Spettacoli ed eventi gratuiti del progetto “Affabulazioni” a Napoli, a Fuorigrotta e Bagnoli

Tanti spettacoli ed eventi gratuiti a Napoli per il progetto “Affabulazioni” che, fino a fine novembre, proporrà oltre 100 spettacoli ed eventi di teatro, musica, danza, tutti gratuiti, in vari quartieri della città.Di seguito gli spettacoli e gli eventi gratuiti previsti nella Municipalià X nei quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli. Spettacoli ed eventi gratuiti a Fuorigrotta e Bagnoli

A Napoli i tour letterari del giallo gratuiti in giro per la città

Continua il Festival del Giallo Città di Napoli che nei week end di settembre 2023 ci propone dei simpatici tour letterari del giallo, Tutti gratuiti che sono stati integrati nella rassegna degli eventi estivi del Comune di Napoli “Vedi Napoli d’estate e poi torni”. Previsti dieci appuntamenti (il sabato e la domenica alle ore 10,30) per 5 itinerari. Prossimi 30 settembre e 1° ottobre,. Tour letterari del giallo

Concerti gratuiti nel centro storico di Napoli per il festival Spinacorona

20 concerti gratuiti dal 27 settembre al primo ottobre 2023 per il festival Spinacorona. Passeggiate musicali napoletane. Promosso dal Comune di Napoli anche la settima edizione della manifestazione sarà diretta da Michele Campanella e dedicata al ricordo delle Quattro Giornate di Napoli, di cui ricorre l’ottantesimo anniversario. festival Spinacorona

Ha aperto a Napoli il nuovo il Parco Urbano dell’ex Gasometro al Vomero

Aperto il nuovo Parco agricolo dell’Ex Gasometro in viale Raffaello al Vomero, dopo 20 anni di infiniti lavori. L’ingresso per l’inaugurazione sarà da Viale Raffaello. Apre a Napoli il Parco Urbano dell’ex Gasometro

Concerti Gratis a Napoli in Campania fino al 25 settembre 2023

Durante l’estate in tante cittadine della Campania si tengono molti concerti ed eventi musicali di sera quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o di grandi eventi che si svolgono nei fine settimana. Di seguito alcuni fino al 25 settembre 2023 Concerti Gratis in Campania

Le Melodie di Parthenope: 111 spettacoli itineranti gratuiti di musica popolare a Napoli

Tanti eventi gratuiti a Napoli durante l’estate come “Le Melodie di Parthenope”, curata da Carlo Faiello, con 111 spettacoli itineranti di musica popolare fino al 30 settembre 2023 e poi anche 9 concerti in programma a Napoli Centro, Napoli Est, Napoli Ovest e a Barra (dal 31 agosto al 24 settembre). Le Melodie di Parthenope

Eventi a pagamento in settimana da lunedì 25 a sabato 30 settembre 2023

Gli spettacoli teatrali e musicali da non perdere a Napoli

Al Teatro San Carlo di Napoli ritorna la Madama Butterfly di Puccini per la regia di Ozpetek

Dal 12 al 28 settembre 2023 al Teatro San Carlo ritorna la speciale edizione dell’opera lirica “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini per la regia di Ferzan Ozpetek. Madama Butterfly

Ritorna a Napoli Unimusic il Festival della musica con la Nuova Orchestra Scarlatti

Ritornano a Napoli dal 10 al 29 settembre 2023 i concerti di Unimusic il festival della musica e della cultura ideato e realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università Federico II di Napoli. Prossimi giorni 27 e 29 settembre. Unimusic Festival

Visite guidate e eventi alla scoperta delle bellezze della città

Tramonti d’Estate: visite guidate serali al Parco Archeologico del Pausilypon a Napoli

Anche in tutti i sabato e domenica di settembre si terranno delle speciali aperture e visite guidate al tramonto tra le bellezze archeologiche e naturalistiche del Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon, dalle 18,00 . Tramonti d’Estate

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperto tutti i giorni lo straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

Visite al Teatro Antico di Ercolano con uno straordinario percorso sotterraneo attraverso i cunicoli settecenteschi

Lo straordinario Teatro Antico di Ercolano, che si trova a oltre 20 metri di profondità, verrà riaperto fino al 25 novembre 2023, ogni martedì, giovedì e sabato, dalle 9:30 alle 17:30 (ultimo ingresso alle 16:30). Ci saranno 6 turni di visita al giorno (3 antimeridiani e 3 pomeridiani con due di essi in lingua inglese) a partire dalle 9.30 fino alle ore 16.30. Le visite sono accompagnate e costano solo 5 euro (+prevendita). Visite al Teatro Antico di Ercolano

Reggia Express, in treno storico da Napoli alla Reggia di Caserta: biglietti e date

Sabato 30 settembre 2023 nuova corsa del treno storico Reggia Express che, dal centro di Napoli, ci porta davanti alla splendida Reggia di Caserta. Il Reggia Express è uno splendido convoglio d’epoca, composto da una Locomotiva Elettrica con Carrozze Anni ’30 “Centoporte” e Corbellini, anni ’50 con bagagliaio. Reggia Express

Altre cose da fare a Napoli in settimana

Luce al Rione Sanità: riapre la Chiesa dei Cristallini con splendidi murales

Dopo 40 anni ha riaperto al pubblico la chiesa di Santa Maria della Maddalena in via dei Cristallini a Napoli. Nella chiesa “azzurra”, piena di pitture murali, sono esposte altre opere realizzate ad hoc per il nuovo allestimento e la chiesa sarà aperta gratuitamente al pubblico tutti giorni dalle 10 alle 13. riapre la Chiesa dei Cristallini

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Ha riaperto apre a Napoli, dopo 40 anni, la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, nel Rione Sanità e diventerà un nuovo grande spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea. La chiesa ospiterà infatti lo Jago Museum con al suo interno alcune delle opere più sensazionali dello scultore Jago. Apre Jago Museum

Le mostre da vedere e i luoghi da non perdere a Napoli

A Napoli una mostra su Mario Schifano alle Gallerie d’Italia

Le Gallerie d’Italia di Napoli, il grande museo di Intesa Sanpaolo che si trova a Palazzo Piacentini, l’ex sede del Banco di Napoli a via Toledo, ospiteranno fino al 29 ottobre 2023 la mostra Mario Schifano: il nuovo immaginario. 1960 -1990”, a cura di Luca Massimo Barbero, con oltre 50 lavori della produzione dell’artista dagli anni Sessanta agli anni Novanta. A Napoli una mostra su Mario Schifano

I “Pulcinella” di Mimmo Paladino in mostra al Palazzo Reale di Napoli

Una mostra dedicata ai “Pulcinella” di Mimmo Paladino si terrà nel Palazzo Reale di Napoli dal 6 luglio al 3 ottobre 2023 a cura di Flavio Arensi. In mostra i 104 disegni su Pulcinella, cui verrà aggiunta un’ulteriore opera inedita del grande artista campano. I “Pulcinella” di Mimmo Paladino

Apre il Museo Caruso, nel Palazzo Reale di Napoli

Aperto a Napoli il primo museo nazionale dedicato al grande tenore Enrico Caruso. Il Museo Caruso è ospitato nella grande sala Dorica del Palazzo Reale di Napoli, una stanza delle meraviglie di 500 metri quadrati, con animazioni in 3d e piattaforme multimediali, postazioni e installazioni musicali, video e oltre 3500 documenti digitalizzati, 110 i rari originali, 43 le postazioni audio. il Museo Caruso

Picasso e l’antico: una grande mostra al MANN, il Museo Archeologico di Napoli

Prorogata al 2 ottobre al MANN di Napoli la mostra “Picasso e l’antico” per il cinquantenario della morte di Picasso. Una mostra importante per Napoli perché illustra l’influenza che il MANN e Pompei visitati entrambi da Picasso nel 1917 ebbero sulla sua opera. Picasso e l’antico al MANN

Reggia di Portici: la “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano”

Alla Reggia di Portici fino al 31 dicembre 2023, la mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano” una testimonianza straordinaria di vita quotidiana al tempo dei Romani. Esposti mobili armadi, casse, tabernacoli, letti e tavolini in legno sopravvissuti all’eruzione Materia. Il legno che non bruciò

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

E’ aperto tutti i giorni ma è chiuso il lunedì l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn, l’acquario più antico d’Italia e fu aperto al pubblico nel gennaio del 1874: ad oggi è l’unico esempio italiano di acquario ottocentesco ed anche uno tra i più antichi al mondo, Il grande complesso nella Villa Comunale di Napoli ì L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

